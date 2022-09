De flonkerende virtuositeit van pianist Kristian Bezuidenhout is adembenemend ★★★★☆

Na alle vijf pianoconcerten van Beethoven te hebben opgenomen, pakken Kristian Bezuidenhout en het Freiburger Barockorchester hun Mozart-reeks weer op. Bezuidenhout is de man die kan dichten en schilderen op de fortepiano. In het Negende pianoconcert is zijn flonkerende virtuositeit adembenemend. Ontroeren kan hij ook, hunkerend in het zangerige middendeel. Het orkest, gegidst door concertmeester Gottfried von der Goltz, vertaalt de levenslust van dit wervelende werk in ranke, sierlijke lijnen.

Voor de volmaakte elegantie van het Achttiende pianoconcert toveren zij een ronder en roziger timbre tevoorschijn. Solist en ensemble ademen volledig synchroon. Bezuidenhout heeft in elke zin, elke noot zelfs, iets te zeggen. Smokkelend met nootduur, goochelend met tempi en strooiend met adempauzes, drukt hij zijn gedachten uit. Voor sommigen zal het misschien te veel van het goede zijn, maar hij verliest de verhaallijn nooit uit het oog en alles vloeit vanzelfsprekend in elkaar over. Puur Mozart-goud van begin tot eind.

Kristian Bezuidenhout Mozart Piano Concertos K.271 & 456 Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi