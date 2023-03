De gasten aan de talkshowtafel werden tóch weer geraakt door die parade van menselijk coronaleed

Ze zijn niet zelden slaapverwekkend voorspelbaar, de praatshows met grote tafels waaraan gasten een kort en toch lang uur volpraten over het nieuws en de trivia van de dag. Inleiding door een presentator, die nooit zijn of haar tanden laat zien, videofragment – en kom maar door met die meningen en anekdotes. Meestal geen slechte televisie, ook niet heel goed, kabbelend, en: niet al te geïnspireerd of ambitieus. Zelden zien we de gretigheid die bijvoorbeeld De Avondshow met Arjen Lubach vier dagen per week aan de dag legt.

Hoopgevend dus, hoe Op1 de kijker dinsdag optilde uit zijn latenight-lethargie, nota bene met het onderwerp dat de samenleving drie jaar lang heeft beziggehouden: corona. Outbreak Management Team-boegbeeld Diederik Gommers, antropoloog Ginny Mooy (ooit lid van het Red Team, dat kritisch was op het OMT), en gezondheidseconoom Xander Koolman maakten bij het officieuze einde van de pandemie de balans op van de virusramp.

'Op1' over het officieuze einde van de coronapandemie.

De drie deskundigen waren het soms oneens, maar deden dat zonder de opponent met het eigen gelijk te overschreeuwen. Ze luisterden naar elkaar, vroegen verduidelijking, agreed to disagree. Een discussie waar de kijker wat van opstak. Wat bij mij resoneert: 30 duizend coronadoden. Zonder de maatregelen en de vaccinaties zouden dat er in drie jaar minstens 180 duizend zijn geweest, zo rekende Koolman voor. Nog een conclusie, van Mooy, die naklinkt: we gaven als samenleving niet genoeg om kwetsbare ouderen, andere belangen gingen soms voor.

Het gesprek werd naar een hoger plan getild door een filmpje van tweeënhalve minuut dat eraan voorafging. Het was opgebouwd uit grofweg honderd tv-fragmenten die in flitsend tempo, op de klanken van minimal music, herinneringen aan de coronatijd oproepen.

Het zijn verdrongen herinneringen voor, vermoed ik, menigeen: de dementerende hoogbejaarde die, onbereikbaar achter het glas van het verzorgingstehuis, naar de familie op de parkeerplaats zwaait. De naar lucht happende patiënten op de ic. Het zusterhuis waar binnen een uur drie bewoners stierven. Kisten in een file richting graf. De doodgraver met zes uitvaarten per week. Een onder de druk bezwijkende staatssecretaris. Rutte die oproept: ‘Let een beetje op elkaar.’ Meer lijkwagens. De burgemeester van Eindhoven die rept van een ‘burgeroorlog’ bij de aanblik van de avondklokrellen in zijn stad. Het pedante ‘Ik doe niet meer mee’ van een vlogger. Touringcars die tot ambulance worden omgebouwd. Zorgpersoneel dat dankbaar – nog wel – applaus in ontvangst neemt.

Je zag hoe de gasten in de studio van Op1, gepokt en gemazeld in die lange crisis, geraakt werden door die parade van menselijk leed. Ik dacht terug aan iemand die de dans ontsprong door daags voor de eerste beperkende maatregelen in maart 2020 te overlijden, een genadige dood. Dat kan tweeënhalve minuut vakkundige retrospectieve televisie óók doen: de ziel raken.