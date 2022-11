De Fin Santtu-Matias Rouvali houdt de ‘Vijfde’ van Sibelius robuust, geen vals sentiment ★★★★☆

De derde etappe van de Sibelius-cyclus van de Götenburg Symfoniker en hun Finse chef-dirigent Santtu-Matias Rouvali (36) is uit. In 2019 was de release van de Eerste symfonie, een jaar later werd de Tweede hooggeprezen. Inmiddels valt Rouvali’s naam steeds vaker (wanneer hij invalt bij het Concertgebouworkest bijvoorbeeld). Met de dirigentenschool van Jorma Panula als bakermat is hij niet de enige jonge Fin die steeds maar hoge ogen gooit, maar zeker een van de opvallendste.

Hier zijn de Derde en Vijfde symfonie: waarbij ook ere toekomt aan de opnametechnici. De houtblazers, met hun slingerende melodielijnen een belangrijke kleur op Sibelius’ palet, zijn oogverblindend uitgelicht. Rouvali houdt de Vijfde symfonie robuust, geen vals sentiment in de harde paukenklappen en scheurende hoorns in de beroemde zwanenvlucht. Het tempo ligt hoog, daar moet je van houden. Het zorgt er wel voor dat het groeiproces van de symfonie, als een ontkiemend plantje in een timelapsevideo, zichtbaar wordt.

Santtu-Matias Rouvali

Sibelius Klassiek ★★★★☆ Alpha