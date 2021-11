De fusie van rap en metal is angstaanjagend, en Scarlxrd neemt het genre zeer serieus ★★★☆☆

Scarlxrd: Dead Rising

Het is een wonderlijke maar belangrijke stroming, die vooral tot ons komt vanuit de VS en de brave luisteraar dwars tegen de muziekharen in strijkt. De ‘trap-metal’, of ‘death-rap’, of voorheen ‘horrorcore’, mengt overstuurde hiphopbeats met krijsende vocalen en snoeihard gitaarwerk, en is dus een samengaan van de venijnigste rapsoorten met de onbarmhartigste metal uit duistere subcategorieën. We waarschuwen maar vast: niet ieders pakkie-an.

De Britse Scarlxrd, spreek uit ‘scarlord’, heeft het stokje overgenomen van Amerikaanse voorgangers als Suicideboys, Ho99o9 en Ghostemane, en hij gooit er hoge ogen mee. Op zijn album Dead Rising laat hij horen het nieuwe geluid van de tegencultuur zeer serieus te nemen, en boven de gimmick uit te tillen. In onheilspellende tracks, die de dood op een voetstuk plaatsen, laat hij krassende gitaren en botte riffs opkomen bij drumcomputers en bassen die de metertjes op de mengtafel in het rood laten slaan. Zijn zichzelf overschreeuwende en nihilistische raps slaan je soms koud om het hart: ‘I’ll fuck my fucking life up if I want to.’

Maar de nummers geven ook energie, die de punk en de hardcore zo mooi maakt: agressie en woede gaan nu eenmaal goed samen met euforie en overgave. En al is de krijserige vertolking van Scarlxrd misschien eentonig: je springt toch overeind bij brute punktracks als Lxuder (spreek uit: louder) en Cxffins (spreek uit: coffins), of het wat langzamere, langs industriële beats marcherende Can’t Die, waar ineens ook een niet-schreeuwende stem om de hoek komt kijken.

Dead Rising is een muur om te slechten: wie een gat slaat in het beton ziet door de herrie mooie verwijzingen naar de onaangepaste muziek van decennia geleden, van de hardcore van Converge tot de ‘industrial’ van Ministry en Nine Inch Nails, en zelfs de rammende dancebeats van The Prodigy. Hier wordt niet zomaar wat lawaai uit een laptop getrokken, en de muzikale onderbouwing geeft deze angstaanjagende nieuwe fusie van rap en metal, en dus ook zwarte en witte muziek, nieuwe levenskracht, die de harde muziekcultuur altijd kan gebruiken.

Scarlxrd Dead Rising Heavy ★★★☆☆ LXRD Records