De familievoorstelling ‘Poppy’, over een meisje dat de natuur wil redden, bestaat uit sterke beelden en hilarisch spel ★★★★☆

‘Poppy’ door theatergezelschap Vis à Vis. Beeld Foppe Schut

Een immense zandhelling met metershoge boomstammen strekt zich uit over het gigantische buitenpodium van Theatergezelschap Vis à Vis aan het Almeerderstrand. De dorre vlakte smacht naar water én verbluffende special effects, waar dit theatergezelschap beroemd om is. Beiden duiken inderdaad op tijdens de negentig minuten durende familievoorstelling Poppy (10+): uit alle hoeken en gaten van het geheimzinnige decor (ontwerp door Douwe Hibma) ploppen originele vondsten op, van een wegwaaiend huis en een doldwaze snelwegcrash tot een surrealistisch gokpretpark en een gewapende achtervolgingsjacht op de laatste woudreus (een elfduizend jaar oude oereik in Polen).

In het spoor van een zwerm toeristen belanden ook de toeschouwers in een angstdroom van het titelpersonage, de 10-jarige, klimaatbewuste Poppy. Het roadmoviescript van Don Duyns neemt extreem veel afslagen – soms nauwelijks bij te benen door de in slapstick uitblinkende acteurs – maar ontrolt zich toch ludiek als geëngageerde versie van Alice in Wonderland, zeg maar: Poppy in Catastrofeland.

Het avontuur begint klein, met een sterk bondje tussen een grijzende natuurbeschermer (lekker vet gepeeld door Marinus Vroom) en zijn buurmeisje Poppy (krachtige rol van de 10-jarige Evy van Leeuwen). Samen met haar tot leven gewekte slaapknuffel (Lotte Rischen) proberen ze de vernietiging van de natuur te keren. Tijdens hun reddingsactie proberen ze Poppy’s kapitalistisch ingestelde ouders mee te krijgen, al valt dat niet mee. Vader (Dionisio Mattias) is verliefd op zijn rijdend blik, moeder (Jaike Belfor) verslaafd aan haar mobiel, sociale media en gokspelletjes. En dan bestaat de vijand ook nog uit drie vuurgevaarlijke bladblazers, afkomstig van de plantsoenendienst.

In alle spektakel en game-achtige slapstick gaan soms wat dialogen verloren. En er rinkelen behoorlijk veel alarmbellen. Maar dat oerbos moet gered en naar kinderen moet geluisterd. Dat blijft bij uit de sterke beelden en het hilarische spel.