De films van Hito Steyerl vervullen je als kijker met een onbehaaglijk wantrouwen: wat is echt en wat niet?

Hito Steyerl: How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Education. Beeld Hito Steyerl

Idfa was er vroeg bij. In 1998 ging hier de afstudeerfilm van Hito Steyerl (55) in première. Toen een beginnende Duitse documentairemaker, inmiddels een wereldster: Steyerl is een van de bekendste kunstenaars van dit moment. Een paar jaar geleden werd ze door een gezaghebbend kunsttijdschrift zelfs als ‘machtigste persoon’ in de kunstwereld gekozen. Ze exposeerde op de grootste internationale tentoonstellingen en in de belangrijkste musea. Volgend jaar is het Stedelijk Museum in Amsterdam aan de beurt. Maar eerst is ze deze maand eregast op Idfa.

Steyerls afstudeerfilm, die voor deze gelegenheid weer op het festival wordt vertoond, bevat al veel ingrediënten van haar latere oeuvre. Die leere Mitte (The Empty Center) is een politieke, essayistische en intelligente aanklacht tegen de Duitse vreemdelingenhaat. Uitgangspunt is het ‘lege midden’ van Berlijn: waar de muur was weggehaald en de gevaarlijke ‘zone des doods’ braakliggend terrein was geworden.

Begin jaren negentig moesten daar zo snel mogelijk commerciële bedrijven komen, de bouwvakkers kwamen vaak uit het buitenland, tot onvrede van de Duitsers. Steyerl mixt hun woede met bijvoorbeeld het levensverhaal van componist Felix Mendelssohn en een kort gesprek met de Jamaicaanse vrouw die een souvenirkraam probeert te runnen. Klinkt bizar? Toch komt dit alles volkomen logisch over, dat is zo knap.

Hoewel Steyerl uiteindelijk niet documentairemaker werd maar kunstenaar, maakt ze haar filminstallaties vanuit dezelfde fanatieke nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Elke installatie is een visuele en intellectuele achtbaan. Vaak bouwt ze hele decors, waardoor je als toeschouwer als het ware in de film bent. Bovendien zet ze 3D-animatie-technieken in, waarmee ze de werkelijkheid helemaal naar haar hand kan zetten. Alle verhalen die ze met elkaar verknoopt lopen visueel in elkaar over. Je zou Steyerl een functioneel complotdenker kunnen noemen, haar films vervullen je als kijker met een onbehaaglijk wantrouwen: wat is echt en wat is niet echt?

Als Idfa-eregast heeft Steyerl een top-10 samengesteld, die – ook daarin is ze kennelijk eigenzinnig – uit veertien films bestaat die tijdens het festival worden vertoond. Films van geestverwanten, als de Duitse experimentele documentairemaker Harun Farocki (1944-2014) en de Amerikaanse feministische kunstenaar Martha Rosler (78). Maar Steyerl heeft ook minder experimentele films gekozen, zoals de Oscar-winnende documentaire Citizenfour van de Amerikaanse documentairemaker Laura Poitras (57) over Edward Snowden.

Ze koos dus voor geëngageerde makers, net als zij zelf. Haar oeuvre draait om onrecht en macht. Ze maakte bijvoorbeeld kunstinstallaties over de vastgoedsector, de internationale banken en de oorlogsindustrie. En toch is er ruimte voor humor: een van haar bekendste kunstwerken, over onzichtbaar worden in deze digitale tijd, is geïnspireerd door een Monty Python sketch: How Not to Be Seen. Een van de technieken uit Steyerls film: ‘Wees een vrouw van boven de vijftig.’ Dat gaat voor haar zelf niet op, deze wereldster dooft voorlopig niet.