De even kraakheldere als poëtische stijl van This Is Not a Burial, It’s a Resurrection roept trance-achtige ervaringen op ★★★★☆

Wie aan de rand van de dam staat, zegt de verteller van This Is Not a Burial, It’s a Resurrection, kan de kerkklok van het verzonken dorp nog altijd horen luiden. Dat is precies wat beeldend kunstenaar en cineast Lemohang Jeremiah Mosese doet in zijn nieuwe film: hij kijkt over de rand van de dam en laat het verleden spreken en klinken.

This Is Not a Burial speelt zich af in de bergen van Moseses vaderland Lesotho, een op 1.000 meter hoogte liggend staatje dat geheel door Zuid-Afrika wordt omsloten. Het land verschijnt in de film als een bedreigd paradijs. Door de bouw van een dam zullen talrijke bergdorpjes onder water komen te liggen. Dat is ook het lot van de woonplaats van Moseses grootmoeder, op wier geschiedenis de film is gebaseerd.

De bejaarde weduwe Mantoa (een machtige, onverzettelijke rol van de Zuid-Afrikaanse actrice Mary Twala) heeft net haar zoon verloren als het nieuws van de dam bekend wordt. Wat gaat er met zijn graf gebeuren, en met dat van haar echtgenoot, dochter en kleindochter? Ligt de vlakte niet vol met de botten van geliefden en voorouders? Uitgeput als ze zelf is, weet Mantoa toch haar dorpelingen te inspireren tot rebellie tegen de machthebbers. De doden én de levenden verdienen geen nieuwe begrafenis, maar een wederopstanding.

Dat Mantoa intussen haar eigen uitvaart voorbereidt, past goed bij de dromerige dans die leven en dood in de film met elkaar uitvoeren, tot in de decors: terwijl de kleiwanden van Mantoa’s hut onuitblusbaar blauw zijn, lijken de kanten gordijnen voor het raam net rouwsluiers. En wanneer Mantoa niet langer hemelwaarts kijkt, omdat ze haar vertrouwen in God heeft verloren, doet de camera dat wél, tot het beeld volledig wit is geworden.

Mosese, van wie momenteel in het Amsterdamse Eye Filmmuseum de installatie Bodies of Negroes. I Will Sculpture God, Grim and Benevolent te zien is, hanteert een even kraakheldere als poëtische stijl, die geregeld een trance-achtige ervaring oproept. De fabelachtig mooie cinematografie van Pierre de Villiers, in vierkant beeldformaat, vindt evenveel schoonheid in de berglandschappen als in de groepsportretten. En dan die twee nachtelijke scènes in Mantoa’s hut: in de eerste vlamt haar kwetsbaar ogende silhouet op in bliksemflitsen, in de tweede wordt ze gewekt door het licht van graafmachines.

En zo is eigenlijk vrijwel elk shot van This Is Not a Burial, It’s a Resurrection een nieuw monument voor hoofdrolspeler Mary Twala. En terecht. Verweesde moeder, guerrillastrijder en heilige in wording, Twala’s heldin is het allemaal.