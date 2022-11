De favoriete 16 van de Volkskrant

1. Het is november, dus we kunnen weer de nodige veilingrecords verwachten

Beeld Timber Sommerdijk

Voor wie niet vies is van een record: in New York zal de veilingweek voor moderne en hedendaagse kunst er weer een aantal breken. Misschien niet van het kaliber Salvator Mundi van (of misschien toch niet van) Leonardo da Vinci, dat 2017 met 382 miljoen euro het duurst geveilde schilderij ter wereld werd. Maar wel gaat naar verwachting ‘onze’ Piet Mondriaan (1872-1944) zijn veilingrecord verbreken met een abstracte compositie (Composition No. II om precies te zijn, uit 1930), en zal een sculptuur van Henry Moore waarschijnlijk zijn duurst geveilde kunstwerk worden. (Anna van Leeuwen)

Sotheby’s: Modern Evening Auction, 14/11, New York.

Christie’s: 20th Century Evening Sale, 17/11, New York.

2. Muziektheatergezelschap UMA brengt vergeten 17de-eeuwse Britse klassieker op de planken

‘Oroonoko’ van UMA en Orkater. Beeld Nichon Glerum

Iedere vrouwelijke schrijver is schatplichtig aan Aphra Behn (1640-1689), schreef Virginia Woolf ooit, en toch raakte Behn nogal vergeten. Muziektheatergezelschap UMA stoft nu haar Oroonoko, The Royal Slave af, een boek dat zich volgens het gezelschap kan meten met Shakespeares Romeo en Julia – titelpersonage Oroonoka is een Ghanese prins die rouwt om zijn geliefde Imoinda, van wie hij denkt dat ze is vermoord.

Oroonoko van UMA i.s.m. De Nieuwkomers van Orkater. Tournee t/m 17/12.

3. Bas Losekoot jaagt op de stadbewoners in hun natuurlijke omgeving

‘Streetview’. Beeld Bas Losekoot

Fotograaf Bas Losekoot ging in wereldsteden als New York, Hongkong, Istanbul, Lagos, Mexico-Stad en Seoul op zoek naar de stadse mens. In stromen voorbijgangers isoleerde hij individuen met een soort cameravallen, zodat mensen op afstand de verborgen flitser activeerden of exact op het juiste moment tegen een zonnestraal tussen de wolkenkrabbers in lopen. In Museum More is nu een expositie te zien met de perfect passende titel Streetview. (Mark Moorman)

Bas Losekoot: Streetview. Van 13/11 t/m 5/2. Museum More, Gorssel

4. Natalie Mering alias Weyes Blood: ‘Het voelt alsof we opnieuw in donkere eeuwen leven’

Weyes Blood Beeld Neelam Khan Vela

‘We zijn voortdurend in de weer een ideaalbeeld van onszelf na te streven, we zijn voortdurend dingen aan het najagen terwijl we er niet gelukkiger van worden’, zegt de Amerikaanse singer-songwriter Natalie Mering (34), alias Weyes Blood. Ze maakt zich grote zorgen over de tijd waarin we leven en vertolkt die in een trilogie over humanitaire en milieurampen. Vrijdag komt And in the Darkness, Hearts Aglow uit, het tweede deel. Het eerste, Titanic Rising (2019), met prachtig, groots gearrangeerde pop, werd zeer goed ontvangen. Het beschreef de klimaatverandering al als naderend onheil. Gaat haar muziek iets aan de situatie veranderen? Het idee dat dat kan, noemt ze een babyboomermythe. ‘Misschien haalde het nog wat uit in de jaren zestig. Maar nu? Ik wil niet zo zelfgericht zijn te denken dat ik er enige verandering in kan brengen. Maar toch, ik kan het proberen.’ (Pablo Cabenda)

Weyes Blood, And in the Darkness, Hearts Aglow (Sub Pop) komt vrijdag 18/11 uit.

5. Drie documentaires over muzikanten en de keerzijde van de roem

‘Selena Gomez: My Mind & Me’.

Voor wie na het zien van Selena Gomez: My Mind & Me (sinds enkele dagen beschikbaar op Apple TV Plus) verder wil kijken naar muzikanten onder stress: kijk ook naar The Beatles: Get Back van Peter Jackson, die uit materiaal geschoten in 1969 een prachtige documentaire maakte met nog verrassend jonge muzikanten, te zien op Disney Plus. Of naar Blackpink: Light Up the Sky (Netflix) over een gedrilde K-pop-meidengroep. En er is ook Metallica: Some Kind of Monster (Netflix), inmiddels een klassieker in het genre, de ultieme documentaire over de geestelijke nood van een (mega)band op het hoogtepunt van het succes. (Mark Moorman)

6. Inside Man is een ontspoorde puinhoop, maar wel een met sterke scènes ★★★☆☆

David Tennant in ‘Inside Man’ (2022).

Steven Moffat is de man die voor de BBC Doctor Who en Sherlock Holmes nieuw leven inblies, dus een nieuwe serie van zijn hand is iets om naar uit te zien. En inderdaad: de vierdelige thrillerserie Inside Man over een moordenaar in een Amerikaanse dodencel en een geliefde predikant op het Engelse platteland kun je met plezier achter elkaar uitkijken. Maar de manier waarop Moffat de twee verhaallijnen bij elkaar brengt, overtuigt niet en het blijft verbluffens hoe allerlei personages op de sleutelmomenten voortdurend de meest ondoordachte beslissingen nemen. (Mark Moorman)

Inside Man. Thrillerserie van Steven Moffat. Te zien op Netflix.

7. Op 70 mm is Stanley Kubricks sf-meesterwerk ‘2001’ nog indrukwekkender

‘2001: A Space Odyssey’ (1968).

Ze zijn altijd al prachtig, de ruimteschepen en de sterren in 2001: A Space Odyssey, de klassieker van Stanley Kubrick uit 1968. En nog mooier zijn ze op het zeer brede analoge filmformaat 70 mm, geprezen om zijn enorme helderheid, detailrijkdom en kleurenpracht. Maar plekken waar 70mm-films geprojecteerd kunnen worden zijn tegenwoordig schaars (in de Benelux zijn er twee: in Amsterdam en Rotterdam). Grijp dus uw kans en ga 2001 zien in de weekendvoorstellingen van het Rotterdamse filmtheater Kino.

2001: A Space Odyssey – a 70mm presentation. Vanaf 12/11, Kino, Rotterdam.

8. Cultuurpaleis Amare verdient onze amore

De Russische pianist Arcadi Volodos. Beeld Getty

Het nieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag werd door pech achtervolgd en de bezoekersaantallen kunnen nog wel een tikkie hoger, dus het is duidelijk: Amare heeft onze amore nodig. Dit weekend pakt het complex uit met wereldsterren van de klassieke muziek. Zaterdagavond treedt het onvolprezen Bach Collegium Japan van dirigent Masaaki Suzuki er op met de Hohe Messe van Bach. Zondagmiddag zit meesterpianist Arcadi Volodos op het podium met werk van Mompou en Skrjabin. (Merlijn Kerkhof)

12/11, Bach Collegium Japan, Hohe Messe; 13/11, Benefietconcert Arcadi Volodos. Amare, Den Haag.

9. Maarten van Rossem laat zich niet meeslepen, en Pod Save America neemt zijn eigen naam steeds serieuzer

Razend spannend waren de de Amerikaanse verkiezingen, de midterms, deze week. Voor wie erdoor gegrepen is en nog veel meer wil weten over de Amerikaanse politiek, zetten we drie podcasts bij elkaar waarin je erover wordt bijgepraat: Maarten van Rossem, de podcast, On with Kara Swisher en Pod Save America. (Mark Moorman)

10. Sociaal gamen: het kan. In The Past Within moet je samen een mysterieuze puzzel oplossen

‘The Past Within’. Beeld Rusty Lake

Gamen is leuk, maar niet per se heel sociaal. The Past Within doet daar iets aan: de raadselachtige puzzel in de game kan alleen worden opgelost als er intensief wordt samengewerkt tussen twee spelers. En dat op een heel ouderwetse manier. Schrik niet: de spelers van The Past Within moeten met elkaar praten. De een is de toekomst, de ander het verleden, het personage uit de toekomst beschikt over een apparaat waarmee contact kan worden gemaakt met het verleden. Zowel het verleden als de toekomst heeft codes nodig om verder te komen. En die codes moeten komen van de ander. (Robert van Gijssel)

The Past Within (ca. € 3,50) van Rusty Lake is verkrijgbaar voor verschillende platforms.

11. Zaterdag begint een nieuw seizoen van Even tot hier. Tekstschrijver Peter Capel vertelt hoe de afleveringen tot stand komen.

Niels van der Laan en Jeroen Woe. Beeld Annemieke van der Togt

Het cabaretduo Jeroen Woe en Niels van der Laan trok met het satirische actualiteitenprogramma Even tot hier (BNNVara) de laatste seizoenen op zaterdagavond gemiddeld anderhalf tot twee miljoen kijkers. Vorige maand kregen ze de Gouden Televizierring voor het beste televisieprogramma van 2022. Peter Capel (eerder Boterhamshow en Spijkers met Koppen) is een van de schrijvers van het programma. Wat is volgens hem het geheim achter het succes? (Abel Bormans)

Even tot hier, vanaf 12/11 om 21.30 uur op NPO 1.

12. Een klein wonder: The Libertines vieren hun 20-jarig jubileum met een reünietoer

Pete Doherty (links) en Carl Barât van The Libertines in december 2019 in de O2 Academy Brixton in Londen. Beeld Getty

Twintig jaar geleden debuteerde de Britse gitaarband The Libertines met de even rommelig als meeslepende plaat Up the Bracket. Frontmannen Pete Doherty en Carl Barât straalden samen zingend voor de microfoon iets van vriendschap uit, maar de band viel snel uit elkaar, onder meer doordat Doherty, lange tijd verslaafd aan heroïne en crack, steeds onhandelbaarder werd en Barât bijna bezweek onder de druk. Er waren reünieconcerten, zoals in 2014, maar ter gelegenheid van het jubileum is er nu een reünietournee die eindigt in de Melkweg in Amsterdam. En het beeld van Doherty en Barât samen zingend is na al die jaren nog even bijzonder en hartverwarmend. (Gijsbert Kamer)

The Libertines, Melkweg, Amsterdam, 14/11.

13. De game Yomawari: Lost in the Dark is brute horror, maar dan wel beeldschoon

‘Yomawari: Lost in the Dark’.

Horror hoort bij de gameconsole, al vanaf de eerste generatie Playstation en de verrijzenis van Resident Evil in 1996. Gelukkig blijken kunstzinnige gamestudio’s nog altijd in staat de grenzen van de gespeelde afschuw te verleggen. Het Japanse spel Yomawari: Lost in the Dark bijvoorbeeld verbindt schattige anime-karakters aan een menselijk en haast literair verhaal, plús groteske monsters en bijbehorende schrikeffecten die je uit je gamestoel lanceren. Echte horror, maar dan beeldschoon en hartverwarmend. Een instant cultklassieker. (Robert van Gijssel)

14. Het werk van Nicole Eisenman is aandoenlijk en intiem, maar ook maatschappijkritisch

Nicole Eisenman, ‘Support Systems for Women IV’ (1998). Beeld Nicole Eisenman, Tilton Family Collection

Wie Nicole Eisenman niet kent, kent misschien wel het 5 meter hoge beeld van een buigende gestalte in trainingsbroek die een uiltje, eikeltje en pijl van de straat opraapt voor de nieuwe rechtbank aan de Zuidas in Amsterdam. Van de Frans-Amerikaanse kunstenaar is nu een overzichtstentoonstelling geopend in Kunstmuseum Den Haag. Eisenman maakt naast beelden veelal schilderijen met vergelijkbare menschliche, allzumenschliche onderwerpen: aandoenlijk, liefdevol, intiem. Maar er is ook maatschappijkritiek, over racisme en gender. Alles geschilderd op een uiterst gevarieerde manier, van stripachtig tot vreemd vervormd en onherkenbaar geabstraheerd. (Rutger Pontzen)

Nicole Eisenman & de modernen. Kunstmuseum Den Haag, 12/11 t/m 12/2.

15. Schrijver Max Porter: ‘Mijn God, iedereen moet deze voorstelling gaan zien!’

Beeld Timber Sommerdijk

Acteur Jacob Derwig en theaterregisseur Erik Whien vormden het boek Verdriet is het ding met veren van de Britse schrijver Max Porter om tot een wilde, muziektheatrale ‘bonte avond van de rouw’. ‘Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar mijn God, iedereen moet deze voorstelling gaan zien’, zegt Porter tegen de Volkskrant. Hij had geen idee wie hoofdrolspeler Jacob Derwig (‘Dhurwik’) was. ‘Toen ik het zag, was het: o, zó goed!? Dit kaliber! Mijn God. Is hij de beste acteur die jullie hebben? Ik vond het spannend om te zien hoe hij deze rol aanpakt, hoe hij diep in de afgrond van zijn personage duikt. Hij durft een man te spelen die alles kwijt is: de controle, zijn greep op het leven, zelfs de taal.’ (Herien Wensink)

Verdriet is het ding met veren, Theater Rotterdam. Tournee 15/11 t/m 23/12.

16. De kijk van Koolhoven is terug, met een seizoen vol sport, vampiers en waanzin

Martin Koolhoven Beeld Robin de Puy

De superenthousiaste manier waarop regisseur Martin Koolhoven over films vertelt in De kijk van Koolhoven krijgt een vervolg in het derde seizoen. Want films zijn een mer à boire: ‘Ik kan morgen zo nóg tien onderwerpen voor afleveringen verzinnen. Het lastige is hooguit dat films die ik al eens gedaan heb, soms ook heel goed onder die andere categorieën vallen’, zegt hij tegen de Volkskrant. Koolhoven duikt in zes nieuwe thema’s, sport bijvoorbeeld, waarbij hij inzoomt op de fabuleuze boksscènes in Raging Bull. En waarom komt de Franse regisseur Julia Ducournau zo vaak voorbij? (Bor Beekman)