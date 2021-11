De Finse koorkelen vertellen de ellende van Kullervo magistraal op het Sibelius Weekend ★★★★☆

Dirigent Jukka-Pekka Saraste. Beeld Felix Broede

Tachtig Finnen staan vrijdag opgesteld in rijen van tien. Ze zijn van het YL-mannenkoor uit Helsinki. Voor het Sibelius Weekend van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn ze afgereisd naar de Doelen. In de koffers: Kullervo, de vijfdelige koorsymfonie van hun landgenoot Jean Sibelius. De componist schreef het stuk in 1892. Hij was pas 26, maar kon zijn druistigheid perfect kwijt in een recht-voor-z’n-raapverhaal uit de Kalevala, het Finse nationale epos.

‘Donder op jij, met je rotslee!’ Kullervo, de antiheld, krijgt het in zijn gezicht geslingerd als hij op de Pohjavlakte een meid probeert te versieren. Er klimt er inderdaad een binnen, maar al pratend ontdekt Kullervo dat het zijn zus is. Hij heeft haar ooit verkracht en stort zich uit schaamte alsnog in het zwaard.

De Finse koorkelen vertellen de ellende magistraal. Vaak trekken ze samen op, eenstemmig en lekker uptempo. Op dramatische momenten waaieren ze juist uit, jammerend of grommend. Een vleugje rauwheid in een onalledaagse setting: je snapt dat ook de schrijver Tolkien vingeroefeningen deed met het Kullervo-verhaal.

De Finse dirigent Jukka-Pekka Saraste hield het misschien aan de te nette kant. In hardnekkig pokende contrabassen hadden we graag meer dreiging gehoord. Ongetemde motiefjes mochten brutaler worden neergekwakt. Maar hoe verder de vijf kwartier vorderden, hoe steviger Saraste het idee vestigde van een componist die vooropliep in het verklanken van onverhoeds gevaar. Ook de twee uitstekende solisten waren Finnen: sopraan Helena Juntunen en bariton Tommi Hakala. ‘Donder op jij, met je rotslee!’ rolde hartgrondig authentiek over de lippen.