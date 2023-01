De favoriete 13 van de Volkskrant

1. Drie podcasts over Martin Luther King en diens nalatenschap

Maandag wordt in de VS Martin Luther King-dag gevierd, 15 januari is de geboortedag van de burgerrechtenleider. Daarom drie podcasts over King en zijn nalatenschap. King’s Last March (APM Reports) gaat over onder meer de tegenstand die hij ondervond. A Change Is Gonna Come (American Dreams, VRT) duikt in de geschiedenis van de muziek, die een belangrijke rol speelde in de burgerrechtenbeweging, en seizoen 3 van The Thread (OZY) onderzoekt de wortels van het geweldloos verzet. (Djuna Kramer)

2. Ivo van Hove bewerkte ‘Mijn lieve gunsteling’ van Marieke Lucas Rijneveld

Hans Kesting en Eefje Paddenburg in ‘Mijn lieve gunsteling’ van ITA. Beeld Jan Versweyveld

Regisseur Ivo van Hove brengt met zijn Internationaal Theater Amsterdam het lovend ontvangen Mijn lieve gunsteling van auteur Marieke Lucas Rijneveld op het toneel (première op 15 januari in ITA). Met de ervaren Hans Kesting in de hoofdrol van de veearts die een verboden liefde opvat voor een minderjarige, en Eefje Paddenburg, in 2022 afgestudeerd en nieuw bij ITA, als het meisje in kwestie. (Joris Henquet)

3. De film ‘Trois couleurs: Bleu’ heeft na dertig jaar niets aan zeggingskracht verloren

Juliette Binoche speelt de hoofdrol in ‘Trois couleurs: Bleu’.

Dertig jaar nadat de film werd uitgebracht, is Trois couleurs: Bleu weer te zien in de bioscoop. Dit eerste deel van een drieluik van de Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski (1941-1996) is misschien wel de radicaalste film over rouw. Blue , landelijk te zien, is het startsein van een uitgebreid retrospectief van Kieslowski’s films in Eye in Amsterdam, dat tot en met 1 maart zal duren. (Pauline Kleijer)

4. Ga genieten van de vele succesvolle bands op Eurosonic Noorderslag

Personal Trainer is een van de bands die in Groningen optreden. Beeld Maarten Delobel

Het is de best denkbare aftrap van een nieuw popjaar: het driedaagse showcasefestival Eurosonic, dat begint op 18 januari en op de 21ste wordt gevolgd door Noorderslag. De podia in de stad Groningen worden overspoeld door opkomende en doorbrekende Europese bands en in totaal bijna driehonderd frisse artiesten. Het festival zet dit jaar de schijnwerpers op de Spaanse pop, door maar liefst vijftien aanstormende bands uit Spanje te laten spelen in kroegen, kelders en poppodia. Uit Wales komt de optimistische indieband The Bug Club overgevlogen, en ook de optredens van Joost, S10, Katnuf, Personal Trainer en het prille maar ragfijne postpunkbandje Marathon zijn niet te missen. (Robert van Gijssel)

5. Emmanuelle Haïm dirigeert ‘Giulio Cesare’, een Händel ‘van de bovenste plank’

Repetitiebeeld van ‘Giulio Cesare’. Beeld Milagro Elstak

De Franse dirigent en klavecinist Emmanuelle Haïm (60) is in Amsterdam voor de nieuwe productie van Giulio Cesare door De Nationale Opera (te zien van 16 januari tot en met 5 februari), ‘zonder twijfel Händel van de bovenste plank’, zoals ze zegt. Giulio Cesare zal ze leiden vanachter het klavecimbel – Haïm en haar ensemble streven naar een authentieke uitvoeringspraktijk. ‘Barokmuziek heeft dat directe contact tussen de musici en de zangers nodig, anders sluipen er misschien onbewust conventies uit de romantiek in. In bepaalde aria’s worden de zangers alleen begeleid door een luit en een cello. Dirigeren zou dan belachelijk zijn.’ (Jenny Camilleri)

6. Post-apocalyptisch drama ‘The Last of Us’ heeft veel voorgangers. Dit zijn er drie

Scène uit ‘The Walking Dead’.

Waar doet de nieuwe grote HBO Max-serie The Last of Us, een post-apocalyptisch drama dat vanaf 16 januari is te zien op HBO Max, nog meer aan denken? Aan Station Eleven (Ziggo Movies & Series) bijvoorbeeld, waarin de mensheid is gedecimeerd na een pandemie. Aan The Walking Dead (Disney Plus), over een wereld vol zombies – het eerste van de elf seizoenen was meteen het beste. En aan Mad Max: Fury Road (Pathé Thuis), de denderende sequel op de originele Mad Max-films. (Mark Moorman)

7. De serie ‘Three Pines’ is een voortreffelijke aanvulling op de whodunnits van het afgelopen jaar

Alfred Molina speelt geweldig de speurder in ‘Three Pines’.

De whodunnit duikt ineens weer overal op – zie de twee Knives Out-films, Kenneth Branaghs verfilmingen van Agatha Christie en Disneys Only Murders in the Building. Nu is er ook Three Pines (op Amazon Prime Video) over een gelijknamig, fictief stadje in Cananda waar de geweldige Alfred Molina als de erudiete, empathische speurder Armand Gamache moorden oplost. (Mark Moorman)

8. Don Quichot is bij Opera2Day de eigenaar van een internationaal bedrijf

Beeld Levi Jacobs

Don Quichot de la Mancha spreekt al tot verbeelding sinds de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes hem in 1605 op de wereld zette. In de Don Quichot die 22 januari in première gaat bij het Haagse operagezelschap Opera2day, is de Spaanse ridder van Cervantes de eigenaar van het internationale bedrijf La Mancha Inc. Hij heeft alles bereikt wat hij wilde, maar hij zoekt een avontuurlijker leven en verliest zichzelf in ridderfantasieën. (Nell Westerlaken)

9. De documentaireserie ‘Planet Finance’ maakt de abstracte financiële wereld concreet

Beeld Levi Jacobs

Voor de zesdelige VPRO-serie Planet Finance (elke maandag om 22.15 op NPO 2) duikt filmmaker Marije Meerman in de wereld van de catbonds, shortsellers, oliefutures en valutagoeroes. Die wereld heeft gevolgen voor bijna iedereen – aandelen en pensioenen zijn ervan afhankelijk – maar wordt door bijna niemand begrepen. Om een abstracte wereld concreet te maken, koos Meerman voor een antropologische benadering. Ze spreekt niet met economen of onderzoeksjournalisten, maar met mensen die bij de markt betrokken zijn. (Gijs Beukers)

10. Nagenieten van de Kerst met het vocaal solistenensemble Cantores Martini

Cantores Martini in de Domkerk in Utrecht.

Op veel plekken in Nederland zijn er gratis concerten van hoog niveau. Een mooi voorbeeld daarvan is Zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk in Utrecht. De concerten op zaterdag (15.30 uur) zijn een traditie sinds 1971, toen dirigent Maarten Kooij (de vader van zanger Peter Kooij en opa van violist Janine Jansen) er de Domcantorij oprichtte. Deze zaterdag, 14 januari, treedt het vocaal solistenensemble Cantores Martini op. Met de mis Puer natus in Bethlehem van Thomas Tallis blijft Utrecht nog even in kerstsferen. (Merlijn Kerkhof)

11. Meisjes, meisjes en nog meer meisjes in de fotoserie ‘Hafiz’, die meerdere keren werd bekroond

Vanaf links: de tweeling Büşra and Kübra (Istanbul, 2017), studenten in een pretpark (Istanbul, 2018), de 9-jarige Hatice probeert uit haar hoofd koranverzen te reciteren voor een klasgenoot (Istanbul, 2021). Beeld Sabiha Çimen / Magnum Photos

Sabiha Çimen (36) fotografeerde meisjes op koranscholen in Turkije, een school waar ze zelf als 12-jarige ook koranverzen uit haar hoofd heeft moeten leren. Ze keerde terug naar die normaal gesproken verboden wereld en legde vier jaar lang de leerlingen vast. Te zien in de Kunsthal in Rotterdam t/m 7 mei. (Karolien Knols)

12. Veilig thuiskomen in Delft

Hozan Zangana en een van zijn beelden in de Waalse Kerk in Delft. Beeld Natascha Libbert

Van de kunstenaar en ontwerper Hozan Zangana (39) zijn in de Waalse Kerk in Delft twintig sculpturen en installaties te zien – die zijn abstract, maar toch ook weer niet. Zo staan in een nis vijf gestalten die ogen als gestileerde en uitvergrote schaakstukken. De middelste steekt er fier bovenuit en is goudkleurig. ‘Dat is de grootmoeder’, zegt Zangana. ‘Uit gesprekken die ik had met mensen uit de Surinaams-Caribische gemeenschap, bleek dat de oma de spil is in Surinaamse families.’ Zangana baseerde zijn sculpturen en installaties op gesprekken die hij voerde met Delftenaren die nieuwkomer of buitenstaander zijn: vluchtelingen, probleemjongeren, nazaten van slaven, maar ook TU-studenten. Zijn solo-expositie Malawa/Thuis is tot en met april te zien. (Jeroen Junte)

13. Indrukwekkende beeldencaleidoscoop uit een archief van 54 duizend films in de collectie van Eye

De installatie ‘Film Catcher’ in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Beeld Jordi Wallenburg

Het Eye Filmmuseum in Amsterdam heeft een nieuwe manier om zijn gigantische archief van 54 duizend films te ontsluiten. In de caleidoscopische installatie Film Catcher worden filmfragmenten vertoond, niet op basis van genres of filmmakers, maar in beeldclusters die doen denken aan een gedicht van Paul van Ostaijen: ‘Voet, Stad, Blauw, Menigte, Klok, Dier, Landschap, Bloem, Hoed, Paraplu’. Elk fragment kun je naar je scherm halen, inclusief de mogelijkheid de hele film te bekijken. Toegankelijk voor iedereen met een film- of tentoonstellingsticket of een museumkaart. (Mark Moorman)