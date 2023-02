De favoriete 15 van de Volkskrant

1. De wereld door de ogen van André Kuipers

De documentaireserie Ruimteschip Aarde koppelt de observaties van de astronaut aan bevindingen van deskundigen en natuurliefhebbers. Een gesprek met Kuipers over zijn kijk op de aarde. (Gijs Beukers)

Ruimteschip Aarde Beeld KRO-NCRV

2. Ode aan Tom Waits

Flip Noorman Beeld Jonna Bruinsma

De Nederlandse singer-songwriter Flip Noorman gaat op tournee met een hommage aan zijn muzikale held, Tom Waits. In Flip Noorman zingt Tom Waits (in het Nederlands), première op 12 februari in Lanterenvenster Rotterdam, heeft Noorman alle nummers van Waits (73) naar het Nederlands vertaald. Zo komen Waits’ duister-romantische verhalen over de buitenbeentjes van de maatschappij het best voor het voetlicht, meent Noorman. (Joris Henquet)

3. Drie podcasts over de liefde

Het is bijna Valentijnsdag en daarom gingen we op zoek naar podcasts over de liefde. Dating Games bijvoorbeeld, uit de voortreffelijke reeks Land of the Giants van Vox Media, dat laat horen hoe liefde (of nou ja, seks) het domein van big tech is geworden. Of Liefde van nu, waarin Corine Koole persoonlijke ontboezemingen verzamelt, zoals ze dat ook doet voor haar rubriek in Volkskrant Magazine. En voor wie problemen heeft met elkaar, de podcast over relatietherapie van Esther Perel: Where Shall We Begin. (Anna van Leeuwen en Mark Moorman)

4. Soullegende op de ijsbaan

Beeld Elzeline Kooy

In 1976 trad de Amerikaanse soullegende Marvin Gaye op in de Jaap Edenhal, het overdekte gedeelte naast de Amsterdamse schaatsbaan dat drie jaar daarvoor was opgeleverd en dat bij gebrek aan betere accommodaties ook dienstdeed als concerthal. Die show is nu eindelijk als album verschenen. Wie Gaye What’s Going On hoort zingen, begrijpt waarom dit concert zo beroemd is geworden. (Robert van Gijssel)

5. Koningin van de Grammy’s

Beyoncé heeft inmiddels een recordaantal Grammy’s op haar naam staan. Als vernieuwer van de muziekindustrie maakte zij prijswinnende visuele albums en een spectaculaire concertfilm. Je bekijkt ze op de streamingdiensten. (Mark Moorman)

6. Festival voor de liefhebbers van duister en dwars

Jim Jarmusch met Sqürl Beeld Getty Images

Het Haagse festival Grauzone viert nu al tien jaar, steeds uitbundiger, de nostalgie naar de duistere jaren tachtig en alle dwarse kunstmuziek die voortkwam uit dat gure maar heerlijk recalcitrante tijdperk: van postpunk tot gothic, van zwartgallige dance tot new wave. Op de jubileumeditie, dit weekeind op verschillende locaties in Den Haag, komen shows van Sqürl, een muziekproject van indiefilmer Jim Jarmusch. En van de Amerikaanse band A Place To Bury Strangers, de Berlijnse technomeester Ellen Allien en de enigmatische Baby Dee, die speelt in de rustieke Barthkapel. (Robert van Gijssel)

7. De haast vergeten componisten van het Concertgebouw

Cornelis Dopper in 1911, toen hij tweede dirigent was van het Concertgebouworkest

Dit weekend is er een opvallende opleving van die Nederlandse componisten die eens voor grootheden werden gehouden. Het Concertgebouworkest speelt op zondag onder leiding van Iván Fischer muziek van alle componisten die vereeuwigd zijn in de cartouches op de balkons van de Grote Zaal, onder wie Alphons Diepenbrock, Willem Pijper en Johan Wagenaar. Zaterdag is er in de Matinee in het Concertgebouw (en op NPO Klassiek, tot voor kort Radio 4) ook al een halfvergeten Nederlander te horen: dan brengen vier solisten, het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest de mis van Johannes Verhulst (vanaf 14.15 uur). (Merlijn Kerkhof)

8. Sympathieke jeugdserie die doet denken aan Harry Potter

Lockwood & co.

De nieuwe Netflixserie Lockwood & Co. is gebaseerd op de populaire jeugdfantasyboeken van Jonathan Stroud. De eerste van de vijf romans over een speurdersgenootschap. De sympathieke serie is geschreven met de nodige Britse zelfspot, en de jonge acteurs spelen sterk. (Mark Moorman)

9. Apartheid uit zwart perspectief

Spitsuur op het station van Johannesburg, zwarte mensen reizen hangend aan de trein. Beeld Ernest Cole / Magnum Photos

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole (1940-1990) maakte met zijn fotoboek House of Bondage een indrukwekkend portret van het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime vanuit een zwart perspectief. Het boek en de foto’s baarden indertijd in het Westen veel opzien, de beelden werden in de grootste internationale bladen gepubliceerd. Nu besteedt fotomuseum Foam in Amsterdam tot half juni aandacht aan het werk. Cole legde een systeem bloot dat, in zijn woorden, de zwarte bevolking ‘van zijn waardigheid beroofde’. Hoewel de foto’s meer dan vijftig jaar oud zijn, hebben ze niets van hun geldigheid of hun vermogen te choqueren ingeleverd. (Mark Moorman)

10. De ‘Kratstoel’ van Rietveld is weer voor een schappelijke prijs beschikbaar

De Kratstoel van Rietveld Beeld HAY

Het heeft bijna negentig jaar geduurd, maar woensdag gaat het toegankelijkste meubel van ontwerper, architect en kunstenaar Gerrit Rietveld (1888-1964) eindelijk in massaproductie. De Kratstoel, die hij in 1934 timmerde van vurenhouten transportkratten in zijn eigen werkplaats, wordt opnieuw uitgebracht door de Nederlandse producent Rietveld Originals in samenwerking met het Deense succeslabel Hay, dat de stoel wereldwijd gaat verkopen. Hij gaat 295 euro kosten. (Jeroen Junte)

11. Celebrityfotograaf Terry O’Neill maakte het Londen van de jaren zestig pas echt swingend

Frank Sinatra, Miami 1968. Beeld Terry O'Neill & Iconic Images

Waren de sterren van de jaren zestig de fotogeniekste mensen uit de geschiedenis van de popcultuur? Je zou het het haast denken als je het werk van de Britse celebrityfotograaf Terry O’Neill (1938-2019) zo bij elkaar ziet in museum aan het Vrijthof in Maastricht. (Mark Moorman)

12. Bekijk de klassiekers van Sidney Lumet

‘12 Angry Men’

De Amerikaanse filmmaker Sidney Lumet (1924-2011) maakte fantastische klassiekers als Serpico (1973), Dog Day Afternoon (1975) en Network (1976). En het geweldige, beklemmende rechtbankdrama 12 Angry Men (1957), waarin een jury moet beslissen over het lot van een jongen die wordt verdacht van de moord op zijn vader. Met 12 Angry Men, vertoond op 35mm, opent het Rotterdamse filmtheater Kino op maandag 13 februari een niet te missen retrospectief van het werk van Lumet, waarin tot 18 mei dertien van zijn films worden vertoond. (Pauline Kleijer)

13. De gestolde levensechtheid van Sofonisba Anguissola is het bewonderen waard

Sofonisba Anguissola, Het schaakspel, 1555, olieverf op doek. Beeld The Raczyński Foundation, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznan

Rijksmuseum Twenthe in Enschede laat dit voorjaar (tot juni) een tentoonstelling zien van Sofonisba Anguissola (ca. 1532–1625), Renaissance-portrettist, de Italiaanse die tot de beste kunstenaars van haar tijd behoorde. Het lijkt alsof de geportretteerden op Anguissola’s doeken ‘ademen’, schreef de beroemde kunstenaar en kunsthistoricus Giorgio Vasari over haar oeuvre in 1568. Dat moet in Vasari’s tijd al een bijzondere ervaring zijn geweest, maar anno 2023 is die gestolde levensechtheid nog sensationeler. (Anna van Leeuwen)

14. Geen componist wist het duister zo rijkgeschakeerd te vangen als Schubert

Beeld Elzeline Kooy

Waar kunt u beginnen als u het werk wilt leren kennen van Franz Schubert? Merlijn Kerkhof, redacteur klassieke muziek, gidst u elke week door het oeuvre van één componist. Hij buigt zich deze week over het werk van Schubert en werpt de vraag op wat je nog zou moeten toevoegen aan de Unvollendete. (Merlijk Kerkhof)

15. Latinmuziek zit vol verkapte boodschappen over de pijn van het leven

Nina Jurna Beeld Douglas Engle

Het was onder meer de bossanova die correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna (werkzaam voor NRC, NOS, VPRO, VRT) naar Brazilië lokte. Al in haar tienerjaren werd ze gegrepen door deze warme, sensuele sambavariant met jazz-invloeden. Een van haar favoriete nummers is Fotografía (‘Fotografie’) van Elis Regina en Tom Jobim. ‘Ik verstond er toen helemaal niets van, maar vond het mooi klinken.’ Latin kent vindingrijke teksten vol verkapte boodschappen, weet Jurna nu. In haar tiendelige podcast Latin Impact (NPO Luister, NPO Soul en Jazz, VPRO Vrije Geluiden) gaat ze dieper in op de maatschappelijke en sociaal-historische context. (Nienke Piena)