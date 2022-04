De ‘folk van een andere planeet’ van Meredith Monk (79) is actueel en hypnotiseert nog altijd ★★★★☆

Meredith Monk & Vocal Ensemble op Rewire in Den Haag. Beeld Jan Rijk

Haar gestalte is klein en inmiddels ook wat breekbaar, maar Meredith Monk, de Amerikaanse pionier van de hedendaagse vocale muziek, vult alleen al met haar aanwezigheid de volle concertzaal Amare in Den Haag. De spanning hangt in de lucht als deze vrouw het gigantische podium oploopt naast de drie zangers van haar Vocal Ensemble. Herkenbaar uit duizenden, met de lange zwarte vlechten voor haar schouders en als altijd gehuld in een kubistische kimonocreatie.

Ze wordt dit jaar 80, en haar komst naar het Haagse festival voor vooruitstrevende muziek Rewire is een programmatische klapper. Niet alleen omdat haar oeuvre uniek is en het bijzonder is dat de componist en stemkunstenaar op een zo hoge leeftijd nog optreedt, inclusief de van haar bekende dansbewegingen. Maar ook omdat Rewire Monk gedurende het festival neerzet als grote inspirator voor vele nieuwe generaties vooral vrouwelijke vocalisten die hun stem net als de New Yorkse vernieuwer inzetten als instrument.

Zaterdag is na het concert van Monk met het gezelschap Bang on a Can All-Stars een lange lijn door het programma te trekken met navolgers en nieuwe stemstrijders. En dat geeft de mogelijkheid het werk, dat in de jaren tachtig nog avant-gardistisch was, maar nu tot de canon van de moderne klassieke muziek mag worden gerekend, te vergelijken met nieuwe vocale pop en experimentele muziek.

Meredith Monk op Rewire in Den Haag. Beeld Jan Rijk

Monk heeft een sterke selectie uit haar catalogus getrokken, en vooral werk dat ze schreef in de jaren tachtig. Het openingsstuk van de sciencefictionopera The Games, gecomponeerd in 1984, klinkt nog altijd modern, dankzij het stotterende keyboardriedeltje en de klarinet die erdoorheen walst. Migration daarna is zo’n Monk-compositie die je hypnotiseert, met stemmen die alleen maar ‘wah wah wah’ zeggen, maar steeds in een andere klankkleur, waardoor je als luisteraar ook zelf in steeds andere gevoelsgebieden terechtkomt. De stemklanken van Monk hebben meestal geen betekenis, maar veel zeggingskracht, omdat ze het hele scala aan menselijke emoties afstruinen, je soms naar de hemel voeren en dan weer recht naar de hel, bij schelle keelgeluiden die je in je gezicht uitlachen.

De samenzang, de timing en het spel met marimba en keyboards is adembenemend, ook al hoor je dat de precisie in de stem van Monk wat afneemt. Het maakt haar werk nog imponerender, omdat juist ook de wat oudere stem een zo ontroerend menselijk geluid maakt, en verslag doet van het leven.

Het hoge niveau maakt het werk voor haar opvolgers lastig. De Amerikaanse zangeres Alexandra Drewchin alias Eartheater, een nieuw avant-garde-icoon, trekt een cult-achtige aanhang naar de Grote Kerk, maar haar optreden mist overtuigingskracht, en dat magnetisme van Monk. Haar mysterieuze folk met krassende violen en laptopambient is mysterieus, maar blijft wat al te fluisterend onder het kerkogel zweven.

Jenny Hval op Rewire in Den Haag. Beeld Parcifal Werkman

Ook de Noorse zangeres Jenny Hval heeft moeite met het podium en de zaal. Haar laatste, literaire album Classic Objects is prachtig, en haar zachte, zuivere en soms gemene stem komt daar fantastisch tot zijn recht. Maar in de geluidsmix in podium Paard duwen al te brute drums en gitaren haar kopje-onder, waardoor ook de poëtische teksten nauwelijks nog te volgen zijn.

En dan denk je tegen 1 uur ’s nachts al bijna met weemoed terug aan dat geweldige optreden van Monk en haar ‘folk van een andere planeet’, zoals ze haar muziek zelf eens omschreef. Je zou een raket willen pakken en ernaartoe willen vliegen.

The Games Meredith Monk schreef haar stemmenopera The Games in 1984 in Berlijn, midden in de Koude Oorlog. De dreiging kwam vanuit het oosten, vanuit het westen werden de kernkoppen aangeleverd, zei ze zelf als introductie bij haar optreden in de Haagse concertzaal Amare. Monk schreef haar liedstukken over de apocalyps en een nieuwe mens die zich de cultuur van de vorige, door een kernramp weggevaagde mensheid probeerde te herinneren. Het stuk lijkt vanwege de situatie op het wereldtoneel opnieuw actueel, en was ook om die reden indrukwekkend. In 2020 nam Monk haar opera opnieuw op, voor het album Memory Game.