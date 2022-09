De expansiedrift van Jorg Grimm: hoe een Nederlander na New York ook Londen verovert

Jorg Grimm in zijn Amsterdamse galerie bij werk van Angela Heisch, een van de kunstenaars die hij vertegenwoordigt. Beeld Judith Jockel

Hij heeft lang niet zoveel expositieruimtes als Larry Gagosian, de Amerikaanse eigenaar van ’s werelds grootste galerie voor moderne en hedendaagse kunst (negentien vestigingen). Ook het netwerk van de eveneens vermaarde David Zwirner ligt buiten zijn bereik: vier plekken in New York plus filialen in Londen, Parijs en Hong Kong. Toch begint de expansie van Jorg Grimm (46) op te vallen.

De Nederlander opende in 2005 een galerie in Amsterdam. Twaalf jaar later durfden hij en Hannah Reefhuis, zijn vrouw en mede-eigenaar, uitbreiding naar New York aan. Woensdag komt er nog een loot aan de stam bij, in een peperdure wijk in Londen. Grimm is in Nederland de enige galeriehouder hedendaagse kunst met vestigingen in het buitenland.

De sprong naar Londen is opmerkelijk omdat Britse kunsthandelaren na de Brexit klaagden over afgenomen afzet en toegenomen bureaucratie. Dat laatste kan Grimm beamen. ‘Voorheen was alles vrij economisch verkeer. Nu heb ik voor elk transport inklaringsformulieren nodig. Het is een rompslomp.’

Maar andere ontwikkelingen zijn dat extra werk waard, legt hij uit in de tuin van zijn galerie aan de Keizersgracht. Negen van de 32 kunstenaars die hij vertegenwoordigt, zijn Brits. Die kan hij nu in hun eigen land laten zien. ‘We doen ook steeds meer met de musea daar en dan is het handig dat je er een aanspreekpunt hebt. En ze hebben daar hele goede kunstacademies.’

Zijn nieuwe filiaal ligt in de wijk Mayfair, waar het ondanks de Brexit nog steeds wemelt van de prestigieuze galeries. Die van Gagosian en Zwirner zitten vlakbij. Pal naast zijn nieuwe huurpand is het veilinghuis Phillips gevestigd. Op een steenworp afstand worden Ferrari’s en Bentley’s verkocht, alsmede mode van Oscar de la Renta en Vivienne Westwood. Het meest veelzeggend is misschien wel de naam van de winkel schuin tegenover zijn galerie: Hedonism Wines. ‘Daar kan je een kwart miljoen stukslaan op een fles whisky.’

De keuze voor de prijzige buurt was volgens hem onontkoombaar. ‘In New York heb je meerdere wijken met een concentratie van galeries: Chelsea, Tribeca, Lower East Side. In Londen ligt de focus echt op Mayfair. Daar móet je zitten om aanloop te hebben. We hebben er 90 vierkante meter. Dat is vrij behoudend. We willen, net als in New York, beginnen zonder op de tamtam te slaan. Gewoon goede shows maken en dan langzaam doorgroeien.’

In New York opende hij in 2017 een galerie op een bescheiden plek, in Lower East Side. Drie jaar later besloot hij een andere locatie te zoeken. ‘Tijdens covid ging het daar helemaal terug naar af. Veel geweld. Veel daklozen.’ Hij liep tegen een ‘coronakans’ aan. ‘Kort na het uitbreken van de pandemie kwam in Tribeca een twee keer zo grote ruimte op de markt, 600 vierkante meter. Ik belde pas drie maanden later, maar was de eerste.’ Hij huurde de twee verdiepingen zonder die in het echt te zien – door het reisverbod kon hij niet naar New York.

Heeft de pandemie zijn omzet geschaad? ‘De verkopen van kunstenaars waar een goede markt voor is, liepen wel door. We hadden geen kosten van openingen, beurzen en reizen. Dat scheelt veel.’ De reactie van galeriehouders maakte volgens hem ook veel uit. ‘Sommigen zijn hard gaan rennen, anderen zijn gaan wachten tot het overging. De eersten hebben het heel goed gedaan.

‘Mijn team en ik hebben heel hard gerend. We hebben online viewing rooms opgezet. We hebben een tijdelijke ruimte geopend tegenover het Stedelijk Museum Amsterdam. Twee jaar hebben we daar kleine tentoonstellingen gemaakt. Dat pand heeft een grote winkelpui van glas, waardoor je er goed naar binnen kan kijken. Dat werkte wonderwel.’

Grimm had op dat moment al twee galeries in Amsterdam: een grote in de Pijp en een kleinere op de Keizersgracht. Die in de Pijp stootte hij onlangs af. ‘Toen New York erbij kwam, hadden twee plekken in Amsterdam eigenlijk al geen zin meer en nu met Londen erbij helemaal niet.’

Wat verklaart zijn succes? Uitgaan van de kunstenaar en niet van de koper, is zijn mantra. ‘De klant weet van tevoren niet wat hij wil. Totdat je het laat zien.’ En hij is al vroeg in het buitenland naar kunstenaars gaan zoeken. ‘Ik verloor als kleine, startende galerie steeds van de gevestigde namen bij het inlijven van nieuw talent op de Nederlandse kunstopleidingen. Dus er zat voor mij niks anders op. Dat bleek achteraf een blessing in disguise.’

Een aantal van zijn buitenlandse ontdekkingen braken door, zoals de Amerikaan Matthew Day Jackson. Doordat zijn stal steeds bekender werd, kreeg het talent in Nederland oog voor hem en – misschien nog wel belangrijker – grote kunstbeurzen ook. ‘Als je wordt toegelaten tot Frieze London of Art Basel, dan explodeert je Rolodex. Je hebt opeens vijf keer meer verzamelaars in je bestand. Dan kan je na enige tijd bedrijfsmatig de gezonde afweging maken om een filiaal in het buitenland te openen.’ Veelzeggend detail over zijn laatste uitbreiding: de manager van de nieuwe galerie in Londen komt van concurrent Zwirner.

Elke maand vliegt Jorg Grimm naar New York. Naar de Britse hoofdstad gaat hij vaak in één dag op en neer. Daarnaast zoekt hij kunstenaars op in hun atelier. ‘Dat is het leukste aan mijn vak, studio’s bezoeken en tentoonstellingen plannen.’ Enthousiast vertelt hij over wie van zijn kunstenaars in welke van zijn galeries een expositie krijgt. ‘We gaan Alex van Warmerdam tentoonstellen bij ons in New York. Dana Lixenberg stond daar eerder, die gaat naar Londen. We zijn nu in staat om Nederlanders naar het internationale circuit te brengen. Dat is te gek. En voor hen welverdiend.’