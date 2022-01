De flexibele opiniemaker heeft ook een sponsor: kies voor Marlboro Light!

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: Marlboro Light: lekker roken, langer leven.

Er is het een en ander te doen rond opiniemakers en reclame. De nevenactiviteiten variëren van het voorlezen van reclameboodschappen tot het optreden in televisiecommercials. Is dat niet in strijd met de journalistieke integriteit? Zijn het überhaupt wel journalisten en zo niet: verandert dat de zaak?

Het fenomeen is overigens niet nieuw: Volkskrant-columnisten Jan Mulder en Martin Bril werkten samen met respectievelijk de Postbank en Volvo en radiopsychiater Frasier Crane uit Frasier las, zij het met enige tegenzin, al in de jaren tachtig zelf de sponsorboodschappen voor. Die tegenzin is inmiddels verdwenen, de opiniemakende duizendpoten beweren nóóit een merk aan te prijzen waar ze niet zelf achter staan. Dat dit de boel alleen maar meer vertroebelt omdat je zo niet alleen je zendtijd, je stem of je acteertalent verkoopt, maar ook je mening over het aangeprezen product, lijkt ze te ontgaan. Gelukkig is dat voor mij geen enkel probleem. Ik ben een flexibele opiniemaker. Wat ik deze week vind, spreek ik volgende week weer net zo hard tegen. Ik was dan ook blij toen ik werd benaderd voor een mooie samenwerking met een merk waar ik al van kinds af aan groot fan van ben.

Iedereen die mij kent, weet hoe dol ik ben op sigaretten van Marlboro. Maar ja, wie sigaretten zegt, zegt longkanker. En longkanker, dat gun je niemand. Gelukkig is er daarom Marlboro Light. Dat zijn sigaretten met de iconische smaak van Marlboro, maar dan met minder schadelijke stoffen. Zo kan ik heerlijk roken, zonder me zorgen te hoeven maken om wat het allerbelangrijkste voor me is: mijn gezondheid. Dus de volgende keer als je bij de toonbank staat, vraag dan eens naar Marlboro Light.

Marlboro Light: lekker roken, langer leven.