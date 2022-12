De favoriete 14 van de Volkskrant

1. In het Depot Boijmans van Beuningen zijn vanaf nu de kwetsbare prenten te zien die Escher en Mulisch inspireerden

Verschillende architecturale details (1761) door Giovanni Battista Piranesi. Beeld Rik Klein Gotink - Museum Boijmans Van Beuningen

De Italiaan Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) werd wereldberoemd met zijn veduta-etsen, die het goed deden bij 18de-eeuwse toeristen. Al gauw werd zijn winkel vaste prik voor Engelse aristocraten die met grote geldbuidels op Grand Tour waren. Piranesi was opgeleid als architect en dat is in zijn prenten duidelijk te zien. Ook tekende hij regelmatig fantasie-architectuur, zoals kerkers en onmogelijke trappenhuizen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een grote collectie Piranesi-prenten, 39 daarvan worden vanaf dit weekeind tentoongesteld. Daarna worden ze weer opgeborgen, want papier is kwetsbaar (Anna van Leeuwen)

2. De levensliederen van Sanaa Maharati verbinden Joodse muziek aan Arabische tradities

Het Amsterdams Andalusisch Orkest Beeld Peter Putters

Het Amsterdams Andalusisch Orkest, dat muziek speelt uit de Maghreb-regio, treedt dit weekeinde op met de Marokkaanse zangeres Sanaa Marahati. Marahati, een ster in Marokko, zingt poëtische levensliederen in de zogeheten malhounstijl, en zij verbindt in haar muziek de antieke Joodse muziekcultuur aan de Arabische tradities. Ze is op een missie, zegt zij zelf. Omdat zij de malhounmuziek, en dus de kracht van samensmeltende culturen, aan de vergetelheid wil onttrekken. Ze maakt betoverende, soms buitengewoon mystieke en eeuwenoude muziek. U wilt daar bij zijn, in Utrecht (zaterdag, TivoliVredenburg) of in Amersfoort (zondag, De Lieve Vrouw). (Robert van Gijssel)

3. Deze drie podcasts houden de kinderen zoet tot de Sint eindelijk die pakjes komt afleveren

Podcasttips

In de aanloop naar Sinterklaas drie podcasts om kinderen zoet te houden: Klokhuis: Onmisbare uitvindingen; Het Sinterklaasjournaal: De Podcast en Sara’s Mysteries. ( Anna van Leeuwen)

4. Ziltig en een beetje elektrisch: de geur van het internet doet volgens Cesar Majorana denken aan de zee

Beeld Illustratie: Micha Huigen

Hoe ruikt internet? Kunstenaar Cesar Majorana vroeg het zich af en kwam ook met het antwoord: grassig, ziltig, elektrisch en een beetje muf. De geur is nu te ruiken in 38CC in Delft. Aan Sarah van Binsbergen vertelt hij hoe hij die geur ontwikkelde. Behalve Majorana dragen nog negen kunstenaars bij aan de tentoonstelling De geur van internet. (Sarah van Binsbergen)

5. Deze jeugdklassiekers blijven ook in moderne verfilmingen overeind

Martijn Lakemeier in ‘Oorlogswinter’ (2008).

Vanaf dinsdag 6 december staat de vierdelige serie naar de jeugdklassieker Lampje van Annet Schaap op NPO Plus. Waar zijn andere verfilmde Nederlandse jeugdboeken te vinden? En is de Engelse verfilming van Tonke Dragts De brief voor de koning iets om te gaan bekijken? (Mark Moorman)

6. Grasduin in het rijke oeuvre van cineast Van Gasteren in de Eye Film Player

Cineast Louis van Gasteren (1922-2016), portret uit 1989. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad

De in 2016 op 93-jarige leeftijd overleden regisseur Louis van Gasteren ving het leven in dik zeventig (meestal documentaire) films. Tien daarvan zijn nu beschikbaar via de Eye Film Player, de streamingdienst van Eye Filmmuseum – later volgen er meer. Mooi om zodoende te kunnen grasduinen in Van Gasterens rijke oeuvre. (Kevin Toma)

7. De Addams Family-spin-off ‘Wednesday’ zit vol heerlijke mysteries en macabere humor

Wednesday

Wednesday, de dochter in de macabare Addams Family, in de jaren negentig zo heerlijk gespeeld door Christina Ricci, heeft een eigen serie gekregen op Netflix. Met een onweerstaanbare Jenna Ortega in de titelrol en de hand van regisseur Tim Burton (koning van de gothic cinema) overal voelbaar in de stijl en humor. Wednesday de serie speelt zich af op de Nevermore Academy die onderdak biedt aan de outcasts van de samenleving, zoals weerwolven, sirenes en andere types waarvoor de wereld van de normale mensen geen plek heeft. Ricci keert terug als een van de docenten. (Mark Moorman)

8. Van eeuwige bijrolspeler naar leading lady. Wat maakt actrice Janni Goslinga zo goed?

Janni Goslinga in ‘Scenes uit een huwelijk’. Beeld Jan Versweyveld

Janni Goslinga (53) is al 27 jaar in vaste dienst van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), voorheen Toneelgroep Amsterdam. Jaar in jaar uit speelt ze daar in talloze voorstellingen, altijd goed, niet altijd opvallend. Maar dit jaar lijkt ineens haar oogstjaar: voor haar hoofdrol in de voorstelling De dokter werd ze genomineerd voor de Theo d’Or en op 9 december krijgt ze de Mary Dresselhuys-prijs 2022, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een acteur of actrice. Wie is Janni Goslinga precies? De stille kracht van ITA? De actrice die liefst uit de schijnwerpers blijft? Of de actrice die nu echt goed op stoom komt? (Hein Janssen)

9. Jong fotografietalent schittert in Rotterdam met aangrijpende portretten

Werk van Roze Meike, Willem de Kooning Academie, Rotterdam.

Net afgestudeerd en nu al in het museum: in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is t/m 8 januari het werk te zien dat werd geselecteerd voor het Steenbergen Stipendium 2022. Uit het eindexamenwerk op vijf verschillende kunstopleidingen is het beste, interessantste werk geselecteerd. Dat van Sebastiaan Boot bijvoorbeeld, over zijn bi-culturaliteit, of dat van Amy Opstal, over het niet-traditionele gezin. (Mark Moorman)

10. Bach-muziek in Muziekgebouw aan ’t IJ: niet van Johann Sebastian, maar van zijn familie

Pygmalion in in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Beeld Jan Hordijk

Bij het fenomenale Franse ensemble Pygmalion staat zaterdagavond in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam niet Johann Sebastian Bach (1685-1750) centraal, maar diens familie, met enkele stukken uit het ‘Altbachisches Archiv’, een door de familie bijgehouden verzameling van motetten, cantates en kerkliederen van Johann Sebastians voorvaderen en verwanten. Pygmalion keert dit seizoen nog twee keer terug met Bach-muziek: op 7 februari is er aandacht voor zijn muzikale helden, op 8 april staat Pygmalion stil bij de ‘wording van het fenomeen’. (Merlijn Kerkhof)

11. Londen pakt uit met Lucian Freud: blote lijven en plantenportretten

Portrait of Lucian Freud posing next to a painting of a flower and leaves at Coombe Priory. Beeld Cecil Beaton

100 jaar geleden werd de Britse schilder Lucian Freud geboren en dat is in Londen aanleiding voor tentoonstellingen: een retrospectief met zijn meedogenloze portretten in The National Gallery en, wellicht minder bekend, plantenportretten in het Garden Museum. (Anna van Leeuwen)

12. Laura van Dolron zet haar nieuwe liefde op het toneel in ‘De uitnodiging’

Laura van Dolron. Beeld Anouk van Kalmthout

‘Stand up-filosoof’ Laura van Dolron maakte vorig jaar de intieme, broze voorstelling Geen verhaal, over haar scheiding en de depressie die erop volgde. Nu is er het vervolg, De uitnodiging, over het helend potentieel van de romantische liefde. Daartoe zet Van Dolron haar nieuwe liefde op toneel. Via een ‘feministische liefdesverklaring’ aan hem, vertelt ze over bindings- en verlatingsangst, en opnieuw durven liefhebben na een scheiding. Zoals altijd bij Van Dolron belooft dat hartverwarmend, hyperpersoonlijk en troostrijk theater te worden, dat je voor even verzoent met de mensheid. Zaterdag in Frascati in Amsterdam, daarna tot mei op tournee. (Herien Wensink)

13. Regisseur Dana Nechushtan: ‘Ik snap héél goed dat de meeste balletfilms eigenlijk horrorfilms zijn’

Beeld Micha Huigen

Kies je voor je balletfilm dansers die acteren, of acteur die dansen? Regisseur Dana Nechushtan was er snel uit voor haar Piece of My Heart, over de vriendschap tussen twee jonge toptalenten in de balletwereld van de jaren zeventig: de hoofdrollen worden gespeeld door de jonge danseressen Elaine Meijerink en Roos Englebert. ‘Ik heb ze wel meteen na de casting op hardcore toneelles gezet, maandenlang. Een balletdanser werkt zijn hele leven aan de buitenkant, terwijl acteren om de binnenkant gaat. Het is fijn hoor, als je mooi bent. Maar als je niet áchter die ogen kunt kijken, in de ziel, heb je nog steeds niks.’ (Bor Beekman)

14. In deze documentaire over de Decembermoorden blikt Noraly Beyer terug op de nacht dat ze ‘haar onschuld verloor’

‘Het is geen verleden – 08 12 1982'

8 december is het veertig jaar geleden dat in Suriname vijftien tegenstanders van de militaire dictatuur werden vermoord. In Het is geen verleden – 08 12 1982 (8 december om 22.18 uur op NPO 2) blikt documentairemaker Ida Does met journalist Noraly Beyer terug op de moorden en de maatschappelijke gevolgen en pijn die erop volgden, aan de hand van getuigenissen, archiefbeelden en het werk van hedendaagse kunstenaars. Does koos ervoor om ‘dicht op de misdaden te zitten, hoe pijnlijk ook’. (Ianthe Sahadat)