De ervaren debutanten van Sloper spelen strak, hard en gedegen ★★★☆☆

Sloper in TivoliVredenburg, Utrecht, met links drummer Mario Goossens (van Triggerfinger) en rechts Cesar Zuiderwijk (Golden Earring). Beeld Ben Houdijk

Bijzondere aanblik, hoog in het Utrechtse TivoliVredenburg: een rockband met twee drummers, twee van de beroemdste trommelveteranen van de Benelux nog wel.

Voor de kijker links, energiek meppend: Mario Goossens (49) van Triggerfinger. Rechts, losjes vanuit de polsen slaand: Cesar Zuiderwijk (73), eens Earring, altijd Earring.

Wederzijdse bewondering werd vriendschap en plots was er een band: Sloper, nu op clubtournee met een debuutalbum (Pulverise) op zak.

De band wordt gecompleteerd door een prima Vlaamse gitarist (Fabio Canini) en een ervaren Britse frontman (Peter Shoulder) die vocaal ergens in de hoek van Robert Plant en Chris Cornell opereert – en niet eens onverdienstelijk.

Debutanten? Ja, met déze band, maar de ervaring gutst van de bühne. Sloper klinkt strak, hard en gedegen. Klassieke hardrock, wat grunge-achtig soms. Triggerfinger is dichterbij dan de Earring, maar Sloper verdient het om op de eigen merites te worden beoordeeld.

Op het menu staat louter eigen werk. Hoewel: na een drumduel tussen Goossens en Zuiderwijk hervat de band met een paar maten Radar Love, maar dat is een knipoog, geen cover.

Dat eigen repertoire doet toch ook wat twijfelen. Een gevoelsmatige hit blijft uit; rockclichés in muziek en tekst niet (titels als I’m Gonna Getcha en Struck By Lightning, dat werk).

Maar als zich een fijne riff ontrolt (zoals de Stones-achtige in Forbidden Shadows) of als Shoulder vanuit de tenen zingt in The Thin Line (op het album een stamper, nu een gevoelvolle ballad), dan weet je: Sloper kunnen we er prima bij hebben op de podia.

Leuk ook om Cesar Zuiderwijk tegen het publiek te horen spreken: ‘Godver, jullie hebben ons er wel doorheen gesleept.’

Toch een tikje nerveus voor de tourpremière? Heerlijk toch?