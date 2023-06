De foto’s die Simon Ophof (1947-2022) verzamelde, tonen ‘melancholie, vervreemding en de kwetsbare mens’

Nadat Simon Ophof (1947-2022) te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, is hij direct begonnen met het maken van een catalogus van zijn fotoverzameling. In Collectie Ophof staan de 951 foto’s afgedrukt. Fotomuseum Den Haag toont een selectie.

Onder kunstverzamelaars heb je jagers en sprokkelaars, leerde Simon Ophof. Jagers zijn gericht op zoek naar bepaalde objecten, sprokkelaars kopen wat hen aanspreekt, zonder te letten op wie de maker is. ‘Dat ik tot de laatste categorie behoor, moge duidelijk zijn voor wie deze catalogus doorbladert’, noteerde hij in het voorwoord van Collectie Ophof, waarin de 951 foto’s staan afgedrukt die hij bijeen had gebracht.

Van de catalogus, die liefst vier delen telt, werden slechts acht exemplaren gedrukt. Zij waren bestemd voor zijn vrouw, zijn kinderen en wat vrienden. Ophof was ongeneeslijk ziek. Hij had te horen gekregen dat hij nog drie tot vier jaar te leven had, maar het zouden maar twee jaar en drie maanden worden. Hij stierf begin vorig jaar, 74 jaar oud.

Na de diagnose was hij meteen begonnen met het maken van een catalogus. Daarvoor moest hij elk object in zijn collectie fotograferen, een heidens karwei. Hij wist dat af te maken.

Een andere wens ging ook in vervulling. Vlak voor zijn dood accepteerde het Fotomuseum Den Haag de schenking van het overgrote deel van zijn verzameling. Dat mag bijzonder heten. Ophof was geen kunsthandelaar of een rijkaard die zich goed had laten adviseren. Hij begon zijn loopbaan als leraar Nederlands en ging met pensioen als rector van een grote scholengemeenschap in Apeldoorn.

Rothenburg, opname 1925; druk 1994. Beeld Moholy Nagy / collectie Fotomuseum Den Haag

Met een bescheiden ‘hobbybudget’ had hij gedurende 25 jaar foto’s gekocht, waarbij hij zich liet leiden door het beeld. Hij verzamelde oude opnamen van anonieme amateurfotografen, maar kocht ook afdrukken van grote namen als Karl Blossfeldt, August Sander en László Moholy-Nagy. Nederlandse topfotografen zitten ook in zijn collectie: Ed van der Elsken en Johan van der Keuken bijvoorbeeld.

Aanvankelijk lag Ophofs hart ergens anders, vertelt Marion Lasonder, zijn vrouw. Van jongs af aan schilderde hij. ‘Heel precies en fijnmazig. Over een groot doek kon hij wel een jaar doen.’ Zij kreeg een relatie met hem toen hij rond de 40 was. Een paar jaar na hun ontmoeting had hij opeens genoeg van de schilderkunst en stapte hij over op de fotografie. Hij ging gepassioneerd aan de slag met een camera, werd lid van een plaatselijke fotoclub en begon, wat later, foto’s te verzamelen. Hij struinde het internet af, bezocht beurzen en ga­le­rieën, maar kocht ook werk rechtstreeks van fotografen.

‘Hij had er kijk op’, stelt Lasonder. ‘Hij heeft werken aangeschaft van fotografen die net opkwamen. Twee foto’s van Carla van de Puttelaar wist hij bijvoorbeeld voor een redelijke prijs te krijgen. Voor nieuwe foto’s van haar moet nu veel meer worden betaald.’

Ook bekwaamde hij zich in het analyseren van wat een foto interessant maakt. Hij schreef samen met Hans Brongers Over foto’s gesproken (2011), een leidraad voor de cursus ‘Foto bespreken’ van de Fotobond, de vereniging voor amateurfotografie in Nederland. ‘Hij werd veel gevraagd om te jureren bij wedstrijden van de Fotobond’, vertelt Lasonder.

Een vrouw in spagaat, 1940. Beeld anoniem / collectie Fotomuseum Den Haag

Ophof koos volgens haar voor het Fotomuseum Den Haag omdat hij zijn verzameling daar goed vond passen. Ook kende hij Willemijn van der Zwaan, die daar net als fotoconservator was begonnen. Toen zij nog bij een galerie werkte, had zij aan hem een werk verkocht van de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren. ‘Een heel grote foto van de Atlantikwall’, zegt Van der Zwaan. ‘Die is nu ook in het museum.’

Toen hij al ziek was, heeft zij samen met hem zijn fotoverzameling bekeken. Honderdvijftig foto’s vielen af voor de collectie van het museum. ‘We hebben wat dingen er uitgefilterd waarvan ik dacht: daar gaan we nooit wat mee doen.’ Van der Zwaan zegt de schenking te hebben geaccepteerd omdat er werk van grote namen in zit, maar ook omdat er interessante dwarsverbanden zijn te leggen met de oude amateurfoto’s die hij verwierf. ‘Het is zo divers dat je er veel tentoonstellingen mee kunt maken.’ Na de dood van Ophof heeft zij ruim vijftig foto’s uit zijn verzameling gekozen voor een eerste expositie.

Met de schenking groeit de collectie van het Fotomuseum Den Haag flink. Die telde zo’n negenduizend foto’s, nu komen er achthonderd bij. De laatste keer dat het museum zo’n grote gift aanvaardde, was in 2006. Toen ging het om meer dan duizend foto’s van Willem van Zoetendaal, onder meer bekend van de vele fotoboeken die hij heeft ontworpen en uitgegeven.

Van Zoetendaal wordt aangehaald in het voorwoord van Ophof. Die had ooit gezegd dat iedere verzameling een eigen signatuur heeft, dat er een relatie is tussen de verzamelaar en de door hem samengebrachte foto’s. Dat had Ophof stof tot nadenken gegeven. Op welke pijlers rust zijn collectie eigenlijk? Het zijn er drie, concludeerde hij. ‘Melancholie, vervreemding en de kwetsbare mens.’

Over fotografie gesproken - Collectie Ophof, Fotomuseum Den Haag, 27/5 t/m 22/10.