De favoriete 15 van de Volkskrant

1. Het eerste seizoen van de heerlijke zwarte satire The White Lotus blijkt in het vervolg lastig te evenaren

White Lotus

De heerlijke zwarte satire The White Lotus, vorig jaar door het Volkskrantpanel nog gekozen tot de serie van 2021, heeft een vervolg. Dit tweede deel speelt zich opnieuw af in een luxe resort, nu niet in Hawaï, maar op Sicilië in de schaduw van de Etna. De cast is nieuw, op Jennifer Coolidge als de neurotische erfgename Tanya McQuoid-Hunt na, er is opnieuw een voorlopig onbekend lijk en een verdwenen koffer wekt dezelfde woede op als de verkeerde reservering in seizoen 1. Maar zoals het Italiaanse resort een franchise is van de keten, is The White Lotus seizoen 2 net niet the real thing. (Mark Moorman)

The White Lotus, seizoen 2. ★★★☆☆. Comedy. Zevendelige serie van Mike White. Met Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Aubrey Plaza. Te zien op HBO Max.

2. The Afghan Whigs, na de hereniging nog even urgent, staat in Paradiso

Afghan Whigs

De titel van het nieuwe album van rockband The Afghan Whigs, How Do You Burn?, kwam uit de mond van de in februari overleden rockzanger Mark Lanegan, boezemvriend van Whigs-frontman Greg Dulli (57). Hij bedoelde: ‘Wat windt je op?’

Dulli en Lanegan waren bloedgabbers die elkaar op gezette tijden uit de goot sleurden, als de ander weer eens drugsverslaafd was.

The Afghan Whigs waren van 2001 tot 2011 uit elkaar. In die jaren zong Lanegan regelmatig mee met Dulli’s band The Twilight Singers. Ze maakten ook samen een album onder de naam The Gutter Twins (Saturnalia, 2008).

Lanegan is dood, Dulli leeft nog, in essentie omdat hij zichzelf bijtijds de vraag stelde die Lanegan jaren later zou formuleren als ‘How do you burn?’ Dulli besloot dat het antwoord muziek was, waarop The Afghan Whigs uitgroeiden tot zo’n zeldzame band die ná de hereniging nog net zulke urgente rockplaten maakt als in de jaren negentig. (Gijsbert Kamer)

The Afghan Whigs (met Ed Harcourt in voorprogramma), 1/11, Paradiso, Amsterdam.

3. De tweet van de week: een app kan best slimme tips geven. Zoals: ga offline

Wie een beetje gevoelig is voor het genre ‘zelfverbetering’ (en wie is dat niet?) is de afgelopen jaren ongetwijfeld productiviteitsbro’s tegengekomen: mannen die weten hoe je je leven kunt organiseren om zo productief en succesvol mogelijk te worden, daarbij geholpen door Apple-producten, een opgeruimde cloud, bullet journals en een ongeloofwaardige focus. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Rick Pastoor en zijn boek Grip, andere apostelen van de effectiviteit zijn Arie Boomsma en Alexander Klöpping – mensen om naar te luisteren terwijl je leven uit je handen glipt. In Engeland is er de optimalisatiegoeroe Ali Abdaal, die vorige week een twitterdraad met vijftien tips plaatste, waarmee je net als hij zo optimaal mogelijk optimaal bezig bent. Hij bereikte er 1 miljoen mensen mee.

Maar afgelopen week onthulde Abdaal dat de tweet bijna helemaal was geschreven door een nieuwe artificial intelligence-app die Lex heet (er is een wachtlijst voor). Een schrijfhulpje dat je aanvult als je ‘+++’ schrijft. Het experimentje roept vragen op over het onderscheid tussen media door computerprogramma’s en mensgemaakte media, dat steeds lastiger op te speuren is: we zitten al midden in het tijdperk van synthetische media. Denk ook aan apps die tekst in beeld omzetten, zoals Midjourney en Dall-E. In de tweet zou je het bewijs kunnen zien dat veel productiviteitstips nogal generiek zijn. Maar je zou er net zo goed aan kunnen aflezen dat AI-hulpjes gewoon goed zijn geworden in schrijven. Veel van de tips zijn prima tips: neem bijvoorbeeld eens een internetvrije dag per week, adviseert Lex. Daar heb je geen productiviteitsbro voor nodig. (Emma Curvers)

4. Nu te zien op het toneel: de opkomst en val van het handelsimperium van de broers Lehman, een fabel over het kapitalisme

Beeld Isa Grutter

De ondergang van de bank Lehman Brothers luidde in 2008 de wereldwijde bankencrisis in. Wat daaraan vooraf ging en hoe het zover kwam wordt verteld in Lehman Trilogy, dat begint bij de immigranten Mayer en Emanuel Lehman die in de 19de eeuw rijk worden als tussenhandelaar in de katoenhandel, een nieuw beroep, dat de poort opent voor een ‘geldrivier die altijd stroomt.’ Spoedig breidt de familie haar handel uit, van koffie, steenkool en graan, naar spoorwegen, olie, wapens, Hollywood. En steeds abstracter wordt de handel: van spullen, naar grondstoffen, naar de handel in geld en vervolgens fictief geld: krediet, aandelen, rommelhypotheken.

Op Westend en Broadway werd de toneelversie van de Lehman Brothers, geschreven door de Italiaan Stefano Massini, een succes. Nu is er bij Internationaal Theater Amsterdam de versie van de Vlaamse regisseur Guy Cassiers: ‘De omschrijving sprak mij zeer aan: een fabel over het kapitalisme, verteld vanuit opkomst en ondergang van één representatieve familie.’ (Herien Wensink)

Lehman Trilogy bij Internationaal Theater Amsterdam. Première 30/10, te zien t/m 23/12.

5. Drie streamingtips voor 204 minuten Goedemondt-absurditeit

Ronald Goedemondt in ‘Met knielende knikjes’. Beeld Bob Bronshoff

Dit weekend gaat Met knielende knikjes, de nieuwe cabaretshow van Ronald Goedemondt, in première in het theater. Drie streamingtips voor meer Goedemondt-absurditeit.

De 47-jarige Ronald Goedemondt geldt als een van onze beste en populairste cabaretiers. De afgelopen jaren reeg hij de vijfsterrenrecensies aaneen met zijn herkenbare observaties uit het dagelijks leven, die bij Goedemondt altijd worden opgeblazen tot groteske, absurde taferelen. Het publiek schiet al snel in een lachstuip, omdat Goedemondt zijn irritaties heel beeldend neerzet, met feilloos acteerwerk en een scherp oog voor detail.

Een typisch voorbeeld is een conference uit zijn show Binnen de lijntjes uit 2012, waarin Goedemondt vertelt hoe hij op een regenachtige dag met zijn vriendin bij de Sissy Boy belandt, een kledingwinkel waar ze ook veel ‘hippe prullaria’ verkopen. Ronald laat zich verleiden tot de aanschaf van vier geurkaarsen (YouTube, 6 min.), die achteraf 44 euro per stuk blijken te kosten. Het verhaal eindigt met een furieuze Ronald die uitroept: ‘Ik kom thuis. Ik steek zo’n ding in de fik. IK ROOK NIKS!’

De kwaliteit van zijn shows is consequent hoog, maar misschien wel zijn allerbeste voorstelling is De R van Ronald (2014, Netflix, 97 min.) ‘Goedemondt zit boven op de cabaret-Olympus’, jubelde de Volkskrant toen. Maar ook heel grappig is de opvolger Geen sprake van (2018, Netflix, 101 min.), waarin Goedemondt fantaseert over wat hij allemaal zou kunnen doen met een ‘scoopstok’, het hulpstuk waarmee hondeneigenaren in het park de bal weggooien. Goedemondt: ‘Volgens mij is dat het perfecte gereedschap voor de meest agressieve ijscoman ooit.’ (Joris Henquet)

6. De Duits-Nederlandse fotograaf Werner Mantz (1901-1983) verdient het ook in Nederland herondekt te worden

Werner Mantz. Haus der Kölnischen Zeitung, Pressa, Keulen 1928. Beeld Collectie Bonnefanten

Toen de Duits-Nederlandse fotograaf Werner Mantz (1901-1983) in 1971 met pensioen ging was hij buiten Maastricht, waar hij een fotostudio had, nauwelijks bekend. Maar vier jaar later begon de kentering: op een groepstentoonstelling in Keulen trokken de architectuurfoto’s die hij in de jaren twintig en dertig in Duitsland had gemaakt van het Nieuwe Bouwen de aandacht. Toen die in 1977 ook werden geëxposeerd tijdens Documenta, het vijfjaarlijkse festival van moderne kunst in Kassel, was de herontdekking een feit. Mantz’ werk is aangekocht door belangrijke internationale musea. Maar Nederland kent hem nog niet. Een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk - een wereldprimeur - in het Bonnefanten museum moet dat veranderen. (Michiel Kruijt)

Werner Mantz: The Perfect Eye, Bonnefanten, Maastricht, t/m 26/2.

7. In een ‘funky memento mori’ kijkt Jeroen Spitzenberger de dood recht in de ogen

Jeroen Spitzenberger Beeld Keke Keukelaar

Dat klinkt alvast goed, op de website: de dood is een ‘levenslange fascinatie’ van Jeroen Spitzenberger. De acteur (46), die onlangs een Gouden Kalf won voor zijn vertolking van Pim Fortuyn in de veelgeprezen serie Het jaar van Fortuyn, staat in Memento Mori solo op toneel met een zelfgeschreven tekst en een dertienkoppig jazzorkest: het New Rotterdam Jazz Orchestra.

Zijn fascinatie heeft een verdrietige voorgeschiedenis: zijn opa stierf op zijn 52ste aan een hartaanval en Spitzenberger herinnert zich nog goed hoe bang zijn moeder daardoor was voor een plotselinge dood. Tragisch genoeg overleed zijzelf op 55-jarige leeftijd aan meerdere hartinfarcten.

Angst, fascinatie en verdriet maken dat Spitzenberg de dood nu theatraal wil uitdagen: dansend, zingend, improviserend, als medemuzikant tussen de jazzmusici, in een muziektheatervoorstelling over dat grote mysterie en nog altijd ons grootste taboe.

Maar in dit ‘funky memento mori’ kijkt Spitzenberger de dood recht in de ogen, zodat doodgaan ons levensplezier niet verpest. (Herien Wensink)

Memento Mori door Jeroen Spitzenberger en New Rotterdam Jazz Orchestra. 29/10, De Doelen, Rotterdam. Tournee t/m 11/12.

8. Fotografen Marchand & Meffre tonen hoe de filmpaleizen van weleer er nu uitzien

Paramount Theater, Brooklyn, New York, 2008. Beeld Marchand & Meffre

De Franse fotografen Yves Marchand en Romain Meffre braken in 2005 door met de serie en het gelijknamige boek The Ruins of Detroit, waarin het verval van de voormalige autohoofdstad van de wereld spectaculair vorm kreeg. Er gaat een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit van verlaten industriële paleizen, waarop de natuur langzaam weer greep begint te krijgen. Zo ziet de planeet eruit, nadat de mens zijn handen ervan af heeft getrokken.

De twee Fransen hebben sinds 2005 nogal wat navolging gekregen, in wat inmiddels een eigen genre genoemd kan worden, dat het ook nog eens goed doet op Instagram. Marchand en Meffre zijn inmiddels al weer verder getrokken met hun grootbeeldcamera.

In Movie Theaters, een van hun laatste projecten, gingen ze op zoek naar vooroorlogse Amerikaanse filmpaleizen die inmiddels een andere functie hadden gekregen. Zie het magnifieke Paramount Theater in Brooklyn, dat onder het majestueuze art-decoplafond een sporthal voor de buurt huisvestte. Maar het had ook een vlooienmarkt, een bingohal of een supermarkt kunnen zijn. (Mark Moorman)

Movie Theaters. Door Yves Marchand & Romain Meffre. T/m 14/1, Galerie Fontana, Amsterdam.

9. De Kunsthal Rotterdam trekt al 30 jaar een groot publiek met tentoonstellingen die je in gevestigde musea minder snel zal zien

Beeld Isa Grutter

Kon dat niet anders vroegen ze zich af in Rotterdam toen blockbustertentoonstellingen leidden tot verstoppingen bij Museum Boijmans Van Beuningen. En zo verrees dertig jaar geleden de Kunsthal, geen museum, maar een gebouw waar laagdrempelige tentoonstellingen een groot publiek moesten trekken. Dus kon je er werk van Andy Warhol bekijken en van Willem de Kooning, maar ook schilderijen van Toon Hermans, Britse sportwagens, Syrische lingerie of dino’s. Dit weekeind wordt het jubileum gevierd met, uiteraard, een programma voor iedereen. (Rutger Pontzen)

Jubileumweekend 30 jaar Kunsthal, Rotterdam. Activiteiten van 29/10, 12.00 uur tot 30/10, 18.00 uur.

10. Deze podcasts schrijven muziekgeschiedenis

Vrijdag 28 oktober is de (zeer) uitgebreide box van het Beatles-album Revolver (1966) verschenen. Drie podcasts die de muziekgeschiedenis in duiken.

1 Reply all

Aflevering 158 van Reply All (helaas ter ziele) heeft als titel The Case of the Missing Hit. Zonder overdrijving: een van de beste podcasts uit de geschiedenis van het medium. Een man uit Californië wendt zich tot het presentatieduo met een mysterie. Hij heeft een nummer in zijn hoofd, inclusief tekst en instrumentatie, maar kan er geen spoor van terugvinden. Geen middel blijft onbeproefd, inclusief een sessie met muzikanten die zo goed en kwaad als mogelijk een versie van het nummer proberen te spelen, op basis van een geneuriede reconstructie. Er volgt een ongelofelijke zoektocht, die op zijn minst een diepe duik in de muziekindustrie oplevert.

2 Song Exploder

De langlopende podcastserie (we naderen de 250 afleveringen) heeft inmiddels ook een gelijknamige Netflix-variant. In elke aflevering wordt de totstandkoming van een nummer geanalyseerd met de muzikanten, de producers, de tekstschrijvers. Op songexploder.net vind je er ook de video’s bij. Respect voor het vakmanschap dat hier alle ruimte krijgt. Hoe hebben ze dit nummer gemaakt? Hoe lopen de creatieve lijnen? Van Rick Astley tot U2 tot Madonna. Op basis van de moedertapes en de bronnen van de samples horen we de making of van nummers die we al van binnen en buiten dachten te kennen. Niets is minder waar. Het levert in ieder geval veel respect op voor het ambacht.

3 Wind of Change

Journalist Patrick Radden Keefe (ook bekend van zijn grote Big Pharma-exposé Empire of Pain) gaat in een 8-delige serie achter een krankzinnig, maar hardnekkig gerucht aan. Het nummer Wind of Change, een powerballad van de Duitse rockband Scorpions uit 1991, zou eigenlijk door de CIA zijn geschreven, om de glasnost een handje te helpen. De zoektocht brengt Radden Keefe op de opmerkelijkste plekken, maar komt hij ook dichter bij de waarheid? De werkelijkheid van de Koude Oorlog blijkt er bizar genoeg voor. En al blijft het definitieve antwoord uit, en passant stuiten de makers op zaken die op zijn minst even intrigerend zijn, inclusief de bemoeienis van de CIA met de Afrikaanse toernee van Nina Simone. (Mark Moorman)

11. Idfa heeft met Laura Poitras dit jaar een echte topgast

Nan Goldin in All the Beauty and the Bloodshed (2022)

Op 31 oktober begint de voorverkoop voor het documentairefestival. Het retrospectief met werk van Laura Poitras zou zomaar het hoogtepunt kunnen zijn.

Laura Poitras is dit jaar de samensteller van de de toptien van het festival en staat centraal in een retrospectief, inclusief haar Gouden Leeuw-winnaar uit Venetië, All the Beauty and the Bloodshed, een documentaire over de heroïsche strijd van fotograaf Nan Goldin tegen de familie Sackler, de producenten van de verslavende pijnstiller OxyContin. Maar laat vooral de kans niet liggen om in haar retrospectief de klassieker Citizenfour (2014) te zien. Een razendspannende documentaire waarin we klokkenluider Edward in Snowden in realtime zijn verhaal over de afluisterpraktijken van de NSA zien doen. Heeft nog niets aan actualiteit verloren. En Snowden leeft inmiddels in Rusland. De beklemmende scènes in een hotelkamer in Hongkong, waarbij iedereen in de greep van paranoia raakt, doen niet onder voor een roman van John le Carré. Ook in haar eigen toptienprogramma zijn een paar klassiekers uit de Idfa-geschiedenis te verwachten, waaronder Shoah (1985) van Claude Lanzmann. (Mark Moorman)

Idfa, 9 t/m 20/11, Amsterdam.

12. Het Luthers Bach Emsemble heeft een sterdirigent gestrikt voor Händels Saul

Koordirigent Peter Dijkstra Beeld Astrid Ackermann

Peter Dijkstra is onder meer ook chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor.

Moeten we het een stunt noemen? Het Luthers Bach Ensemble (LBE) uit Groningen slaagde erin om voor zijn recentste project een topdirigent te strikken. Peter Dijkstra, chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor en artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks, dirigeert dezer dagen het LBE in het oratorium Saul van Händel.

Een stunt is het zeker, althans een beetje, want het LBE is inmiddels een vaste waarde in het muziekleven van Groningen en steeds verdere omstreken. Eerder werkte het vanuit de Lutherse Kerk opererende ensemble en koor bijvoorbeeld al met Ton Koopman. In Dagblad van het Noorden omschreef Dijkstra het koor als ‘een stel paarden dat trappelend staat te wachten om los te mogen gaan’. (Merlijn Kerkhof)

Luthers Bach Ensemble met Saul van Händel. 29/11, 20 u, Nicolaikerk, Appingedam; 30/11, 15 u, Oude Jeroenskerk, Noordwijk.

13. Kunstbeurs Big Art Bajeskwartier: groot, groter, grootst. De bijzondere locatie helpt ook

Schilderij van Sophie Steengracht. Beeld courtesy GoMulan Gallery

Size matters, op de kunstbeurs Big Art. Sla vooral de schilderkunst van ­Sophie Steengracht niet over.

Eigenlijk is het heel simpel: kunstbeurs Big Art wil grote kunstwerken laten zien. Dus niet een galeriestand met een paar handzame schilderijen op een rij, maar loeigrote installaties die je zeker niet zomaar onder je arm meeneemt. Maar ze zijn dus wel te koop. Big Art vindt dit keer plaats in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam, dat in 2018 al een zeer geschikte plek bleek voor xl kunst.

Sla vooral de schilderkunst van Sophie Steengracht (31) niet over. Zij schildert met natuurlijke verf, vaak van planten die ze zelf verbouwt. Tijdens Big Art toont ze haar grootste kunstwerk ooit: ‘Zo’n groot formaat geeft me de vrijheid om grootse gebaren te maken. En ik hoop dat mijn kunstwerk de toeschouwer kan overweldigen, een gevoel dat ik zelf vaak heb als ik in de natuur ben.’ Sta ook even stil bij de felgekleurde touwknoopkunst van Joana Schneider (32), gemaakt van gevonden stukken touw uit Nederlandse havens. (Anna van Leeuwen)

Big Art Bajeskwartier, H.J.E. Wenckebachweg 48, Amsterdam, 4 t/m 6/11.

14. Nu in Stockholm, volgend jaar in Amsterdam: de intieme, rommelige, zweterige fotografie van Nan Goldin

Nan Goldin, ‘Brian and Nan in Kimono’ (1983) uit ‘The Ballad of Sexual Dependency’, 1981–2022 © Nan Goldin Beeld Nan Goldin

De Amerikaanse fotograaf Nan Goldin (69) staat weer volop in de aandacht als kunstenaar en als activist. Vanaf dit weekend zijn haar beroemde foto’s te zien in een groot retrospectief: eerst in Stockholm, volgend jaar in Amsterdam. Goldin bracht in de jaren tachtig en negentig een scene van verschoppelingen en buitenbeentjes in beeld. Ze liet zien wat verborgen en taboe was, van heel dichtbij: homoseksualiteit, verslaving, partnergeweld en aids. Ze fotografeerde haar vrienden en zichzelf. Ongeposeerd. Rommelig, zweterig, echt. De laatste tijd werpt Goldin zich ook op als actievoerder die probeert musea ertoe te bewegen de banden te verbreken met de Amerikaanse Sackler-familie, rijke donateurs maar ook mensen die hun rijkdom te danken hebben aan de verkoop van de verslavende pijnstiller OxyContin, waaraan veel Amerikanen zijn overleden en waarvan Goldin zelf ook jaren afhankelijk was. (Anna van Leeuwen)

Nan Goldin, This Will Not End Well, Moderna Museet, Stockholm, 29/10 t/m 26/2.

15. Een van de gasten op Crossing Border in Den Haag is Booker Prize-winnaar Damon Galgut

Damon Galgut Beeld Getty

De Amerikaanse schrijver Dave Eggers noemde Crossing Border in Den Haag eens het beste kunstfestival waar hij ooit was geweest: ‘Elektrisch, eclectisch, grappig en zeer democratisch.’ Het bonte literatuur- en muziekfestival draait bij uitstek om het plezier van taal – gesproken of gezongen. Dit jaar komen tachtig auteurs en muzikanten uit de hele wereld naar Den Haag, van jong talent tot grote namen als Damon Galgut, die de Booker Prize 2021 kreeg toegekend voor The Promise, Mariken Heitman (Wormmaan), de Georgische (toneel)schrijver Nino Haratischwill (Het schaarse licht) en de Engelse singer-songwriter PJ Harvey, die zes jaar werkte aan haar boek Orlam. (Bart Dirks)