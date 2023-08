De Franse compagnie La Tempête overtreft zichzelf in onorthodoxe interpretatie ‘Mariavespers’ ★★★★★

La Tempête op Festival Oude Muziek in Utrecht tijdens hun jazzy optreden op dinsdagavond. Beeld Foppe Schut

Was het openingsconcert van het Festival Oude Muziek door La Tempête al aardig goed, het tweede was nog tien keer beter. Monteverdi’s Mariavespers zouden zondagavond in de Grote Zaal van TivoliVredenburg klinken zoals je ze nog nooit hebt gehoord – al had je al een indicatie kunnen krijgen als je de opname van de Franse groep hebt beluisterd.

Dan had je ook al geweten dat het een onorthodoxe interpretatie zou worden. Of beter gezegd: een herschepping, aangevuld met fauxbourdons en antifonen.

Maar dan had je het beeld er nog niet bij. De groep van Simon-Pierre Bestion (35) maakte er een Mariaprocessie van, met een aankleding die soms deed denken aan de op het ritueel geënte stijl van regisseur Pierre Audi. Een baar werd binnengedragen met daarop iets wat nog het meest deed denken aan een bruidstaart. Bloemen en kaarsen voedden het mysterie.

Over de auteur Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek van de Volkskrant. Hij publiceerde twee boeken: Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek, en Oude Maasweg kwart voor drie.

La Tempête noemt zich geen ensemble, maar compagnie, en in deze compagnie zijn zangers ook dansers en is een dirigent ook regisseur. Vanuit iedere hoek klonk muziek, en wilde dat in het openingsconcert nog weleens rommelig uitpakken, hier swingde alles en iedereen. ‘Urgentie’ is het grootste jeukwoord in de muziekkritiek, maar het dekt de lading van de uitbundige, doorleefde en doorvoelde zang van La Tempête.

Wat een zegen is het dat we dit festival in Nederland hebben. Festival Oude Muziek is misschien wel het belangrijkste festival in zijn soort, voor middeleeuws tot en met barok. En dan duurt deze 42ste editie niet twee of drie, maar tien dagen. Dan nog denk je bij een concert van het Portugese Officium Ensemble (met een mis van Morales): had ik niet naar dat ándere concert moeten gaan, van Profeti della Quinta, met een nieuw oratorium van Elam Rotem – in oud-Hebreeuws én in 17de-eeuwse stijl?

Een heel fijne ontdekking was het Spaanse ensemble Cantoría, dat maandagavond goed gebruik maakte van de mooiste akoestiek die de stad Utrecht te bieden heeft, die van de Pieterskerk. In een programma rond Clément Janequins La guerre liet het kwartet horen hoe vroeger het (nep)nieuws over oorlog in muziek werd overgebracht: met plastische vocale verklankingen van geweerschoten en ander geweld.

Heel lekkere zang, maar Cantoría valt met nog iets anders op: door de manier waarop het publiek wordt aangesproken en betrokken. Nogal anders dan hun Portugese Officium-collega’s die – historisch verantwoord, dat wel – vooral voor God of zichzelf lijken te zingen.

De programmering wordt al jaren gedomineerd door zuidelijke, vooral Franse clubs. Engelse koren zijn er wel (Stile Antico, The Tallis Scholars), orkesten niet; grote gevestigde namen uit Duitsland ontbreken (Akademie für Alte Musik, Concerto Köln, het Freiburger Barockorchester), en je vraagt je ook af of er nog iets in, zeg, Polen gebeurt. Toch wordt de diversiteit van het oudemuzieklandschap goed weergegeven.

En anders draagt de ‘compagnie’ La Tempête zelf nog wel even bij aan de muzikale variëteit – door dinsdagavond in de jazz-zaal Cloud Nine versterkt op te treden. Simon-Pierre Bestion staat niet te dirigeren, maar zit gebogen achter een Nord Lead-synthesizer. Buitensporig getalenteerd: dit kan hij dus ook.

Simon-Pierre Bestion achter de synthesizer. Beeld Foppe Schut

Er is een drumstel en een blazerscorps waarin eigentijdse (sax, basklarinet en fagot), oude (zink) en oostelijke (duduk) instrumenten samengaan. Ze mengen wonderwel. Sopraan Amélie Raison zingt melodieën die de stamgasten van het festival (ook zo ’s avonds is de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant) allemaal moeten kennen, zoals het eindeloos fascinerende Triste plaisir van Gilles Binchois.

Voor La Tempête vormen die oude melodieën het uitgangspunt voor nieuwe composities, soms uitgesponnen, dan weer flitsend, maar altijd interessant. Wow, denk je als ze bij Josquin Desprez aangekomen zijn. Als dit concert op festival Le Guess Who? had geklonken, was dit hét concert geweest waar nog dagenlang over werd nagepraat. Maar het applaus blijft binnen de beschaafde marge.

Hoe dan ook: geweldig dat ook dit nu mag en kan op Festival Oude Muziek.

Missen-marathon Wat is er te horen in het slotweekend? Vanaf vrijdag beginnen The Tallis Scholars aan een driedaagse Josquin-missen-marathon, verdeeld over acht concerten. Ook staat zaterdag Monteverdi’s opera L’incoronazione di Poppea op het programma, uitgevoerd door Le Banquet Céleste. Naast dat er concerten worden uitgezonden en terug te luisteren zijn bij NPO Klassiek, maakt het festival zelf onder de naam EMTV (Early Music Television) opnamen in beeld en geluid.