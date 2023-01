De favoriete 16 van de Volkskrant

1. De groepstentoonstelling ‘Tot hier en verder’ in Museum Voorlinden doet de bezoeker verlangen naar nieuwe vergezichten

Kader Attia: Zonder titel, 2019. Beeld Museum Voorlinden

In Museum Voorlinden in Wassenaar is tot en met september een groepstentoonstelling te zien van kunstenaars die nieuwe wegen verkennen en bijdragen aan veranderingen. Zoals de schommel van de Frans-Algerijnse kunstenaar Kader Attia, met alleen maar twee kunstbenen erop, een beeld dat verwijst naar de fantoompijn die voormalige koloniën nog altijd voelen door eeuwen van overheersing, kolonialisme en genocide. Naast grote namen als Ai Weiwei en Man Ray zijn kunstenaars uit India, Cuba, Kenia, Peru, Kameroen, Maleisië en Senegal vertegenwoordigd. (Bart Dirks)

2. Betoverende echo’s

Het elektronische duo Nonotak.

In de koepelvormige Gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam is vanaf dit weekeind de voorstelling Sora te zien, met een installatie en optredens van het elektronische duo Nonotak (bestaande uit beeldend kunstenaar Noemi Schipfer en de architect en musicus Takami Nakamoto), in samenwerking met de mensen achter het Amsterdamse lichtkunstbedrijf Audio Obscura. Hoe het er allemaal uit gaat zien is gelukkig nog onduidelijk. Dat het indrukwekkend wordt, lijkt haast onvermijdelijk. (Robert van Gijssel)

3. Drie covidpodcasts

Omdat twee jaar geleden in Veghel de eerste Nederlander werd gevaccineerd drie podcasts over de coronapandemie. Long covid: de schaduwpandemie (NPO) onderzoekt hoe het verder moet met mensen die post-covidklachten hebben. Hoe het Amerikaanse schoolleven ontregeld raakte, is te horen in This American Life: School’s Out, Forever. En in We Were Three (van Serial en The New York Times) zoekt dichter Rachel McKibbens uit waarom haar vader en broer zo'n wantrouwen hadden tegen vaccinaties en dokters. Beiden stierven aan corona. (Anna van Leeuwen)

4. Sinéad O’Connor was haar tijd ver vooruit

Sinead O'Connor tijdens een optreden in 1988. Beeld Getty

Dertig jaar geleden verscheurde zangeres Sinéad O’Connor – 25 was ze – op tv de foto van de toenmalige paus, uit protest tegen seksueel misbruik in de katholieke kerk. Het gebaar werd haar zeer kwalijk genomen en haar onstuitbare opmars in de popmuziek kwam abrupt tot stilstand. Maar was O’Connor de labiele hysterica die van haar werd gemaakt? Hoe onterecht, misogyn en kwaadaardig al die woede en kritiek was, blijkt nu uit de documentaire Nothing Compares van regisseur Kathryn Ferguson (10 januari om 22.10 uur te zien bij NPO 2). Met de blik van nu kunnen we zien dat de Ierse singer-songwriter haar tijd ver vooruit was. (Floortje Smit)

5. Diepe misère bij het vijfsterrendiner

White Lotus

Sinds deze week staat de zwarte restaurantkomedie The Menu op HBO Max, over een hyperexclusief restaurant. Wie meer wil zien over de zeer rijken en wat ze eten, kan, ook op HBO Max, terecht bij het tweede seizoen van White Lotus, een van de populairste series van vorig jaar, deels gedraaid in het luxe Four Seasons Hotel in Taormina, Sicilië. Het perfecte contrast biedt de serie The Bear (2022, HBO Max): een sterrenchef erft een lunchtent in Chicago, inclusief personeel, klantenkring en torenhoge schuld. Nog nooit was een broodje warm vlees zo opwindend en bevrijdend. (Mark Moorman)

6. De Stamhouder is ook als serie een ongelooflijke familiekroniek

De stamhouder Beeld Dinand van der Wal

De journalist Alexander Münninghoff (1944-2020) hield lange tijd zijn familiegeschiedenis verborgen, maar schreef die toen toch op in De stamhouder, een autobiografisch boek over zijn door de Tweede Wereldoorlog verscheurde familie. Met een grootvader die als Nederlander een van de machtigste mannen van Letland was, een vader die voor de SS koos, een moeder van wie hij, de stamhouder, door zijn grootvader gescheiden werd. Van dat boek is nu een ambitieuze serie gemaakt (op NPO Plus en elke zondag op NPO 1 om 21.30 uur) geregisseerd door Diederik van Rooijen. Die toont zich met zijn visuele flair en de grote gebaren een waardig opvolger van Paul Verhoeven, maar springt nogal kwistig om met de flashbacks. (Mark Moorman)

7. Nog geen hosanna voor Klaus Mäkelä

Chef-dirigent Klaus Mäkelä Beeld Marco Borggreve

Het Concertgebouworkest heeft een nieuwe chef-dirigent gevonden, Klaus Mäkelä (26) die in 2027 aantreedt, maar nu als ‘artistiek partner’ al vele programma’s leidt. Wie zelf wil oordelen hoe dat hem afgaat: donderdag en vrijdag leidt hij zijn nieuwe orkest in het Amsterdamse Concertgebouw in werk van Jimmy López, Ernest Bloch (Schelomo) en Richard Strauss (Eine Alpensinfonie). (Merlijn Kerkhof)

8. Circustheater 2.0

Brace for impact van Knot on hands, te zien op This is not a circus Festival. Beeld Kolja Huneck

Op het vierdaagse festival This Is Not a Circus in het Amsterdamse Theater Bellevue (van 12 t/m 15 januari) valt te zien hoe het circus inmiddels veel meer is dan een plek met dieren in de piste of clowns die kinderen vermaken. Want de laatste jaren vindt er veel artistieke vernieuwing plaats binnen het circustheater, en worden er crossovers gemaakt met bijvoorbeeld dans, poëzie of beeldende kunst. (Joris Henquet)

9. Kunst van de bank

Carla Klein: Zonder titel, 2015. Beeld Collectie ABN AMRO

In museum Singer in Laren is vanaf 10 januari een deel te zien van de bedrijfscollectie van ABN Amro. De expositie Schilderkunst Nu, waarin 35 jaar hedendaagse schilderkunst wordt belicht, met kunstenaars als Jan Roeland, Marlene Dumas, Shibu Natesan, Emo Verkerk, Esther Tielemans en Evi Vingerling is een mooie aanvulling op de collectie van het museum. (Rutger Pontzen)

10. Wie is de Mol gaat opnieuw naar Zuid-Afrika

Rik van de Westelaken Beeld AvroTros

Het succesprogramma Wie is de Mol? (zaterdag om 20.30 op NPO 1)speelt zich dit seizoen voor de tweede keer af in Zuid-Afrika. Presentator Rik van de Westelaken legt uit waarom opnieuw voor dit land is gekozen, en welke vernieuwingen het programma heeft doorgevoerd. Zo is er nu een verdiepende podcast, waarin de cultuur en geschiedenis van het land worden besproken met deskundigen. (Abel Bormans)

11. Louis Armstrong: meer dan een charmante entertainer

Louis Armstrong in Louis Armstrong's Black & Blues.

Een nieuwe documentaire over Louis Armstrong, Louis Armstrong’s Black & Blues (op Apple TV+ ), laat zien dat de trompettist veel meer was dan de charmante crowdpleaser waarvoor hij vaak werd aangezien. Regisseur Sacha Jenkins zoomt in op de problemen die Armstrong (1901-1971) als zwarte muzikant ondervond in het sterk gesegregeerde Amerika van de vorige eeuw. Pijnlijk zijn de verhalen over de zalen in grote ‘witte’ hotels waar Armstrong wel mocht spelen, maar na afloop als zwarte muzikant niet meer naar binnen mocht om vrienden en bekenden te ontmoeten. (Gijsbert Kamer)

12. Sinan Can gaat op zoek naar het paradijs

Sinan op zoek naar het Paradijs Beeld BnnVara

In Sinan op zoek naar het paradijs (NPO Plus) wil documentairemaker Sinan Can de schoonheid van het Midden-Oosten laat zien: ‘zacht, romantisch, poëtisch en hoopvol.’ Met collega Thomas Blom begon hij in Turkije, waar zijn ouders vandaan komen. Langs de Eufraat gaat hij op bezoek naar bijzondere verhalen. ‘Het verhaal van de Eufraat is het verhaal van het Midden-Oosten in het klein. Alle kleuren van het leven lopen langs die rivier.’ (Anne Mijnbeek)

13. Liefde tussen mens en dier

Beeld uit de documentaire Wildcat

De documentaire Wildcat (te zien bij Prime Video), vorige maand hoog geëindigd in de publieksfavorieten-lijst van Idfa, volgt de met posttraumatische stress en suïcidale gevoelens worstelende ex-militair Harry Turner, die zich diep in de Peruaanse jungle inzet voor verweesde wilde katten. Heel zijn geestelijke gezondheid hangt af van het al of niet slagen van de re-integratie van het ocelotje ‘Keanu’. De oud-soldaat, van hals tot teen onder de tatoeages, leert het diertje overleven in de jungle. Welke spin is giftig? Welke maat kaaiman kun je nog nét wel aanvallen? (Bor Beekman)

14. Je eigen Gregory Crewdson maken

De foto die Dave Vos, Nina Passenier, Zoë Broeders, Jeffrey Brouwer en Mathijs de Jong maakten voor NFM x GLR x IFFR

De in Brooklyn (New York) geboren fotograaf Gregory Crewdson (60) bouwt voor al zijn foto’s een zorgvuldig en tot in de details gebouwde en geregisseerde set, die doet denken aan een grote scène in een speelfilm. Een film die gaat over de angst en walging in de buitenwijken, droombeelden vol onheil, maar ook meteen te herkennen als klassiek Amerikaans. Onder de noemer NFM x GLR x IFFR, waarbij de afkortingen staan voor respectievelijk het Nederlands Fotomuseum, het Grafisch Lyceum Rotterdam en het International Film Festival Rotterdam, kregen de eerstejaarsstudenten van het Grafisch Lyceum de opdracht om hun eigen Crewdson te maken. De door een jury geselecteerde drie beste foto’s werden op groot formaat afgedrukt en zijn nu in het museum te zien. (Mark Moorman)

15. Syrische cassettebandjes voor altijd

Beeld Syrian Cassette Archives

In Syrië heeft de cassette een enorm belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van muziek. Vanaf de vroege jaren tachtig ontdekten Syrische musici dat ze hun kunst met de cassette onder het volk konden verspreiden, iets dat vóór het bandje bijna onmogelijk was. Volkszangers, islamitisch bevlogen vocalisten maar ook dans- en feestgezelschappen uit de kleinere plattelandsgemeenten konden op een eenvoudige manier opnamen maken van optredens en die muziek vervolgens al even eenvoudig vermenigvuldigen. Die muziek is nu voor iedereen te beluisteren op de site syriancassettearchives.org waarop het instituut Syrian Cassette Archives vele honderden cassettes, met vaak heerlijk obscure hoesjes, keurig gedigitaliseerd online heeft gezet. (Robert van Gijssel)

16. Betoverd door licht

Lamp van Olafur Eliasson, 2011. Beeld Ossip van Duivenbode

De langste nacht mag voorbij zijn, de dagen zijn nog steeds donker. Maar wie zich wil laven aan licht kan dat doen in museum Krona in Uden, waar tot 10 april In het licht te zien is. Aan de hand van installaties, schilderijen, foto’s en sculpturen belicht In het licht de ervaring en betekenis van licht, in de breedste zin van het woord. (Sarah van Binsbergen)