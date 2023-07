De game Pikmin 4 is aangenaam ontspannen: niet alles hoeft een strijd op leven en dood te zijn ★★★★☆

Pikmin 4.

‘Je bent een lieve meid, maar dit gaat niet werken.’ Na drie weken een café met nog geen vijftien tafels te hebben bestierd verloste de uitbater me van een lot dat voor mij nog vreselijker was dan voor haar. Elke ochtend deed ik met buikpijn de luifels open, voorbeschouwend op het bier dat zal doodslaan op de bar terwijl ik in het keukentje een zwartgeblakerde tosti uit het ijzer peuter en ondertussen vier mensen ongeduldig met hun pinpas op tafel hoor tikken. In al mijn horecabaantjes leek het telkens alsof iedereen meer armen had dan ik, of iedereen zich in tweeën of eigenlijk drieën of vieren kon splitsen om alles tegelijk te doen en dan óók nog in de juiste volgorde.

Dandori, heet dit volgens Nintendo. ‘Het vermogen om taken strategisch te verdelen en taken efficiënt uit te voeren.’ In Pikmin 4 draait alles om dandori. In het spel verzamel je voorwerpen en bemanningsleden om een gecrasht ruimteschip weer aan de praat te krijgen. Je kunt jezelf hiervoor niet letterlijk in vieren splitsen, maar het lijkt er wel op: je stuurt een leger van Pikmins aan, kleine behulpzame wezentjes die in groepjes tegelijkertijd graven, hakken, vechten, slepen en slopen. Allemaal hebben ze hun eigen specialiteit, waardoor je ze tactisch moet inzetten. Dit gehamer op efficiëntie maakt een inefficiënt persoon aanvankelijk niet bijster enthousiast, maar ik werd prettig verrast door de achteroverleunfactor van dit spel.

De bediening is soepel, intuïtief, de wereld is nét uitdagend genoeg om je het gevoel te geven dat je iets presteert maar geen moment frustrerend. Het spel introduceert nieuwe trucjes en vermogens op een aangenaam tempo, waardoor je rustig de tijd krijgt om ze je eigen te maken en je je toch niet verveelt tot er iets nieuws komt. Naast de Pikmin heb je in dit vierde deel een hond tot je beschikking, die alle Pikmins op z’n rug kan nemen. Handig, zo kieperen ze zichzelf niet meer onbedoeld in een ravijn.

Pikmin 4 Beeld Pikmin

Het enige minpunt: de verhaallijn. Die is in elk Pikminspel min of meer hetzelfde, maar dat heeft Nintendo er niet van weerhouden zo veel filmpjes en geneuzel in het spel te stoppen dat je voortdurend op de doorspoelknop ramt. Elke keer hetzelfde praatje als je wat nieuwe gadgets aan wilt schaffen – waarom doen we dat nog?

Dat gezegd hebbende; het is verfrissend om compleet te verdwijnen in een game waar je niet om de haverklap een adembenemende strijd op leven en dood hoeft te voeren. Het spel leent zich uitstekend voor de draagbare functie van de Switch: een forens in de trein of kind op de achterbank is er uren zoet mee. En voor wie nog huiverend terugdenkt aan een (ver) horecaverleden: als je er hier een potje van hebt gemaakt, spoel je de tijd gewoon lekker terug.