De favoriete 16 van de Volkskrant

1. Het turbulente leven van de jonge Apolonia Sokol, die het ging maken in de kunstwereld

Apolonia Sokol in ‘Apolonia, Apolonia’ (2022).

De Deense regisseur Lea Glob (40) maakte een verrukkelijke en aangrijpende documentaire over het turbulente leven van de jonge, aanstormende Franse kunstschilder Apolonia Sokol. Ze volgde Sokol dertien jaar, sinds een opdracht op de Filmacademie, op haar weg naar roem of vergetelheid. Apolonia Apolonia draait tijdens het documentairefestival Idfa, dat dit jaar zijn 35ste editie beleeft. (Bor Beekman)

Apolonia, Apolonia gaat 12/11 in wereldpremière op Idfa (9-20/11).

2. De goede oude progrock herleeft bij Porcupine Tree

Porcupine Tree.

De goede oude progrock herleeft bij de Britse band Porcupine Tree. Luister naar het nummer Dignity, ga naar die Ziggo Dome en zie popmusici aan het werk die nog echt een instrument kunnen bespelen. (Robert van Gijssel)

Porcupine Tree, 7/11 in de Ziggo Dome, Amsterdam.

3. ‘De Pot’ in Rotterdam is een jaar open. Daarom: drie podcastafleveringen over museumcollecties

Omdat museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zijn depot een jaar geleden openstelde en zo zijn collectie publiek toegankelijk maakte, gingen wij op zoek naar podcastafleveringen over museumcollecties. De Canadese journalist en schrijver Malcolm Gladwell verbaast zich in Revisionist History over het wonderlijke verzamelgedrag van musea, Mwazulu Diyabanza uit Congo trok naar etnografische musea in Europa om Afrikaans erfgoed ‘terug te stelen’ en vertelt wat hem motiveert in I Want to Report a Theft, en ook over een diefstal uit een museum gaat The Feather Heist, een aflevering van This American Life. (Anna van Leeuwen)

4. De opera ‘Blue’, over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, vertelt een universeel verhaal

Beeld Jill Heesbeen

Toen de Amerikaanse toneel- en operaregisseur Tazewell Thompson (74) aan zijn eerste libretto begon, wist hij meteen waarover hij zou schrijven, vertelt hij tegen de Volkskrant. Als zwarte man is hij diep verontwaardigd over de aantallen ongewapende zwarte mannen en jongens die neergeschoten worden in de Verenigde Staten. In de opera Blue (naar de kleur van het politie-uniform), wordt tijdens een demonstratie de tienerzoon van een zwarte agent doodgeschoten door een witte collega. Voor zwarte zangers, zegt Thompson, is zingen in een opera die zo dicht bij hun eigen ervaringen staat totaal anders dan, bijvoorbeeld, optreden in Mozarts Don Giovanni. ‘Als je op het podium zinnen kunt zingen als: ‘Ik ben zwart’, of ‘Mijn zoon, je moet je anders gedragen, omdat je zwart bent’... Zangers moeten soms plotseling de repetitieruimte verlaten, omdat ze overstuur raken.’ (Jenny Camilleri)

5. Het Leiden International Film Festival onderscheidt zich óók met kleine, dwarse producties

‘The Banshees of Inisherin’ (2022).

De herfst is een goed seizoen voor de filmliefhebber. Terwijl het filmfestival Imagine bijna is afgelopen, barst volgende week het documentairefestival Idfa los. Een minder bekend evenement – nu eens niet in Amsterdam – is het Leiden International Film Festival (LIFF), dat flink aan de weg timmert en een mooi programma biedt. Het LIFF richt zich op een breed publiek, met de voorpremière van films die later in de bioscoop uitgaan, maar programmeert intussen ook steeds meer films die alleen op het festival te zien zijn. (Pauline Kleijer)

LIFF, t/m 13/11 in diverse bioscopen in Leiden.

6. De dansvoorstelling ‘Silenzio’ vangt de stilte in daverende muziek en beweging

‘Silenzio’ door LeineRoebana, Renée Bekkers en Ketevan Roinishvili. Beeld Andrea Leine

Het choreografenduo Andrea Leine en Harijono Roebana probeert in Silenzio de stilte te vangen in muziek en beweging, en het wankele evenwicht tussen stilzwijgen en sereniteit invoelbaar te maken. Met composities van de 91-jarige Russin Sofa Gubaidulina, de Fransman Josquin Desprez uit de vroege Renaissance en natuurlijk de 87-jarige Arvo Pärt, die stilte steevast in bijna al zijn muziek meecomponeert. (Annette Embrechts)

Silenzio door LeineRoebana, accordeonist Renée Bekkers en cellist Ketevan Roinishvili. 5/11 première in Chassé Theater Breda. Tournee t/m 18/2.

7. Gaat Elon Musk de kortefilmpjes-app Vine nieuw leven inblazen?

Vine was jaren terug de hipste app op aarde. Of, zoals de Volkskrant het ooit noemde, ‘het medium voor kortebaanvloggers’. Dat klinkt antieker dan Vine in wezen was, namelijk een smartphone-app waarop iedereen ultrakorte video’s kon plaatsen. In even ultrakorte tijd werd Vine omarmd door een nieuwe generatie influencers. In 2012, slechts een paar maanden na oprichting, kocht Twitter de app. Daarna werd de stekker eruit getrokken. En nu lijkt Elon Musk, getuige een poll op Twitter, Vine nieuw leven te willen inblazen. Gedreven, uiteraard, door het succes van die andere kortefilmpjes-app TikTok.

8. Een Iraanse thriller die niet in Iran mocht worden gemaakt

Holy Spider (2022).

De Iraans-Zweedse regisseur Ali Abbasi had Holy Spider, zijn film over een seriemoordenaar die alleen prostituees vermoordt en daarmee de held wordt van het conservatieve deel van de Iraniërs, in Iran zelf willen draaien, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Misschien maar goed ook: zonder bemoeienis van de Iraanse censuur was Abbasi (bekend van zijn filmsprookje Gräns) geheel vrij om een snoeiharde en onverbloemde film te maken over de zo diep in de Islamitische Republiek verankerde misogynie. Meer dan een film over een seriemoordenaar, stelde Abbasi bij de wereldpremière, is Holy Spider een film over een ‘seriemoordenaars-samenleving’. (Bor Beekman)

Holy Spider is vanaf 10/11 te zien in de bioscoop, nu al zijn er voorvertoningen in diverse zalen.

9. ‘Recaptioning Congo’ is nóg een goede reden om naar Antwerpen te reizen

C. Lamote (Inforcongo), Zonder titel (1950). Beeld Collection RMCA Tervuren

De tentoonstelling Recaptioning Congo, in het Fotografiemuseum Antwerpen (Fomu), toont de turbulente geschiedenis van fotografie in het koloniale Congo, van 1885 tot 1960, het jaar waarin de onafhankelijkheid van België werd uitgeroepen. De expositie laat beelden zien van Europese en Afrikaanse fotografen, in het hele spectrum van koloniale propaganda tot amateur- en studiofotografie, waarachter zich langzamerhand een groeiend zelfbewustzijn manifesteerde. Uiteindelijk zou de studiofotografie in Congo en andere Afrikaanse landen in de jaren vijftig en zestig leiden tot een bloeiperiode in de Afrikaanse fotografie, die tot op de dag van vandaag voortduurt. (Mark Moorman)

Recaptioning Congo, Fomu, Antwerpen, t/m 15/1.

10. In Den Bosch kun je ‘virtual fashion’ nu in het echt zien

Deep (2018). Beeld The Fabricant

Zo veel mensen dwalen inmiddels online rond dat de verkoop van digitale kleding de lucht inschiet. Dit decennium zal de jaaromzet van ‘virtual fashion’ stijgen tot meer dan 50 miljard euro, is de schatting van accountantsbureau Deloitte. Met digitale mode kun je net zo goed laten zien wie je bent (of wilt zijn) als met gewone, en het past altijd. Hoe ziet die mode van pixels en bits er dan uit? Hoe wordt ze gemaakt en gedragen? En door wie? Het Design Museum Den Bosch wijdt er de expositie Screenwear aan en zet meteen ook de trends in onlinemode op een rij. (Jeroen Junte)

Screenwear – Exploring Digital Fashion. Design Museum Den Bosch. T/m 26/2.

11. ‘De krassen in de stenen zie ik als littekens, als sporen van een gewelddadige geschiedenis’

Ibrahim Mahama in de Oude Kerk in Amsterdam. Beeld Natascha Libbert

De Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama heeft een kunstwerk gemaakt voor de Oude Kerk in Amsterdam: een totaalinstallatie met zeshonderd sculpturen, verspreid over de kerkvloer. Voor deze Garden of Scars liet hij zich inspireren door de vloer van de kerk, waaronder in de loop der tijd ruim zestigduizend doden zijn begraven, onder wie een tot slaaf gemaakte en een directeur van de West-Indische Compagnie, de onderneming die in de 17de en 18de eeuw tot slaaf gemaakten liet verschepen vanuit onder meer Ghana. Mahama maakte zijn installatie met betonnen afgietsels van de kerkvloer en van de vloeren van Ghanese koloniale forten. ‘We moeten’, zegt hij, ‘zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Daarvoor moet je naar de fouten van het verleden durven kijken, en naar de littekens die die fouten hebben achtergelaten.’ (Sarah van Binsbergen)

Ibrahim Mahama – Garden of Scars. Oude Kerk Amsterdam, t/m 19/3.

12. In ‘Star Trek: Strange New Worlds’ zijn we nadrukkelijk weer terug aan boord van de oude Enterprise ★★★★☆

Ethan Peck en Jesse James Keitel in ‘Star Trek: Strange New Worlds’ (2022).

De legendarische serie Star Trek (1966 tot 1969) wordt inmiddels Star Trek: The Original Series genoemd, omdat het universum steeds verder is uitgedijd, bijvoorbeeld met vervolgen (Star Trek: Discovery op Netflix en Star Trek: Picard op Amazon Prime). Nu is op de nieuwe streamingdienst SkyShowTime Star Trek: Strange New Worlds te zien, een prequel van de serie waar het allemaal mee begon, geheel volgens de fantasymode van het moment. Een fijne serie voor degenen die nog weleens terugverlangen naar het origineel, maar ook het summum van ‘gemaks- en troostkijken’. (Mark Moorman)

Star Trek: Strange New Worlds is te zien op SkyShowtime.

13. Het grootste festival voor liefhebbers van nieuwe noten

Michel van der Aa Beeld Sarah Wijzenbeek

Het festival November Music in Den Bosch het grootste festival voor liefhebbers van nieuwe noten. En het is in zijn soort ook het festival met de breedste blik: het gaat van hardcore avant-garde, atonaal en elektronisch tot jazz en wereldmuziek. Wij kijken erg uit naar de opera The Book of Water (op de slotdag) van Michel van der Aa. (Merlijn Kerkhof)

November Music, Den Bosch, t/m 13/11.

14. De expositie ‘Nachtvlucht’ (★★★★★) in Breda is alleen nog komende week te zien

Bezoekers in de tentoonstelling ‘Nachtvlucht’, met kunstwerken van Pieter Laurens Mol. Beeld Aad Hoogendoorn/Stedelijk Museum Breda

Een jubelende bespreking in de Volkskrant kreeg de tentoonstelling Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol (76). ‘Alles eraan klopt’, schreef recensent Stefan Kuiper, ‘van de vormgeving tot de selectie tot de door Mol zelf (met poëtische flair) ingesproken audiotour.’ Voor wie de tentoonstelling nog wil zien: dat kan komende week voor het laatst. Mol, die foto’s, tekeningen en installaties maakt, hoopt dat bezoekers aan Nachtvlucht ‘een belevenis krijgen die wellicht wat meer reliëf geeft aan de ervaringen die ze al hadden en kennen.’ (Anna van Leeuwen)

Pieter Laurens Mol – Nachtvlucht, Stedelijk Museum Breda, t/m 13/11.

15. Met een disclaimer gaat ‘The Crown’ seizoen 5 in, waarin de pijnlijke jaren negentig aan bod komen

Elizabeth Debicki als prinses Diana in seizoen 5 van ‘The Crown’.

Met seizoen 5 van The Crown, de veelbekeken serie over het Britse koningshuis, komen de gebeurtenissen steeds dichter bij het heden. En dat leidt tot zo veel kritiek op het fictionele karakter van de serie, van zulke prominente stemmen (oud-premier John Major bijvoorbeeld, of actrice Judy Dench), dat Netflix eindelijk is gezwicht en een disclaimer heeft toegevoegd. Van de nieuwe cast had dat niet per se gehoeven – althans, dat leek zo tijdens een groepsinterview met de hoofdrolspelers, op 11 oktober, nog voor de commotie . ‘Pas op het moment dat de politici die dat zo graag willen zélf een disclaimer plaatsen bij hun vergaderingen met ‘dit is geen theater, this is real life’, zal The Crown het ook doen’, zei Jonathan Pryce, die de oude prins Philip speelt. (Evelien van Veen)

Seizoen 5 van The Crown is vanaf 9/11 te zien op Netflix.

16. Deze documentaires brengen de grote fotografen zelf in beeld

Robin de Puy aan het werk in ‘Ik ben het helemaal zelf’.

Voor wie geïnspireerd door een van de vele fotografietentoonstellingen die de afgelopen tijd in Nederland opengingen zich thuis verder wil verdiepen in topfotografen: kijk ook naar Ik ben het helemaal zelf (2019, NPO Plus, 52 min.) over de roadtrips van de Nederlandse fotograaf Robin de Puy, naar The B-Side: Elsa Dorfman’s Portrait Photography (2016, Netflix, 76 min.) over Elsa Dorfman (1937-2020) en naar Finding Vivian Maier (2013, gratis online via Vimeo/Facebook, 84 min.) over de herontdekte straatfotograaf Maier. (Mark Moorman)