De flamencojazz van het Daniel García Trio eert de rijke en grenzeloze muziektradities van Spanje ★★★★☆

De Spaanse jazz is in opkomst, dankzij een levendige scene in Madrid rond de broedplaats Café Berlín. En natuurlijk ligt die Spaanse jazz aan het infuus van de flamenco. De pianist Daniel García graaft op Vía de la Plata in de muziekgeschiedenis. Hij stuit op de grote gitarist Gerardo Núñez, en werkt diens prachtige Calima uit tot een enerverend en springerig jazzstuk. En hij vindt het beroemde La Leyenda del Tiempo van Camarón de la Isla opnieuw uit, door zijn piano elegant rond de melodie van dat stuk te laten dansen met de klarinet van de Israëliër Anat Cohen.

Maar García blikt verder terug op de Spaanse muziekcultuur. In Silk Road worden de oosterse en Noord-Afrikaanse invloeden geëerd, met de onmiskenbare trompet van Ibrahim Maalouf. En in het titelstuk voeren García en Cohen een eeuwenoude dans op uit de regio Salamanca, die met het lichtvoetige pianospel weer aan de haren de jazz wordt binnengesleept. Vía de la Plata is een zeer gedetailleerd gespeeld maar toch heerlijk vrijzinnig album, dat Spanje terechte eer bewijst als knooppunt van vele muziektradities.

Daniel García Trio

Daniel García Trio Vía de la Plata Global ★★★★☆ Act