De favoriete 16 van de Volkskrant

1. Met dit kunstmatige gesprek waarschuwt kunstenaar en programmeur Giacomo Miceli tegen slimme software

De Duitse filmregisseur Werner Herzog (links) en de Sloveense filosoof en psychoanalyticus Slavoj Zizek. Beeld Giacomo Miceli

‘Iedere gemotiveerde gek’ kan online kwaad doen met software die teksten genereert en die synthetische versies van stemmen kan maken, is de boodschap van de Italiaanse kunstenaar en programmeur Giacomo Miceli. Hij toont dat aan met een gesprek tussen de Duitse filmregisseur Werner Herzog (80) en de Sloveense filosoof en psychoanalyticus Slavoj Zizek (73). Het systeem is eerst getraind met de nodige voorbeeldopnamen van de twee, zodat er uiteindelijk een soort woordloze, geabstraheerde stem overblijft die elk woord kan uitspreken dat hem wordt gevoed. En ook wát de twee zeggen is met kunstmatige intelligentie gegenereerd. Er is weinig verbeelding voor nodig om te beseffen waartoe zulke mogelijkheden kunnen leiden. (Laurens Verhagen)

2. Wie wint de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs?

De expositie in Schiedam van de genomineerde kunstenaars voor De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022. Beeld Pauline Niks

De jonge kunstenaars die dit jaar zijn genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022 zijn heel verschillend. Salim Bayri, Minne Kersten, Bruin Parry en Agnes Warugur schilderen, filmen, maken computeranimaties en doen performances. De jury, onder leiding van Lilianne Ploumen, wachtte een zware taak met dit viertal: wie verdient de juryprijs ter waarde van 10.000 euro (beschikbaar gesteld door de Rabobank)? Dat wordt duidelijk op dinsdag 22 november, de prijsuitreiking is in Stedelijk Museum Schiedam en live te volgen op Opium NPO Radio 4.

De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022, expositie in Stedelijk Museum Schiedam, t/m 15/1.

3. Drie podcasttips voor WK-mijdend luistergedrag

Voor wie het voetbal in Qatar wil boycotten – of gewoon niet zo geïnteresseerd is in voetbal – maar de spanning niet wil missen, raden we drie podcasts aan waarin een zoektocht centraal staat: De verdwenen schilderijen van Jopie Huisman (over, nou ja de titel zegt het al), Heavyweight (over het tragische levensverhaal van een Amerikaans zondagskind) en Conviction: American Panic (over vermeend satanisch kindermisbruik en de hysterie die daarop volgde). Afleveringen genoeg om vijf wedstrijden over te kunnen slaan zonder je te vervelen. (Anna van Leeuwen, Mark Moorman)

4. Op een spectaculaire tentoonstelling scheppen elf kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora een Zwart Atlantis

Ellen Gallagher. Beeld Gagosian

In the Black Fantastic komt vanuit Londen naar Nederland. In de tentoonstelling vermengen elf kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora actuele thema’s als racisme en sociale uitsluiting. Britse kranten waren lyrisch. Een van de kunstenaars wier werk in de Kunsthal te zien zal zijn, de Amerikaanse Ellen Gallagher (56), werkt nu in Rotterdam. Haar werk bevindt zich in de collecties van belangrijke musea als MoMa in New York, Tate in Londen en Centre Pompidou in Parijs, maar in Nederland is ze nog niet zo bekend. Wij spraken met haar over de prachtige onderwaterwereld in haar schilderijen, losjes gebaseerd op de mythe van een Zwart Atlantis. (Sarah van Binsbergen)

In the Black Fantastic, Kunsthal Rotterdam, t/m 9/4.

5. Flink wat metagrappen in comedyserie Reboot ★★★★☆

‘Reboot’.

Een paar jaar lang was de reboot (‘herlancering’) alom in de film- en serie-industrie. In naam van de nostalgie zagen we reboots van onder meer Sex and the City, Twin Peaks en Saved by the Bell. Nu is op Disney Plus Reboot te zien, een comedyserie over het opnieuw maken van een comedyserie. De writer’s room is de plek waar twee werelden botsen, die van de nieuwe jonge, inclusieve humor, versus de oudgedienden die het vertellen van een foute grap echt feilloos onder de knie hebben. Keiharde satire wordt het niet: al snel is duidelijk dat de twee kampen elkaar nodig hebben. (Mark Moorman)

Reboot ★★★★☆ is te zien op Disney Plus.

6. Gelukkig wordt er nog 900 jaar oude muziek gezongen

Het ensemble Discantus. Beeld Festival Oude Muziek

Het lijkt in de concertzalen soms wel of de muziekgeschiedenis pas in de barok begint. Gelukkig zijn er ensembles zoals Discantus, die zich specialiseren in het vroegste meerstemmige repertoire. In de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht brengt het ensemble zaterdag om 20.30 uur muziek van 900 jaar geleden, als hommage aan de vernieuwers van toen, met namen als Leoninus en Perotinus. (Merlijn Kerkhof)

7. De Parijse daken gaven een belangrijke prikkel aan het oeuvre van Fernand Léger

Het nieuw ontdekte kunstwerk van Fernand Léger. Beeld Triton Collection Foundation

In het Kröller-Müller Museum zijn de schilderijen te zien die de kubistische kunstenaar Fernand Léger maakte van de daken van Parijs. Bijzonder werk, maar nog bijzonderder: voor het eerst is de achterkant te zien van het schilderij Le quatorze juillet . Dat leek door een lijmlaag onherstelbaar beschadigd, maar nu is het toch gelukt die laag te verwijderen. Eronder zat ‘een heel kleurrijk werk en heel experimenteel werk’, volgens samensteller Sjraar Van Heugten. (Anna van Leeuwen)

Fernand Léger en de daken van Parijs, Kröller-Müller Museum, Otterlo, t/m 1/4.

8. The Hu speelt toegankelijke rockriffjes op eeuwenoude instrumenten

The Hu Beeld Wireimage

De Mongoolse folk- en rockband The Hu liet voor het eerst nogal luidruchtig van zich horen, ergens in 2016, met een leuk nummer (Yuve Yuve Yu) en een visueel aantrekkelijke clip. De band uit Ulaanbaatar bouwde sindsdien een popcarrière op, zingt nog steeds in het Mongools, speelt nog steeds op eeuwenoude instrumenten en doet dat met zulk aanstekelijk plezier dat het gegarandeerd zal overslaan op het publiek in Tilburg en Amsterdam. (Robert van Gijssel)

The Hu, 22/11 in 013, Tilburg, 27/11 in Melkweg, Amsterdam.

9. De hybride documentaire Moeders laat de pijnlijke gevolgen van de Top400-lijst zien

Moeders

Filmmaker Nirit Peled wilde vastleggen wat de gevolgen zijn voor de moeders van jongens die zijn beland op de Top400 van de gemeente Amsterdam, de lijst van jongeren en jongvolwassenen die in aanraking zijn gekomen met de politie en nu extra in de gaten gehouden worden, ter preventie van jeugdcriminaliteit. Peled doet dat in een documentaire waarin de moeders te horen zijn, maar actrices hun verhalen lipsynchroon vertellen, om de privacy van de vrouwen te beschermen. Duidelijk wordt hoe een goedbedoeld systeem kan leiden tot pijnlijke gevolgen. (Marije Nieuwland)

Moeders van Nirit Peled, 21/11, NPO 2, 22.15 uur.

10. Familievoorstelling Operetta Land is volgens maker Steef de Jong romantisch, maar geen suikertaart. En Paulien Cornelisse heeft de dialogen geschreven

De Heggenschaarhuzaren in Operetta Land. Beeld Bart Grietens

Operette heeft niet vanzelf een goede naam, en dat is onterecht vindt theatermaker en vormgever Steef de Jong (39). Hij schreef de vrolijke en kleurrijke familievoorstelling Operetta Land, nu te zien bij De Nationale Opera. De Jong vermeed een al te hoog suikertaartgehalte, breidde door zijn verhaal een tiental vrolijke golden oldies van operettekoningen als Strauss en Offenbach en maakte even ingenieuze als romantische decors. Paulien Cornelisse zette de tekst om in dialogen. De productie is een ode aan het verzinnen, zegt De Jong. ‘Alles mag, dus de koningin kan een bariton zijn en de graaf kan worden gespeeld door een sopraan.’ (Nell Westerlaken)

Operetta Land, vanaf 20/11, De Nationale Opera, Amsterdam.

11. Volgens tekenaar Ever Meulen is zijn nieuwe boek helemaal de schuld van Elvis

Illustraties van Ever Meulen uit Rock in Stock (Concerto Books). Beeld Concerto Books

Van de Vlaamse illustrator Ever Meulen (76) verschijnt binnenkort een boek waarin popmuziek centraal staat, Rock in Stock. En daarin staat – naast heel veel atoomkuiven, glimmende gitaren en rammelende jukeboxen – bovenal een enorme hoeveelheid auto's uit de jaren vijftig, liefst met staartvinnen. Dus vroegen wij hem wat er nodig is om auto’s te tekenen – en dat is niet alleen dat hij jarenlang kantoor hield in een garage in de Brusselse wijk Anderlecht, waar hij het tekenen afwisselde met het sleutelen aan zijn klassieke Oldsmobile. (Rob van Scheers)

12. Marwan Bassiouni is een van de opvallende talenten van Foam, maar is hij daar eigenlijk niet al te groot voor?

Uit de serie ‘New Western Views’. Beeld Marwan Bassiouni

Foam Talent, expositie én tijdschrift, is al jarenlang een graadmeter voor de richting die de nieuwe fotografie inslaat is te zien op de tentoonstelling waar het museum fotografen presenteert die door internationale kenners werden geselecteerd. Een van hen is Marwan Bassiouni, die westerse (stedelijke) landschappen vanuit een moskeeraam fotografeert, en daar al zo veel succes mee heeft dat je je kunt afvragen hoe aanstormend hij nog is. In Foam hangt zijn werk tussen generatiegenoten als Myriam Boulos en Diego Moreno, fotografen en kunstenaars die onze blik op de wereld drastisch aan het veranderen zijn. (Mark Moorman)

Foam Talent 2022, Foam, Fotografiemuseum Amsterdam, t/m 18/1.

13. Op theaterfestival Jonge Harten is Louis d’Or-winnaar Emmanuel Ohene Boafo weer te bewonderen

Emmanuel Ohene Boafo in 'Sea Wall'. Beeld Koen Veldman

Het Jonge Harten Festival in Groningen biedt een week lang theater, dans, performances en workshops binnen een spannend, grensverkennend programma. Met bijvoorbeeld het multidisciplinaire Nineties Productions, hiphoptheatercollectief Die Hele Ding en de aangrijpende voorstelling The Gift van Alexandra Broeder. Bovendien is zaterdag Emmanuel Ohene Boafo nog eens te zien, vorig jaar winnaar van de Louis d’Or, met zijn aangrijpende solo Sea Wall, geschreven door Simon Stephens. (Herien Wensink)

14. Hoe gaat het Amsterdamse Stedelijk Museum diverser en inclusiever worden? De documentaire White Balls on Walls geeft een fascinerend en heerlijk ongemakkelijk inkijkje

‘White Balls on Walls’.

Het laatste weekend van het Idfa is aangebroken en daarin valt nog genoeg moois te zien. Zoals de documentaire White Balls on Walls, waarin filmmaker Sarah Vos de recente ontwikkelingen binnen het Amsterdamse Stedelijk Museum toont. Het is een verrassend openhartig verslag van de pogingen van het museum om zowel de collectie als het personeelsbestand meer divers en inclusief te maken. (Pauline Kleijer)

‘White Balls on Walls’ is 20/11 nog te zien op Idfa, Amsterdam.

15. Dj-streamfenomeen Boiler Room komt met een eigen festival naar Amsterdam

Beeld Obbi Oskam

Het internationale dj-streamplatform Boiler Room maakte drie jaar geleden de overstap naar echte festivals: dat begon in de volkswijk Peckham in Londen, en nu is Amsterdam aan de beurt. Maar omdat publiek alleen op uitnodiging kan worden ontvangen en Boiler Room veel te leuk is om alleen bijgewoond te worden door de happy few een korte cursus over het fenomeen, met antwoorden op vragen als waarom Boiler Room Boiler Room heet en waar die boiler dan hing en waarom iedereen de set van de jonge dj Sama’ Abdulhadi uit de Palestijnse stad Ramallah, moet bekijken. (Robert van Gijssel)

Boiler Room Festival Amsterdam, 24 t/m 26/11, diverse locaties in Amsterdam.

16. Drie kijktips voor de betere voetbalfictie

Ted Lasso

Voetbal mag de populairste sport op de planeet zijn, lastig te verfilmen is het wel. Dus gingen we op zoek naar waar het wél is gelukt. In Ted Lasso, een van de succesvolste streamingseries van het moment, gebaseerd op een reclamecampagne van de Amerikaanse zender NBC voor hun verslaggeving van de Premier League. In de Nederlandse films All Stars (de eerste natuurlijk, die uit 1997), met van die weekendhelden die dromen van gras en schoten onderkant lat. En in de beste voetbalfilm aller tijden The Damned United van Tom Hooper. (Mark Moorman)