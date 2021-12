De filmbiografie Tick, Tick... Boom! lijkt vooral gemaakt voor musicalaficionado’s ★★★☆☆

Andrew Garfield als Jonathan Larson in Tick, Tick... Boom!

Het zijn goede tijden voor de filmmusical. In het door coronamaatregelen uitgedunde filmaanbod kunnen de liefhebbers vanaf deze week kiezen tussen Steven Spielbergs remake van West Side Story en Annette, Léos Carax’ ontregelende toevoeging aan het genre. En dan is er ook nog de Disney-animatiefilm Encanto, met liedjes van Lin-Manuel Miranda.

Dezelfde Miranda, die met musicals als Hamilton en (het ook verfilmde) In the Heights de Broadway-hits aan elkaar rijgt, regisseerde een musical voor Netflix. Eentje die hij niet zelf schreef. Tick, Tick… Boom! is een autobiografische musical van Jonathan Larson, bekend van zijn ongekend succesvolle rockmusical Rent. Dat succes maakte hij niet meer mee: Larson stierf in 1996 op 35-jarige leeftijd, vlak voor de première van Rent, aan een vaatziekte.

Tick, Tick… Boom! gaat over de periode waarin Larson arm en onbekend was. In het zicht van zijn 30ste verjaardag vraagt hij zich af of hij ooit iets zal bereiken. Het oorspronkelijke Tick, Tick… Boom! was een soort onemanshow, met Larson als zanger aan de piano, ondersteund door een kleine band. In de filmversie weeft Miranda hier flarden van een biografie doorheen, maar ook delen van Larsons musical Superbia, een sciencefictionverhaal waaraan hij jarenlang zonder veel succes werkte.

Als dit allemaal verwarrend klinkt, dan klopt dat. De film lijkt vooral bedoeld voor musicalaficionado’s die niet alleen moeiteloos schakelen tussen spraak en zang, maar ook tussen feit en fictie, repetitie en finale, en alle versies daartussenin. Miranda doet geen moeite niet-musicalfans over de streep te trekken, zo overtuigd lijkt hij van de kracht van Larsons liedjes.

Gelukkig neemt acteur Andrew Garfield, die Larson speelt, de kijker bij de hand. In een van zijn betere, meest energieke rollen is Garfield een bezeten kunstenaar die veel van zichzelf en anderen vraagt. Sympathiek is Larson niet, tenzij we zijn theatrale persoonlijkheid en sudderende egoïsme aantrekkelijk moeten vinden.

Interessant is de rol van musicalgigant Stephen Sondheim in het verhaal. Sondheim, die eind november overleed, fungeerde als mentor van Larson. In Tick, Tick… Boom! wordt hij gespeeld door Bradley Witford. Maar de stem op het antwoordapparaat die Larson op het juiste moment moed inspreekt, is die van Sondheim zelf – een emotioneel moment in een film die vaak te druk en te zelfingenomen is om te ontroeren.