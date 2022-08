De foto roept de vraag op: waar verandert ‘we doen het voor de kinderen’ in het inzetten van kinderen om je punt te maken?

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: een protest in Albergen tegen de komst van asielzoekers.

We doen het voor de kinderen. Demonstreren vóór een beter klimaat. Tégen de oorlog in Oekraïne. Vóór vrijheid. Tégen racisme en homofobie. Vóór de komst van asielzoekers. Tégen de komst van asielzoekers. We doen het voor de kinderen, althans, vaak wel. Dan zeggen we: we willen de wereld beter voor ze achterlaten.

We doen het ook mét de kinderen. Ze zitten op onze schouders, of ze lopen met een zelfgeschilderd kartonnen protestbord in de hand met ons mee. Ze vinden wat wij vinden – omdat we het ze zo hebben verteld. Soms is de sturende hand van de ouder te nadrukkelijk aanwezig, zoals vorige zomer tijdens een demonstratie tegen de coronaspoedwet. Daar liep een kind met een papieren davidster op zijn Minecraftshirt, met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’.

Sturende hand is hier nog zacht uitgedrukt. Bewust meeslepen in een kwaadaardig narratief – als ik mij niet laat vaccineren, ben ik feitelijk net zo buitengesloten als de Joden vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog – komt meer in de richting.

Ik ga niet beweren dat kinderen een omgekeerde Nederlandse vlag in de handen geven, zoals op de foto hierboven, hetzelfde is als ze een papieren davidster opspelden. Dat is van een totaal andere orde. Sterker: het is, afhankelijk van je overtuiging, vergelijkbaar met jonge kinderen meenemen naar een klimaatdemonstratie, of ze leuzen tegen Poetin laten roepen.

Het is meer dat deze foto een vraag oproept: waar verandert ‘we doen het voor de kinderen’ in het inzetten van kinderen om je eigen punt te maken, omdat we nu eenmaal allemaal weten dat dit meer effect sorteert?

Albergen

Dit beeld komt uit Albergen, het dorp dat op dinsdag 16 augustus werd overvallen door het nieuws dat in hotel ’t Elshuys driehonderd asielzoekers zouden worden gehuisvest. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie kon niet anders dan gemeenten dwingen opvang te bieden.

Meteen kwamen de protesten op gang. Er werd een bord rondgedragen met daarop de woorden: ‘Met 300 azc’ers van kleur, binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur’. Buurtkinderen scandeerden ‘Azc, nee, nee, nee!’ en droegen daar een vrolijk bord bij, elke letter van de zin in een andere kleur.

RTL Nieuws vroeg kinderpsycholoog Tischa Neve om een reactie. Volgens haar zijn kinderen van nature heel empathisch. Bij de komst van een asielzoekerscentrum zullen ze als eerste denken aan mensen die hebben moeten vluchten en dus hulp nodig hebben. ‘Je kunt met kinderen praten en nadenken over grotere onderwerpen, samen alle kanten bekijken en een mening vormen, maar dat is hier, zo lijkt het, niet gebeurd.’

Fotograaf Dennis Nengerman was de hele week in Albergen. Op zaterdagmiddag 21 augustus, aan het einde van een stille tocht, maakte hij deze foto. Daarop staan een paar inwoners, ze luisteren naar Hennie de Haan, woordvoerder van de omwonenden van het hotel, die hen bedankt voor hun deelname.

Omgekeerde vlag

Allemaal hebben ze de blauw-wit-rode vlag bij zich die eerst opdook bij coronademonstraties, bij het boerenprotest is gaan horen, en nu dus ook bij asielprotesten. De omgekeerde vlag, in vroeger eeuwen in de scheepvaart gebruikt om een noodsignaal af te geven, is een symbool geworden van al het verzet tegen het kabinetsbeleid.

Net als de slogan ‘Het klopt niet’, trouwens, afgedrukt op de katoenen tas van de vrouw linksvoor. De afzender van die tekst is de organisatie Nederland in Verzet van Michel Reijinga, die ook de grote demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Amsterdamse Museumplein organiseerde.

Fotograaf Nengerman had de toon van de protesten in het begin van de week ‘nogal racistisch’ gevonden, maar daarvan was op deze zaterdag geen sprake, zegt hij. Hij ziet op de gezichten van de mensen vooral verslagenheid. ‘De stille tocht was zó stil, ik kreeg er kippevel van.’

Kijk ten slotte naar het meisje rechtsvoor, meegenomen door haar ouders. Voor haar is het wel klaar, op deze warme dag. De foto is gemaakt, ze rolt haar vlaggetje op. Ze wil spelen, niet bezig zijn met de angsten en de zorgen van de volwassenen. Toeval of niet: op haar T-shirt staat ‘Aloha’, een begroeting uit Hawaii die onder meer liefde, compassie, vrede kan uitdrukken.