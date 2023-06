De Friedenspreis voor Rushdie is ook een gebaar naar de messentrekkende kleine totalitaristen die tussen ons rondlopen

Deze week vierde Salman Rushdie zijn 76ste verjaardag en kreeg een bijzonder cadeau: hij werd geëerd met de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Deze prijs, die bij de Nederlandse lezer misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, is een van de belangrijkste prijzen van Duitsland. Het is niet een prijs die, zoals in Nederland, is vernoemd naar een enkele keten van boekhandels, noch naar een boekenbon of een openbaar vervoerder. Nee, in Duitsland, met niet een, maar twee gigantische literatuurbeurzen nog altijd het belangrijkste literaire land van Europa, doen ze het anders. Daar wordt een prijs een vredesprijs.

De Friedenspreis werd in 1950 in het leven geroepen door de brancheorganisatie van Duitse boekhandels en uitgeverijen en is bedoeld voor een ‘persoon die door middel van literatuur, wetenschap of kunst op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van vrede’. Laureaten kunnen uit elk land afkomstig zijn en kunnen ongeacht geloof worden gekozen. Om in aanmerking te komen hoef je zelfs niet meer in leven te zijn: de statuten bepalen dat de prijs ook postuum kan worden toegekend. Dat gebeurde in 1972, toen de prijs werd geschonken aan de Pools-joodse kinderboekenauteur en pedagoog Janusz Korczak. Tot de laureaten behoren onder meer Margaret Atwood, Claudio Magris, Aleida en Jan Assmann, Chinua Achebe, Hermann Hesse, Martin Buber, Astrid Lindgren en nog een hele rij grote schrijvers en denkers. Misschien kunnen we de prijs in Nederland nog het best vergelijken met de Erasmusprijs (een aantal laureaten ontving beide prijzen), maar dan minder hoog gedoteerd en toch van minstens zo’n grote statuur.

De Süddeutsche Zeitung sprak van een ‘even voor de hand liggende als sensationele’ bekroning. Voor de hand liggend omdat Rushdie volgens deze krant de bekendste levende auteur is, en sensationeel omdat hij ‘zonder het te willen’ de belichaming van de vrijheid van meningsuiting werd. Dinsdag kopte de krant dan ook groot: ‘Triumph der Freiheit’. En zo is dat. Misschien nog wel meer dan anders gaat er een symbolische kracht uit van deze uitreiking aan Rushdie. Het is een gebaar niet alleen voor de vrijheid van de kunstenaar. Het is een gebaar richting autoritaire regimes, te beginnen met dat van Iran dat in 1989 een fatwa tegen Rushdie uitsprak, maar ook tegen alle messentrekkende, met de dood dreigende kleine totalitaristen die tussen ons rondlopen en die de vijanden van schrijvers vormen. Het is, zo je wil, een welgemeende Duitse, zeg dit keer maar gerust, wereldse groet: de literatuur vermink je niet.