De enige hit van Claw Boys Claw gaat over een verwaande vrouw, en ze heet Rosie

Oh yeah, Rosie, got it made, got it made, got it made, got it made

Rosie, Claw Boys Claw (1992)

Een van de betere anekdotes in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek gaat over de wonderbaarlijke herrijzenis van Dick Bosman, een bakker uit het Drentse dorp Noordscheschut. Claw Boy Dicky, wordt hij genoemd. Lokaal staat hij bekend als de ‘punkbakker’.

Bosman – zijn vader en opa waren ook bakker – beleefde in zijn bakkerij ooit een hachelijk moment. Hij vertelde er in 2022 over in de Meppeler Courant. Zijn hand kwam ’s nachts tijdens het bakken vast te zitten in de lopende band. Hij wist zichzelf te bevrijden, maar verloor daarna het bewustzijn.

Gelukkig had Claw Boy Dicky tijdens zijn nachtelijke arbeid gewoontegetrouw harde muziek aan staan. ‘Heel typisch, maar toen Claw Boys Claw de revue passeerde, kwam ik weer bij m’n positieven. En kon ik hulp inschakelen.’

De Nederlandse rockband Claw Boys Claw. Vanaf links: Jeroen Kleijn (drums), Marcus Bruystens (bas), Peter te Bos (zang) en John Cameron (gitaar). Beeld ANP / Paul Bergen

De punkbakker is de grootste fan van een rauwe Amsterdamse gitaarband die in de jaren tachtig een triomftocht in het clubcircuit beleefde. De populariteit kreeg een impuls toen op een middag voor een bedrag van 500 gulden een rommelige plaat werd opgenomen die insloeg als een bom. Op Shocking Shades Of Claw Boys Claw waagt de band zich onder meer aan een ongepolijste versie van Venus, de wereldhit van Shocking Blue.

Met compromisloze garage-rock-’n-roll denderde Claw Boys Claw door de nationale popzalen, voortgedreven door een charismatische zanger. Grafisch ontwerper Peter te Bos (1950) was op het podium de man van de actie, een bezienswaardigheid die de band visueel droeg. Dat deed hij ook bij andere gelegenheden, onder meer in 1987.

Nadat hij de BV Popprijs in ontvangst had genomen van Eelco Brinkman, kuste hij de verbouwereerde minister op de wang. Het beeldje werd later uit de bandbus gegooid, in navolging van acteur Rijk de Gooyer en diens Gouden Kalf. Rock-’n-roll, Claw Boys Claw voldeed aan alle stereotypen.

Dicky Bosman van bakkerij De Soete Suickerbol in Noordscheschut, fan van de Claw Boys Claw. Beeld Corné Sparidaens

En toen was daar in 1992 ineens Rosie, een melodieus en kalm nummer waarmee de band een ander gezicht toonde. Het werd het eerste (en enige) hitje van de band, een muzikaal buitenbeentje met een lang leven. In 2016 dook het nummer plotseling op in de brave Top 2000. Sindsdien staat Rosie onafgebroken in de lijst.

Héél maf, zei Te Bos in 2021 in het AD. Rosie was de single van een album waarmee Claw Boys Claw bijna tien jaar na de start een hoogtepunt beleefde, $uga(r). Te Bos schreef de tekst in de oefenruimte van de band in Amsterdam-Noord. De voorzetten waren van zijn maat John Cameron, tokkelend op zijn gitaar. Binnen een half uur was Rosie klaar.

De naam Rosie is fictief, volgens Te Bos, maar de tekst is gebaseerd op een kennis van hem. ‘De vrouw over wie het gaat, voelde zich verheven boven de rest en ging constant uit de hoogte doen. Dat is ook haar val geworden.’ Met ‘Rosie’ heeft hij de afgelopen dertig jaar geen contact gehad.

Nog steeds vormen Te Bos en Cameron de harde kern van een band die regelmatig inzakte, maar zich steeds weer herpakte. Dit tot grote tevredenheid van de punkbakker uit Noordscheschut, die ontelbare optredens van de band bijwoonde en zijn huis omdoopte tot Clawhonk.

Dick Bosman liet een stuk of 25 tatoeages zetten die met de band te maken hebben. Gitarist John Cameron is vereeuwigd op een kuit. De frontman die de band al veertig jaar op sleeptouw neemt, Peter te Bos, kreeg met een groot portret op de rug van Claw Boy Dicky een ereplaats.

John en Paul