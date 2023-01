De films van cineast Judit Elek zijn buiten Hongarije amper bekend. Dat gaat nu veranderen

Filmstill uit 'How Long Does Man Live' van de Hongaarse cineast Judit Elek.

In de winter van 1944, op de dag dat de 7-jarige Judit Elek met haar gezin werd verdreven naar het getto van Boedapest, gebeurde er iets wat al haar vroegere herinneringen in één klap uitwiste. Terwijl moeder en vader voor haar uitliepen met tassen en beddengoed en zij de hand van haar broertje vasthield, struikelde Judit over iets groots dat op de stoep lag. Het lijk van een oude vrouw, gewikkeld in pakpapier dat scheurde door Judits val. Het gelaat van de vrouw kwam bloot te liggen, hun neuzen raakten elkaar en dat, zou Elek bijna tachtig jaar later in een interview vertellen, was de schok die haar jeugd voor altijd uit haar geheugen sneed. ‘Niets bleef ervan over.’

Hoe beschrijf je zo’n cruciaal, wreed moment? Hoe kan je het als kunstenaar overbrengen op een ander? In het coming of age-drama Awakening (Ébredés, 1994) verwerkte Elek de gebeurtenis als een flashback van de 13-jarige heldin: op weg van school naar huis herinnert het Joodse meisje Kati (Fruzsina Eszes) zich hoe haar moeder naar haar schreeuwde terwijl ze door de nazi’s werd afgevoerd, en ziet ze zichzelf opnieuw struikelen over het lijk in het gangpad. Close-up van het asgrauwe gezicht in het papier. Een gruwelbeeld uit oude vampier-films. En dan is het weer weg, weggedrukt door de stroom van het alledaagse leven in naoorlogs Boedapest.

Judit Elek is hoofdgast op het International Film Festival Rotterdam.

Beelden herhalen zich vaak in het oeuvre van IFFR-hoofdgast Judit Elek (85). Van persoonlijke ervaringen vloeien ze over naar haar films, en ook van de ene film naar de andere, of van non-fictie naar fictie en omgekeerd. Die herhaling, die niet aflatende poging om de realiteit te vatten, is een van de dingen die Eleks oeuvre zo hecht, intrigerend en waardevol maken.

Weinig internationale erkenning

Toch zijn haar films buiten Hongarije nauwelijks bekend. Het IFFR wil dat rechtzetten met een uitgebreid retrospectief, van indringende vroege documentaires als How Long Does Man Live? (Meddig él az ember?, 1968) tot de ‘digital director’s cut’ van Eleks meest recente speelfilm Retrace (Visszatérés, 2011-2019). De terugblik gaat bovendien gepaard met de IFFR-publicatie Judit Elek: The Lady from Budapest, waarin de Hongaarse cineaste ook zelf uitgebreid aan het woord komt. In lange gesprekken met samenstellers Gyöngyi Fazekas, Barbara Wurm en Olaf Möller praat ze buitengewoon openhartig over haar leven en werk. Haar films zijn nooit puur autobiografisch, aldus Elek; ze kiest vooral de episoden en fragmenten die een sterke impact op het publiek kunnen hebben. ‘Mijn verhalen zijn waar in hun non-objectieve concreetheid.’

In het boek worden enkele oorzaken gesuggereerd voor Eleks gebrek aan internationale erkenning. Zo lukte het Elek nooit om een stabiel werkritme te ontwikkelen, waardoor ze onder de radar van buitenlandse festivals bleef. In 1972 kreeg ze vanwege haar kritische houding door de Hongaarse autoriteiten een jarenlange ban opgelegd die haar het produceren van fictiefilms onmogelijk maakte. Uit die periode dateren sobere maar indrukwekkende documentaires, zoals het tweeluik On the Field of God in 1972-73 / A Commonplace Story (1974/1975), rond een stel naar zingeving zoekende jongeren op het Hongaarse platteland.

In 1989 raakte Eleks internationale reputatie flink beschadigd na het verschijnen van Memories of a River (Tutajosok, 1989), een historisch drama over antisemitisme in het 19de-eeuwse Hongarije. Aan het begin van de film wordt een boerderij in de as gelegd, en voor die scène liet Elek veertien schapen in brand steken. Een kwestie die haar nog altijd achtervolgt, verzucht ze in The Lady from Budapest, maar berouw heeft ze niet: ze zag de schapen als een noodzakelijk brandoffer voor de Joden die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en God lijkt haar dat nooit kwalijk te hebben genomen. ‘Maar ik ben wel boos op God. Er zijn dingen die ik Hem nooit zal vergeven. Dingen die hij toestond, zoals de dood van mijn zus.’

Scène uit 'Awakening' (1994).

Terwijl Elek samen met haar ouders en broertje de Holocaust overleefde, stierf haar halfzus Vera in het concentratiekamp. Pas vanaf Memories of a River en Awakening zouden deze ervaringen en Eleks Joodse achtergrond al dan niet expliciet in haar films opduiken. Naar eigen zeggen moest ze eerst met haar Joodse essentie in het reine komen, voordat ze er films over kon maken.

Dat ze cineast wilde worden, wist Elek al vroeg. Ze gaf al haar zakgeld uit in de bioscoop en op haar 17de, zonder dat haar ouders ervan wisten, meldde ze zich in haar thuisstad Boedapest aan bij de Academie voor Drama en Film. Als allereerste vrouw werd ze toegelaten voor de regie-opleiding. ‘Ik wilde niets liever dan met mijn films de realiteit tonen die ik om me heen zag. Ik wilde leren hoe je dat doet.’

In 1959 richtte Elek met geestverwanten de vermaarde Béla Balázs Stúdió op, een broedplaats voor jonge, avontuurlijke cineasten die later films van onder meer István Szabó en Béla Tarr zou produceren. Binnen dit kader debuteerde Elek met het korte drama Encounter (Találkozás, 1963), rond de melancholieke blind date van een verpleegster en een iets oudere kantoorklerk. De film is een klein meesterwerk, dankzij de documentaire-achtige, maar uiterst precieze manier waarop hij de kwetsbare intimiteit tussen de hoofdpersonages aftast, terwijl ze met elkaar praten, rondstruinen en een bioscoop bezoeken. Er lijkt een zekere verstandhouding te ontstaan, maar hoe het verder moet? De woningnood in Boedapest dwingt de vrouw ertoe een schamel kamertje te huren in de flat van een collega, terwijl de man nog steeds bij zijn ouders woont – een situatie die hem opbrak bij een eerdere relatie.

Draaikolk van eenzaamheid

De afwezigheid van een stabiel thuis, of zelfs maar een kamer voor jezelf waar niemand komt binnenvallen: het is een motief dat steeds weer in Eleks films opduikt. De ene keer brengt het de mensonterende situaties in het Joodse getto tijdens de Duitse bezetting in herinnering, de andere keer wordt ermee gereflecteerd op sociale misstanden in (post)communistisch Hongarije. Het gebrek aan een thuisbasis sluit ook aan bij de, vaak vergeefse, pogingen van de personages om bij elkaar vaste grond te vinden. Dan doet het er niet toe of ze familie, geliefden of boezemvrienden zijn, of jarenlang elkaars collega waren: tegen de draaikolk van eenzaamheid, zoals de vrouw uit Encounter het omschrijft, is niemand bestand.

'The Lady of Constantinopel'

Nergens werkte Elek dat thema zo krachtig uit als in haar eerste lange speelfilm The Lady from Constantinople (Sziget a szárazföldön, 1969). Na de dood van haar man lijkt het bejaarde hoofdpersonage (een aangrijpende rol van veterane Manyi Kiss) vooral veel tijd met haar herinneringen door te willen brengen, in haar grote, museum-achtige appartement in Boedapest. Maar echte rust krijgen Eleks personages zelden, en de veel krapper wonende buren van de dame praten haar een woningruil aan. De climax van The Lady of Constantinople is een eindeloos dronkenmansfeest dat spontaan ontstaat wanneer de heldin potentiële kandidaten voor haar woning op de koffie uitnodigt, en de ene vreemdeling na de andere aanbelt. Nog nooit had de dame zoveel mensen over de vloer, maar hoe gezellig het ook wordt, als kijker besef je voortdurend dat die vrolijke lui slechts als gieren op de flat azen.

Bijzonder, hoe Elek nooit het perspectief van haar elegante protagonist loslaat, en er tegelijkertijd zo’n effectief ongepolijste film omheen bouwt: nu eens voelt The Lady from Constantinople als een los uit de pols gedraaide documentaire over woningruil, dan weer als een surrealistische koortsdroom. Decennia later maakte Elek zelf een vrije variant op dit pareltje, The Eighth Day of the Week (A hét nyolcadik napja, 2006), en dit keer is het de vastgoedmaffia die balletlerares Hanna (Maja Komorowska) uit haar riante, met boeken en mooie meubels gevulde huis werkt. Kijk de twee films achter elkaar, en je ziet goed hoe Eleks stijl zich met de jaren ontwikkelde. De cameravoering werd kalmer en klassieker, het documentaire-achtige sijpelde weg, maar de onrust en poëzie bleven. Zo zijn de films van Judit Elek vaak elkaars spiegels, terwijl ze net iets anders reflecteren.

Die weerkaatsing gaat ook gewoon verder in Eleks eigen leven, merkten de samenstellers van The Lady from Budapest. Toen ze voor het eerst afreisden naar haar huis in het stadsdeel Pest, wachtte hun een bijzondere verrassing: de woning bleek precies te lijken op die uit The Eighth Day of the Week. Werd de film dan thuis opgenomen?

Nee hoor, onthulde Elek met een ondeugende glimlach: ze had een exacte kopie van haar woonkamer laten maken, in een leegstaande villa enkele straten verderop. Alsof ze met huis en haard in het Droste-effect van haar films wilde worden opgenomen.