De favoriete 12 van de Volkskrant

1. De beste serie van 2022 komt volgens het Volkskrant-panel uit Nederland

Links: ‘The Bear’. Rechts: ‘Het jaar van Fortuyn’.

Niet eerder haalde een Nederlandse dramaserie de hoogste positie in de top-10 van de beste series van de Volkskrant. Dit jaar zegeviert Het jaar van Fortuyn, en dat niet alleen: Rampvlucht, over de Bijlmerramp, kwam ook in de top-10. En dan viel de Nederlandse Netflixproductie Dirty Lines maar net buiten de erelijst. Dat we Nederland goede acteurs en makers hebben, is duidelijk, maar het ontbrak nog weleens aan ambitie en budget om de grote verhalen te vertellen. Niet dit jaar. (Mark Moorman)

2. Filmmaker Rashel van der Schaaf toont onze tuin door de ogen van een egel

Teledoc / Campus De stand van het gras

Voor de documentaire De stand van het gras, 13 december om 23.10 uur op NPO 2, probeerde filmmaker Rashel van der Schaaf gazons in beeld te brengen, gezien vanuit de ogen van dieren. Hoe beweegt een egel over de grond en wat hoort hij? Hoe kijkt een ekster naar de gekortwiekte grasvelden die het Nederlandse landschap bepalen? ‘Ik wilde onderzoeken hoe het is om een dier te zijn in een door mensen vormgegeven natuur.’ (Marije Nieuwland)

3. Popfenomeen Steve Lacy, grootheid in de VS, nu te zien in Nederland

Steve Lacy

In de VS is Steve Lacy een onverbiddelijke grootheid. Zijn nummer Bad Habit, een dansbaar en lichtelijk cheesy popliedje met een lome eighties-vibe, ging viraal omdat een half miljoen tiktokkers de zin ‘I wish I knew, I wish I knew you wanted me’ onder hun filmpje gooiden. Bad Habit werd een nummer-1-hit in Amerika. Hij is gitarist bij de alternatieve r&b-band The Internet uit Los Angeles, en was dus medeverantwoordelijk voor het dreinende gitaarintro bij het heerlijke nummer Girl, uit 2015. En hij bracht al een mooi debuut uit: Apollo XXI, uit 2019. Op 14 december treedt hij op in de Melkweg in Amsterdam. (Robert van Gijssel)

4. Urenlange, mistroostige slow cinema: voor de liefhebber draait Sátántangó weer in de bioscoop

Putyi Horváth and Mihály Vig in ‘Sátántangó’ (1994).

Béla Tarrs Sátántangó duurt 7,5 uur, maar vanaf het minutenlange openingsshot vol richtingloos sjokkende koeien is de door valse profeten ingezette ondergang van een miezerig Hongaars dorpje een hypnotiserende belevenis en een ervaring die je voor altijd bijblijft. Wat een traktatie dus van filmmuseum en -distributeur Eye, en van alle filmtheaters die het aandurven om deze apocalyptische slow cinema-mijlpaal de komende tijd weer op het programma te zetten, inclusief plas- en eetpauzes. (Kevin Toma)

5. Je moet het maar durven: schudden aan iconische architectuur

Bart Lunenburg Beeld Natascha Libbert

‘Heb je erfgoed en wil je dat reactiveren, dan mag je me altijd bellen. In het wakker maken van een gebouw ligt voor mij de rol van de beeldende kunst’, zegt de jonge kunstenaar Bart Lunenburg. Hij bouwt maquettes en installaties van hout, hij weeft, bakt stenen, hij schetst en maakt video’s en heeft daarmee in toenemende mate succes. Zijn werk is nu te zien in Buitenplaats Doornburgh (Maarssen) en Kunsthal Kade (Amersfoort) t/m 8/1 en in galerie Caroline O’Breen (Amsterdam) t/m 11/12. (Karolien Knols)

6. Drie films van James ‘Titanic’ Cameron om nog eens terug te kijken

‘Avatar: The Way of Water’ (2022).

James Camerons nieuwe film Avatar: The Way of Water gaat komende week in première. Tijd dus om nog eens drie van zijn beste films online te kijken: de originele Avatar (op Disney Plus, om even terug te zien waarover het ook alweer ging), en twee sequels, want Cameron maakte twee van de beste in de filmgeschiedenis: Terminator 2: Judgment Day (op Prime Video) en Aliens (op Disney Plus). (Mark Moorman)

7. De nieuwe Nederlandse misdaadserie Sleepers is razend spannend

Robert de Hoog in ‘Sleepers’. Beeld Videoland

Sleepers heet de zesdelige misdaadserie van rechercheur en schrijver Simon de Waal, in samenwerking met acteur en hoofdrolspeler Robert de Hoog. De titel is gebaseerd op een volgens De Waal ‘hardnekkig’ gerucht dat de Nederlandse onderwereld ervoor zorgt dat ze mensen op de politieacademie geplaatst krijgt – zogeheten ‘sleepers’. Het heeft een razend spannende serie opgeleverd, met genoeg vaart om je als kijker meteen in deze wereld te laten opgaan. (Mark Moorman)

8. De Biënnale van Lyon is groot, verrassend en goed ontvangen

‘Death with clarinet’ (2021) van Özgür Kar, op de 16de Biënnale van Lyon. Aan de muur: gravures de Sylvie Selig. Beeld Blaise Adilon

De Biënnale in Venetië, de tweejaarlijkse internationale kunsttentoonstelling, is in november afgelopen. Maar Venetië kent vele navolgers en die in Lyon is nog open, voor wie nog snel naar een biënnale wil. De biënnale van Lyon is groot, verrassend en goed ontvangen. De tentoonstelling strekt zich uit over verschillende plekken in de stad en duurt nog tot het einde van de maand. Er doen in totaal tachtig kunstenaars uit 39 landen mee. (Anna van Leeuwen)

9. Van visuele slapstick tot fysieke poëzie: het Zéro – Mime & Performance Festival komt eraan

Erosion van mimeduo Rotor. Beeld Sam Scheuermann

Mime in de Nederlandse traditie is zo leuk en breed als een podium binnen en buiten toelaat. Van visuele slapstick tot fysieke poëzie, van zintuiglijk solotheater tot collectief zenritueel en van beeldende installatie tot woedend duet. Het is allemaal te zien in het nieuwe Zéro – Mime & Performance Festival, 15 en 16 december in theater de Meervaart in Amsterdam. (Annette Embrechts)

10. Drie podcasts over (nep)astronauten, de ruimte en het volgende bezoek aan de maan

De laatste maanwandeling is alweer vijftig jaar geleden. Nu wil Nasa opnieuw naar de maan, en naar Mars. En dus zetten we drie podcasts over ruimtevaart voor u op een rijtje: aflevering #1226 van De Dag: ‘Na 50 jaar weer naar de maan’. The Habitat, over zes avonturiers die in Hawaii leefden alsof ze op Mars waren. En Welcome to Night Vale, met een alternatieve geschiedenis van de maanlanding. (Anna van Leeuwen)

11. De drie vrouwen van Club Lam zien het als hun missie om meer fascinerende vrouwelijke personages naar het theater te brengen

Theatergroep Club Lam, met vanaf links: Ayla Çekin Satijn, Ella Kamerbeek en Marloes IJpelaar. Beeld Renate Beense

Al op de theaterschool in Utrecht constateerden Ayla Çekin Satijn (27), Ella Kamerbeek (30) en Marloes IJpelaar (27) dat de toneelcanon weinig interessante, complexe vrouwenrollen biedt. En dus besloten ze daar iets aan te veranderen. Dat deden ze met voorstellingen over de Franse koningin Marie Antoinette en over Lolita. En nu buigen ze zich in Rubens Meisjes, dat dit weekeinde in Sittard in première gaat, over de manier waarop het schoonheidsideaal door de eeuwen heen is veranderd, maar ook over het krijgen van aandacht en volgers. (Ela Çolak)

12. ‘Russisch’ festival Winteravonden aan de Amstel gaat door. ‘Er zit niemand bij die de oorlog steunt’

Artistiek leider, sopraan en koordirigent Anna Azernikova. Beeld Anastasia Khomenko

Een festival dat in het teken staat van Rusland? Artistiek leider Anna Azernikova besloot haar geesteskind, het kamermuziekfestival Winteravonden aan de Amstel, tóch te laten doorgaan. Het festival is geïnspireerd door Decemberavonden, concerten die pianolegende Svjatoslav Richter gaf in het Poesjkin Museum in Moskou, en vond vanaf het begin plaats in de Hermitage Amsterdam, dat – tot het na de Russische invasie dit jaar de banden verbrak – tentoonstellingen samenstelde met werken uit de ‘echte’ Hermitage in St.-Petersburg. Na enige aarzeling besloot Azernikova de tiende editie (tot en met 18 december) niet te schrappen. ‘Maar dan moest het wel duidelijk zijn waar ik sta’, zegt Azernikova. ‘Ik wens met heel mijn hart dat Oekraïne de oorlog zo snel mogelijk wint. En alle Russen die bij mij optreden, wonen in Europa’, zegt Azernikova. ‘Er zit niemand bij die de oorlog steunt.’ (Merlijn Kerkhof)