De Gazelle Avignon is een prima toerfiets voor de doelgroep die niet meer zo veel aan woon-werk doet

De Gazelle Avignon C380 HMB

Opmerkelijk trendje: in de stad die Blik dagelijks doorkruist zie je al enige tijd jonge vrouwen op herenfietsen rijden. Van die oude, al dan niet omgebouwde semi-racefietsen met nog zo’n mooi dun stalen frame en nostalgische namen als Motobécane, Gitane en Peugeot. In het land waar die fietsen oorspronkelijk vandaan komen zag Blik dan weer het tegenovergestelde: daar takelden veelal Hollandse jong gepensioneerde echtparen hun e-fietsen uit wanstaltige witte campers. En wat aan díé fietsen opviel: het waren beide damesfietsen. Wint in de stad dus de stang, in recreatieve sferen lijkt onder bepaalde groepen juist dat andere model fiets de overhand te krijgen.

Gazelle moet daarvan al langer op de hoogte zijn geweest. Het nieuwste topmodel van de Nederlandse fietsenmaker is er maar in één uitvoering: die met de lage (‘en ruime’) instap, zoals een damesfiets tegenwoordig heet, om te benadrukken dat ook mannen zijn uitgenodigd de Avignon te berijden. Blik moet nog even wennen aan dat idee en laat zijn beurt graag voorbijgaan, al kunnen we verder niet veel inbrengen tegen de nieuwste elektrische Gazelle, of het moet zijn gewicht zijn: exclusief accu weegt de Avignon 28,6 kg. Dat is fors, en voor sommige fietsendragers zelfs te fors.

Goed weggewerkt en in combinatie met de aandrijfriem is de middenmotor in het frame voorbeeldig stil.

Dat is jammer, want de Avignon is een prima toerfiets, al doet-ie het ook in de stad, als woon-werkfiets, uitstekend. Maar goed, je zit rechtop en in combinatie met die lage en ruime instap stuurt dat in de richting van een doelgroep die we niet verder zullen duiden, maar die niet meer zo veel aan woon-werk doet. Gazelle prijst de fiets dan ook liever aan als de ‘meest comfortabele e-bike’.

Blik kan daarin een eind meegaan. Behalve die rechte zitpositie is er een vlekkeloos werkende traploze versnelling van Enviolo, die voor het schakelen niet vereist dat je de kracht van de trappers haalt. Comfortabel zijn ook de brede banden van Scalato, een nieuw Nederlands bedrijf dat zich toelegt op banden voor e-fietsen, die door het gewicht en de gemiddelde snelheid andere eisen stellen aan het rubber. Dat daaraan nog een verende zadelpen én voorvork zijn toegevoegd is dan misschien weer wat té comfortabel, maar ja, die doelgroep, hè.

Behalve heel brede banden heeft de Avignon een verende zadelpen en een verende voorvork. Dat stoort niet, maar is wel iets te veel van het goede. Het voorlicht is door slim design ook van de zijkant zichtbaar.

Ook het aandrijfgedeelte is dik in orde. Het lukte Blik met de 625 Wh-accu en de mooi weggewerkte (en daardoor stille) 65 Nm-middenmotor in een stedelijke omgeving (met veel acceleratie en dus energieverbruik) de 100 km ruim te overschrijden, al zegt dat ook weer niet alles, omdat de actieradius altijd door een hele batterij factoren wordt bepaald.

Heeft Gazelle daarmee de perfecte fiets gemaakt? Qua comfort zeker. Maar er zijn nog wel wat kanttekeningen. De fabrikant, inmiddels onderdeel van het Pon-concern, plaatst de Avignon in het hogere segment met een prijs van 4.490 euro. (Er zal overigens, als onderdelenleveranciers het mogelijk maken, later ook een zo'n 500 à 600 euro goedkopere versie verschijnen, met ketting, minder krachtige motor, kleinere accu en een andere versnelling.) Dan verwacht je toch niet dat er een enkele kabelbinder (tiewrap) aan te pas komt om een van de kabels te begeleiden naar de ingang van het frame. En waar is de opbergplek voor het kettingslot dat bij een dergelijk kostbare fiets noodzakelijk is, maar dat je toch niet om je frame wilt binden? En dat display zo lomp boven en midden op het stuur? Ja, goed leesbaar, maar is daar nu niet een elegantere constructie voor mogelijk? Dat je het display moet afnemen om de fiets ‘onbruikbaar’ te maken getuigt ook niet van revolutionair design: dat hadden de eerste e-bikes al.

Het zijn zaken die de beoogde kopers misschien minder interesseren dan Blik, en waar andere fabrikanten vaak ook (nog) geen oplossing voor hebben, maar als je zoals Gazelle inmiddels zo’n behoorlijk perfecte fiets in elkaar kunt zetten, wordt het tijd je over de details te gaan buigen.

Voor zit de altijd brandende verlichting (met automatisch gedimd overdaglicht) in het spatbord, achter in de bagagedrager. Niet nieuw, wel goed ter voorkoming van beschadiging.

Gereden Gazelle Avignon C380 HMB

Prijs € 4.490

Gewicht 28,6 kg (excl. accu)

Accu 625 Wh

Motor Bosch Performance Line (65 Nm), 36V

Actieradius 100 km+

Sensoren rotatie, snelheid en trapkracht

Overgang Een van de aardigste dingen op de Avignon is een metertje op het display dat aangeeft hoeveel ondersteuning (energie van de accu) je actueel gebruikt. Wie een beetje doortrapt (en wind mee heeft) ziet dat dat metertje vaker op nul staat dan je zou denken. Oftewel: de fiets rijdt écht soepel en in combinatie met een geavanceerd samenspel van de drie sensoren is de overgang van wel naar geen ondersteuning soms nauwelijks voelbaar.