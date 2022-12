De favoriete 15 van de Volkskrant

1. Femmy Otten wil met een weemoedige solotentoonstelling de tijd bezweren

Femmy Otten, ‘One Tear At The Time’, 2020. Beeld Gert Jan van Rooi

De uitgebreide solotentoonstelling (schilderijen, performances, sculpturen) van Femmy Otten heet We Once Were One. Dat klinkt weemoedig, melancholiek. ‘Ja, dat ben ik natuurlijk helemaal’, zegt Otten. ‘Mijn kunst is ook een soort bezwering. Mijn kinderen groeien zo snel op. Het gaat allemaal zo snel voorbij, ik bang ben dat ik het allemaal verlies.’ Vandaar We Once Were One. Gaat dat zien in het Stedelijk Museum in Schiedam, vanaf 28 januari. (Anna van Leeuwen)

2. Waarom de drie ‘Wintergasten’ van dit jaar absoluut de moeite waard zijn

Gesprek tussen Nadia Moussaid met Leïla Slimani. Beeld Marijntje Denters

Voor Wintergasten, op 2, 3 en 4 januari op NPO 2, zijn dit jaar uitgenodigd: de Britse primatoloog Jane Goodall, de Franse schrijver Leïla Slimani en de Britse hersenchirurg Henry Marsh. Eindredacteur Marijntje Denters vond een van de mooiste onderdelen van het gesprek met Slimani toen zij vertelde dat vrouwen die zich ontworstelden uit hun religieus-conservatieve milieu die keuze lang niet altijd opnieuw zouden maken. Uit haar gesprekken met zulke vrouwen blijkt dat economische zekerheid of het gevoel deel uit te maken van een groep ook belangrijke menselijke waarden zijn. (Abel Bormans)

3. Niemand was klaar voor de visionaire kunst van Hilma af Klimt, maar ze beleeft een groots leven na haar dood

‘Group VI, Evolution, no 15, Seven Pointed Star’ (links), ‘Group IX SUW, Part I, no 19', 1915 (rechts). Beeld Hilma af Klint Foundation

De Zweedse kunstenaar Hilma af Klint (1892-1944) liet bij haar dood haar onverkochte kunstwerken na aan haar neef, met de instructie dat ze pas 20 jaar later mochten worden onthuld. Pas 75 jaar na haar dood ging het kleurrijke abstracte werk van onbegrepen en verguisd naar superhot. De schaal van haar schilderijen, die mysterieuze vormen, de diepe kleuren en het bijzondere verhaal erachter, dat alles spreekt tot de verbeelding. Dat ze met haar kunstwerken het standaardverhaal van de westerse kunstgeschiedenis (een estafette van witte mannen) uitdaagt, is inmiddels een pre. Op dit moment zijn Af Klints schilderijen te zien in New York, Berlijn en Stockholm. Volgend jaar zijn Brussel, Londen en Den Haag aan de beurt. (Anna van Leeuwen)

4. De fabelachtige serie ‘Lampje’ is een lichtpunt in deze donkere dagen

‘Lampje’.

Lampje, het boek van Annet Schaap, over de verbannen dochter van een vuurtorenwachter, die haar weg terug naar haar vader moet vinden, werd een instantklassieker na verschijning in 2017. Nu is er een ambitieuze serie van gemaakt, te zien op NPO Plus, waarin het verhaal realistisch is verfilmd. Een gigantische uitdaging, al is het maar omdat er een jongen met een vissenstaart in voorkomt en natuurlijk de vuurtoren die ‘als een losse tand aan een draadje’ vastzit aan het platteland. Het duurt even tot de serie, te zien op NPO Plus, op gang komt, maar dan krijgen de jonge acteurs ook de betere scènes. (Mark Moorman)

5. De meester van de miniatuur krijgt een vierdaags eerbetoon in het Amsterdamse Muziekgebouw

György Kurtág in 2018. Beeld Akos Stiller

Toen het Muziekgebouw aan ’t IJ het Kurtág Festival wegens corona moest verplaatsen van februari 2021 naar maart 2023, moet de organisatie even hebben gedacht: maakt de componist dit eerbetoon zelf nog mee? Want György Kurtág, 96 inmiddels, komt uit een ander muzikaal tijdperk. Van 8 tot en met 11 maart zullen er in het Amsterdamse Muziekgebouw stukken klinken van deze meester van de miniatuur – Kurtágs werken hebben een episodisch karakter, maar in die soms ultrakorte stukken zitten werelden verscholen. (Merlijn Kerkhof)

6. Het vervolg op moordmysterie-hit ‘Knives Out’ zet in op de overtreffende trap

Daniel Craig in ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’.

De lol van de Cluedo-achtige moordmysterie-hit Knives Out (2019) zat ’m ook in de hoofdrol voor voormalig James Bond, Daniel Craig. Duidelijk geamuseerd was de acteur in zijn nieuwe rol van de ietwat geparfumeerde en alle losse misdaadeindjes bijeen theoretiserende detective Benoit Blanc. Nu is op Netflix het vervolg te zien, Glass Onion: A Knives Out Mystery, waarin Blanc wederom wordt ingeschakeld om een (mogelijke) moord op te lossen, te midden van een bont gezelschap potentiële verdachten op het privé-eiland van miljardair Miles Grant, gespeeld door Edward Norton. (Bor Beekman)

7. Zijn schilderijen kennen we, maar fotografie speelde ook een grote rol in het leven van Piet Mondriaan

Frenologisch portret van Piet Mondriaan, ca. april 1909. Beeld Alfred Waldenburg, collectie RKD

Het Fotomuseum Den Haag heeft een kleine, maar uitmuntende collectie fotoportretten van kunstenaars, waaruit het vanaf 14 januari de expositie Strike a Pose: Mondriaan en fotografie laat zien. De expositie valt samen met een publicatie, waarin alle tot nu toe bekende foto’s van Mondriaan (1872-1944) en zijn wereld zijn opgenomen. Bekend waren al de portretten van Mondriaan aan het werk in zijn atelier, maar het Fotomuseum belooft dat we hier ook de informele kant van Mondriaan zullen leren kennen, met veel foto’s die bij archiefonderzoek boven water zijn gekomen. (Mark Moorman)

8. Met de kont tegen de Hollywoodkribbe: dwalen door het leven van filmechtpaar John Cassavetes en Gena Rowlands

Campagnebeeld bij de voorstelling ‘John en Gena’. Beeld Jan Dirk van der Burg

Als gastregisseur bij het Rotterdamse gezelschap Wunderbaum maakt Lizzy Timmers een theatervoorstelling over het film- en acteursechtpaar John Cassavetes (1929-1989) en Gena Rowlands (inmiddels 92). Timmers is gefascineerd door hun films, hun levens en de intense samenwerking tussen John, die vooral regisseur was, en Gena, de actrice. Met vier acteurs – Elsie de Brauw en Bert Luppes als de oudere John en Gena; Wine Dierickx en Matijs Jansen als de jongere – wil ze door hun leven en werk dwalen, wat moet resulteren in een voorstelling die eind april in première gaat. (Hein Janssen)

9. De vele kanten van ‘ideale schoonzoon’ en comedy-ster John Mulaney zijn binnenkort in Nederland te zien

John Mulaney in 2022. Beeld Getty

De Amerikaanse komiek John Mulaney (40) heeft het voorkomen van een ideale schoonzoon, en is op het podium een zonnige persoonlijkheid, maar hij kampt al zijn hele leven met verslavingen. Zijn tijd in een ontwenningskliniek, waarin hij eind 2020 werd opgenomen, verwerkte hij in zijn nieuwste comedyshow From Scratch. Daarmee komt hij eind januari voor het eerst optreden in Nederland. (Joris Henquet)

10. In de grootste Vermeer-tentoonstelling aller tijden spatten de petites histoires van het doek

‘Onderbreking van de muziek’, Johannes Vermeer, ca. 1659–61, olieverf op doek. Beeld The Frick Collection, New York

De Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum, vanaf 10 februari, belooft een knaller te worden. Nog nooit zullen er zoveel ‘Vermeers’ bij elkaar hangen. Om precies te zijn: 28 van de 37 aan hem toegeschreven schilderijen. Waaronder zeven stukken die nog niet eerder in Nederland op een tentoonstelling te zien waren. En wie al die werken bij elkaar ziet, kan constateren dat Vermeer toch ook een verhalenverteller is geweest van Bouquetreeks-allure. Heiligschennis? Niet in het minst. Want de manier waarop hij zijn verhaaltjes verbeeldde, is onnavolgbaar. (Rutger Pontzen)

11. Gedachten stilzetten of juist nieuwe dingen leren: vol inspiratie het nieuwe jaar in met deze podcasts

Het nieuwe jaar komt eraan, dus het roer moet om. Drie podcasts om u te inspireren: Stil in mij van radiomakers Bas Menting (26) en Mart Meijer (24) in wier hoofd het veel te druk is; De maestro met de breinaald, waarin pianist en presentator Christiaan Kuyvenhoven iets nieuws leert; en De laatste dans, over de zoektocht naar een man die zei dat hij zou sterven, maar loog en verdween. (Anna van Leeuwen)

12. Op de Indiestad Nieuwjaarsborrel neemt de popsector een voorsprong op Eurosonic Noorderslag

Socks;SportsSocks. Beeld Jutta Daems

Het popconcertjaar begint op 18 januari in Groningen met Eurosonic Noorderslag, beweert de overlevering. Maar toch kan de concertganger al eerder zijn hart ophalen, bijvoorbeeld in het Amsterdamse Paradiso op de Indiestad Nieuwjaarsborrel van woensdag 4 januari. Je zou het als een naar voren gehaalde mini-dependance van Noorderslag kunnen beschouwen, met Nederlandse bands waarvan we in 2023 beslist meer gaan horen, zoals de gitaarbands POM, Marathon en Teddy’s Hit, de Nederlandse all-star-rockband Fire Horse, de Eindhovense yéyé-zangeres Fleur, indie-ambient-punkband Socks;SportsSocks uit Rotterdam en het Haagse electrotrio Prins S. en de Geit. (Menno Pot)

13. Verwacht een hoop vrouwelijke woede op het toneel in Nina Spijkers’ adaptatie van ‘Coriolanus’

Yela de Koning in ‘Coriolanus’ van Nina Spijkers. Beeld Gordon Meuleman

Toneelregisseur Nina Spijkers (34) maakte een adaptatie van Shakespeares Coriolanus. De spil in deze tragedie is een legerleider die ten tijde van groeiende ongelijkheid in het Romeinse Rijk de macht wil grijpen. Actrice Yela de Koning vertolkt de titelrol, en de ambitieuze moeder, die Coriolanus na een zegetocht ertoe drijft om zich verkiesbaar te stellen tot consul, wordt gespeeld door de met een Theo d’Or onderscheiden Betty Schuurman. Verwacht dus een hoop vrouwelijke woede op het toneel. (Ela Çolak)

14. Nicolas Winding Refn zuigt de kijker met ‘Copenhagen Cowboy’ nog verder zijn zelfverzonnen universum in

‘Copenhagen Cowboy’ van Nicolas Winding Refn.

Netflix financiert ze nog altijd zo nu en dan: makers met een nadrukkelijk eigen stijl, zoals de hyperstilist Nicolas Winding Refn. De regisseur van films als Pusher, Drive en The Neon Demon maakte voor Netflix de serie Copenhagen Cowboy, met een hoofdrol voor de Deense actrice Angela Bundalovic, als de tengere doch zeer strijdlustige, mogelijk bovennatuurlijke wraakengel Miu. Met Copenhagen Cowboy zet Refn binnen zijn eigenzinnige oeuvre opnieuw een paar stevige stappen bij zijn internationale doorbraakfilm Drive (2011) vandaan. Weer worden we iets dieper zijn konijnenhol binnengetrokken, weer zullen mensen afhaken, om de eenvoudige reden dat Refns werk inmiddels zeldzaam zonderling is. En weer krijgen de vermoedelijk steeds kleinere verzameling overblijvers nog meer redenen gevoerd om van zijn werk te houden. (Berend Jan Bockting)

15. Er is echt meer dan de oudejaarsconference, kijk maar naar deze comedyspecials op Netflix

Taylor Tomlinson met ‘Look At You’.

Wie na de oudejaarsconference nog niet genoeg heeft: drie comedyspecials op Netflix waarin de comedians worstelen met het leven (en winnen). Neal Brennans Blocks, een show die langzaam overgaat in een diep persoonlijk verhaal over zijn gevecht met depressies. Een bijna tien jaar oude show van Mike Birbiglia, My Girlfriend’s Boyfriend, over zijn eerste voorzichtige schreden op het liefdespad. Of Look at You van Taylor Tomlinson, die nog geen 30 is maar al twee specials op Netflix heeft staan. (Mark Moorman)