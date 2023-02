De favoriete 15 van de Volkskrant

1. Speciaal voor carnaval: drie podcasts over betoverende, mysterieuze en bedrieglijke outfits

Omdat het carnaval is, luisterden we naar drie podcasts waarin verkleedpartijen centraal staan. Zoals de aflevering ‘Secret Identity’ van de Amerikaanse podcast This American Life, waarin de sportmascotte van een middelbare school in Arizona zich minder onzeker voelt zodra ze haar tijgerpak aantrekt. Of Mathilde’s Mysterie, over Mathilde Willink, de muze van schilder Carel Willink, die bekend stond om haar extravagante kleren. En het razendspannende Dirty John, over een arts die soms zo uit de operatiekamer op een date verscheen, in zijn ziekenhuisshirt. Of was John geen arts? (Anna van Leeuwen)

2. Op de veertig ‘schatten uit het Rijks’ in Museum Gouda stelen Hollandse luchten de show

Nicolaas Baur, ‘Schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht in Leeuwarden, 21 januari 1809’. Beeld Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam

Kerken, molens, schepen, markten en grachten, badend in het strijklicht of gadegeslagen door bloemkoolwolken of een volle maan: in Museum Gouda stelen Hollandse luchten de show. De samenstellers van de reizende tentoonstelling Hoge luchten (t/m 17 september), met stadsgezichten uit de 17de, 18de en 19de eeuw, hebben werken uitgekozen die een gevoel van vrijheid en stedelijke trots uitstralen. Vrijwel alle schilderijen van de expositie zijn bruiklenen van het Rijksmuseum in Amsterdam. De depots daarvan vormen schatkamers voor kleinere musea die er naar hartelust uit kunnen kiezen op genre, schilder of thema. (Bart Dirks)

3. De confrontatie van tweedimensionale Escher-prints met driedimensionale installaties pakt verrassend uit

M.C. Escher, ‘Lucht en water I’ (1938). Collectie Kunstmuseum Den Haag. Beeld The M.C. Escher Company

125 jaar geleden werd de graficus M.C. Escher geboren. Het Kunstmuseum Den Haag, dat de grootste collectie werken bezit van de in 1972 overleden kunstenaar, toont een groot deel daarvan in Escher – Andere wereld (te zien tot september). Wij gingen praten met Pieterjan Gijs (40) en Arnout Van Vaerenbergh (40), de architecten van wonderlijke bouwsels die verrassend dicht in de buurt komen van de onmogelijke architectuur in Eschers werk. Van het duo, dat zich Gijs Van Vaerenbergh noemt, zijn in de tentoonstelling zeven installaties te zien. ‘Je ziet dat Escher zijn leven lang werkt aan licht, ruimte, lijnenspel, vlakverdeling en de transformatie van perspectief. Dat zijn precies de thema’s waar wij mee bezig zijn. Het was een grote bron van inspiratie.’ (Bob Witman)

4. ‘Troubled Blood’ toont Rowlings voorkeur voor gecompliceerde plots en somber stemmende conclusies ★★★★☆

Robin Ellacott (Holliday Grainger) en Cormoran Strike (Tom Burke) in ‘Strike: Troubled Blood’.

In 2013 verscheen The Cuckoo’s Calling, de debuutroman van misdaadschrijver Robert Galbraith, over de klassieke Londense detective Cormoran Strike. Al vrij snel werd duidelijk dat Galbraith het pseudoniem was van J.K. Rowling. Vanaf 2017 werden de (nu al zes) Strike-romans verfilmd in serievorm. De verfilming van de vijfde roman, Troubled Blood, toont opnieuw Rowlings voorkeur voor gecompliceerde plots met somber stemmende conclusies over de staat van de mensheid. Tom Burke en Holliday Grainger vormen als Cormoran Strike en Robin Ellacott een heel prettig duo. Door de series heen wordt de sluimerende kwestie van de romantische aantrekkingskracht tussen de twee lekker traag uitgespeeld. (Mark Moorman)

5. Julien Clerc gaf een zonnige zachtheid aan de radio van vooral de jaren zeventig

Julien Clerc in L’Olympia in Parijs, 1973. Beeld Getty

De Franse chansonnier Julien Clerc muziek gaf een zonnige zachtheid aan de radio van vooral de jaren zeventig, met onvergetelijke liedjes als Si on chantait en Ce n’est rien. Clerc was belachelijk populair in Nederland met zijn opgewekte, zelf geschreven Franse popliedjes, steeds opgenomen met van die kenmerkende dameskoortjes op de achtergrond. Zijn nummer This Melody uit 1976, met een deels Engelse tekst, werd in in Nederland zijn grootste hit. In 2007 zong hij het nog met Rob de Nijs, in een vertaling van Jan Rot: Eén melodie. Kortom: Nederland houdt van Julien Clerc en die liefde kunt u hem 21 februari betuigen in Carré, Amsterdam en 22 februari in TivoliVredenburg, Utrecht. (Robert van Gijssel)

6. Het Nederlands Studenten Orkest tourt: een unieke kans om met allemaal jonge mensen in een klassieke concertzaal te zitten

Het Nederlands Studenten Orkest in TivoliVredenburg. Beeld Veerle Bastiaanssen

Elk jaar in februari gaat het Nederlands Studenten Orkest op tournee. Na een intensieve repetitieperiode krijgen de studenten de kans om in de mooiste zalen van het land op te treden. Altijd gaat er een geijkt meesterwerk mee en bijna altijd klinkt er een nieuw stuk van een Nederlandse componist. Dit jaar is dat van Christiaan Richter, die Motion Blur Streaks schreef. Ella van Poucke soleert in het Celloconcert van Elgar, en dan is daar ook nog de Zevende symfonie van Bruckner. Zondag speelt het NSO in de Leidse Stadsgehoorzaal, maandag wacht het Muziekcentrum Enschede, de tournee duurt tot 27 februari. Een unieke kans om eens in een klassieke concertzaal te zitten met allemaal mensen onder de 30. (Merlijn Kerkhof)

7. De nieuwe versie van ‘Titanic’ is in 3D, met nog meer diepte voor het 25 jaar oude liefdes- en rampenepos

Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’ (1997) van James Cameron. Beeld Getty

25 jaar na de originele release draait Titanic van regisseur James Cameron weer in de bioscopen. De film die inmiddels al 2.217 miljoen dollar opbracht, en waarin Leonardo Di Caprio en Kate WInslet de rollen speelden van een jong liefdespaar, ondanks een enorm standsverschil tussen beiden. De nieuwe versie is in 3D, met nog meer diepte voor het liefdes- en rampenepos. En met high frame rate, waarbij het oog per seconde twee keer zoveel beeldjes (48) mag verwerken. (Bor Beekman)

8. Drie keer Monteverdi, de componist die in de 17de eeuw met kop en schouders boven iedereen uitstak

Beeld Noa Zuidervaart

Elke week kiest Merlijn Kerkhof, redacteur klassieke muziek, drie werken waardoor je voor altijd gaat houden van een componist. Deze keer: Claudio Monteverdi (1567-1643), de componist die in de 17de eeuw met kop en schouders boven iedereen uitstak en die de muziek vermenselijkte. Luister bijvoorbeeld naar zijn Lamento della ninfa, waarin een verlaten nimf treurt om haar lief, naar de Mariavespers, of naar de Lamento d’Arianna, de klaagzang aller klaagzangen, afkomstig uit Monteverdi’s opera L’Arianna uit 1608, die tot groot verdriet van muziekliefhebbers verloren is gegaan.

9. Het 14-jarige dansfenomeen Fleur Zwartkruis ‘wil mensen blij maken met heel zieke shows’

Fleur Zwartkruis in ‘Fleur on the Move’.

Fleur Zwartkruis is 14 en maakt furore als hiphopdansfenomeen. In de jeugddocumentaireserie Fleur on the Move (vanaf zondag 19 februari op BNNVara/Zapp) is te zien hoe ze les krijgt van de besten in het veld, wereldwijd, en optreedt op een podium vol volwassen mannelijke hiphopdansers. Het liefst van alles danst ze funk. ‘Funk is voor mij de muziek met de meeste emoties, ik voel de muziek, alle losse instrumenten, met mijn hele lichaam. In muziek kan ik mijn emoties kwijt, daarom hou ik zo van dansen.’ Op haar Instagram staan regelmatig lyrische reacties van oudere Afro-Amerikanen die in het kleine blonde meisje uit Nederland een reïncarnatie van hun funkdansiconen herkennen. Y’all sure she isn’t from the Bronx or Brooklyn? (Ianthe Sahadat)

10. Op de tentoonstelling ‘Deep Drawing’ is het werk van Isabell Schulte te zien, die ‘verdwijnt’ in haar composities

Isabell Schulte, ‘Part VIII’ (detail), 2020.

De Duitse kunstenaar Isabell Schulte neemt nooit afstand van haar werk om het opnieuw te bekijken, ze zit juist zo dicht mogelijk op het papier. Terwijl haar potloodtekeningen toch groot en gedetailleerd zijn. Een vel van ongeveer 2 bij 3 meter legt ze op de grond, om er vervolgens maandenlang in te ‘verdwijnen’; alleen zo kan ze volledig geabsorbeerd raken door de abstracte compositie die langzaam ontstaat, zegt ze. Drie van haar composities zijn vanaf vandaag (en tot en met 14 mei) te zien in het Twentse tekencentrum Drawing Centre Diepenheim, samen met werk van Zakia el Abodi en Rachel Bacon. De titel van de tentoonstelling is Deep Drawing. (Marsha Bruinen)

11. Eddy van Wessel wint vierde Zilveren Camera met foto van zwaargewond echtpaar in Oekraïne

Ruïnes in Oekraïne, gefotografeerd door Zilveren Camera-winnaar Eddy van Wessel. Beeld Eddy van Wessel

Zoals te verwachten viel werden de nieuwsfoto’s van 2022 gedomineerd door beelden uit Oekraïne. Eddy van Wessel won voor de vierde keer de Zilveren Camera, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor nieuwsfotografie, met de foto van een zwaargewond bejaard echtpaar uit Bachmoet, Oekraïne. In Museum Hilversum zijn tot en met 2 april de prijswinnende foto’s van Stichting De Zilveren Camera te zien. Er zijn bij de Zilveren Camera natuurlijk ook andere categorieën, van sport tot cultuur, maar de schaduw van die onvergetelijke foto uit Bachmoet hangt dit jaar over alle beelden. (Mark Moorman)

12. De stuiterende jeugdvoorstelling ‘Love XL’ ontleedt de prille liefde

‘Love XL’ door Maas theater en dans. Beeld Kamerich & Budwilowitz

Prille liefde in al haar facetten staat centraal in de stuiterende jeugdvoorstelling Love XL, van de gelauwerde theatermaker Moniek Merkx, die zaterdag 18 februari in première gaat in Maaspodium Rotterdam. Wat gebeurt er allemaal als de hormonen gaan gieren? In Love XL bekijken we alle gekmakende twijfels en vragen door de ogen van een 13-jarige jongen. Hoor je erbij door het ‘te doen’? Doe je alsof je op meisjes valt, terwijl je meer naar jongens kijkt? Stel dat je honderd procent mag zijn wie je zou willen zijn? (Herien Wensink)

13. Voor wie nog meer Vermeer wil: twee expo’s over voorlopers en tijdgenoten

Jacobus Vrel, ‘Vrouw op een stoel, kijkend naar een kind achter het raam’. Beeld Fondation Custodia, Parijs.

Wie achter het net viste bij de stijf uitverkochte Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, of wie nog lang niet genoeg van Vermeer heeft, kan terecht in Delft en Den Haag. In het Prinsenhof in Delft wordt tot en met 4 juni Het Delft van Vermeer nader bekeken. Er is geen Vermeer te zien, maar wel wordt de geschiedenis van de stad belicht en welke rol die speelde in de ontwikkeling van de schilder. Het Mauritshuis in Den Haag wijdt (tot en met 29 mei) een tentoonstelling aan een voorloper van Vermeer, Jacobus Vrel, wiens verstilde scènes binnenshuis natuurlijk doen denken aan Vermeer. En wie na 31 maart het Mauritshuis bezoekt, kan daar ook een echte Vermeer bewonderen: het Meisje met de parel, dat nu in Amsterdam hangt, is dan weer thuis. (Anna van Leeuwen)

14. Een nieuwe theatervoorstelling over Nureyev, superster met een onwaarschijnlijk levensverhaal

Beeld Noa Zuidervaart / Getty

Het onwaarschijnlijke levensverhaal van sterdanser Rudolf Nureyev – geboren in de trans-Siberië-express op weg naar Vladivostok, opgegroeid in de arme Sovjet-republiek Tatarstan en als solist van het Kirov Ballet op een vliegveld in Parijs ontsnapt aan de KGB – inspireerde al tot biografieën, films, documentaires en dansvoorstellingen. Nu is er Nureyev door de Theater BV (première 21 februari, tournee tot 19 mei). De voorstelling begint op het moment dat Nureyev wordt geveld door aids, begin jaren negentig, met acteur, presentator, zanger en oud-danser Jan Kooijman (41) in de rol van de terugblikkende danser. ‘Hij kon hard en arrogant zijn, maar als hij van je hield, was zijn liefde gul en loyaal', zegt Kooijman. ‘Ik wil het publiek al die kanten laten ontdekken.’ (Annette Embrechts)

15. Drie streamingtips met Berlijn in de hoofdrol, bij het begin van de 73ste Berlinale

Funeral in Berlin Beeld Getty

Een van de fraaist vormgegeven Berlijn-films is Funeral in Berlin (1966, iTunes) van Bond-regisseur Guy ‘Goldfinger’ Hamilton, opgenomen in een Berlijn waar de sporen van de oorlog nog overal te vinden waren. Onze favoriete late Spielberg is de ouderwetse spionagefilm Bridge of Spies (2015, Pathé Thuis), naar een scenario van de broers Coen; een onweerstaanbare ode aan het genre van de spionagefilm. En een van de beste Berlijn-series van de laatste jaren was Babylon Berlin (2017-2020, Disney Plus), een Duitse misdaadserie die aan het eind van de jaren twintig speelt, tegen de achtergrond van de Weimar Republiek.