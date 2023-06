De enige echte Verstappen-simulator biedt perfecte besturing én een racesoap ★★★★☆

F1 23 is de meest toegankelijke editie van de F1-simulator voor nieuwelingen en minder fanatieke coureurs. Beeld Codemasters

Van voetballen werd tot een decennium terug gezegd dat het een eenvoudige sport is: 22 mannen rennen gedurende 90 minuten achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers. De Formule 1 lijdt aan dezelfde kwaal: 20 mannen rijden 44 tot 78 rondes over een circuit en aan het einde wint Max Verstappen.

De dominantie van Verstappen zou het publiek weleens kunnen wegjagen bij de Formule 1-races, suggereerde Robert Giebels een kleine twee weken geleden in de Volkskrant. De sportredacteur hield enkele ingrepen tegen het licht die de races wat minder voorspelbaar zouden kunnen maken en dus spannender en spectaculairder.

In het verlengde van de echte F1-racerij ligt verveling door eindeloze herhaling ook op de loer bij haar virtuele tegenhanger, het computerspel F1 23. Ontwikkelaar Codemasters en zijn nieuwe broodheer sinds 2021, Electronic Arts, moeten met steeds iets nieuws op de proppen komen om gamers over te halen om elk jaar 80 euro te dokken voor een nieuwe editie van de enige officiële F1-game.

Niet wereldschokkend

Het goede nieuws is dat studio en uitgever met F1 23 in die missie zijn geslaagd. De noviteiten en de verbeteringen zijn niet wereldschokkend, maar bij elkaar opgeteld maken ze deze editie tot de beste in tijden. Dat is vooral te danken aan de handreikingen aan nieuwkomers of minder fanatieke coureurs: de F1-simulator is nooit de gemakkelijkste racegame geweest.

Een kleine, maar uiterst belangrijke aanpassing is de verbeterde technologie voor besturing van de game met een standaard-controller. De F1-veteranen zullen zweren bij een racestuur met pedalen van enkele honderden euro’s. Maar de meeste gamers zullen het parcours betreden met de afstandsbediening van hun PlayStation of Xbox.

De rechtertrekker van die controller is nu veel fijner afgestemd, zodat je het ‘gaspedaal’ veel preciezer kunt bedienen. Dat maakt circuits met veel lastige bochten minder frustrerend. De force feedback – het vibreren van de controller als bijvoorbeeld in de game je wielen over de ribbels van een kerb razen – voelt bijna onnatuurlijk aan, maar het is wel een prettige sensatie die je ook waarschuwt voor een al te losbandige rijstijl.

Nu kunnen gewone stervelingen al racen over de Strip, de gokboulevard van Las Vegas. Max pas in november. Beeld Codemasters

Flinterdunne fictie

Verbeterd is ook F1 Live, het onderdeel dat je een inkijkje moet bieden in het glamourleven van een Formule 1-coureur, maar in het verleden vooral een poging leek van Electronic Arts om de speler geld uit de zak te kloppen voor cosmetische, overbodige extraatjes zoals hippe kleding voor je coureur.

F1 Life is nu omgedoopt tot F1 World en is een hub geworden van waaruit je onder andere kunt deelnemen aan wedstrijden via internet, hetzij live hetzij in de vorm van ‘drivatars’, virtuele coureurs die de rijstijl van je vrienden online nabootsen. Nog steeds kun je via F1 World geld verspillen aan designermeubels voor je dure loft in Monaco, maar je kunt er ook terecht voor meer speelse races als je de tijd noch de aanvechting voelt om de volledige carrièremodus te doorlopen.

De upgrades die je voor wedstrijden kunt oppikken in F1 World variëren van opvallende onderdelen tot prestatiebevorderende ingrepen, zoals remmen die je banden iets meer ontzien (alleen op circuits in Noord- en Zuid-Amerika) of een techneut die je motor iets krachtiger maakt gedurende 60 seconden nadat je een pitstop hebt gemaakt.

Personages van natgeregend bordkarton

Ook Braking Point beleeft zijn comeback, het onderdeel dat probeert een warmbloedig, menselijk verhaal toe te voegen aan iets wat toch vooral een koele, technologische sport is. Alle hoofd- en bijrollen uit F1 22 keren terug in Braking Point 2, dus opnieuw vliegen het briljante groentje Aiden Jackson en de arrogante racer David Butler elkaar in de haren, op het asfalt en daarbuiten.

Het is een flinterdun verhaaltje rond een fictief team, Konnersport Butler Global, met personages van natgeregend bordkarton en dialogen die de ene tenenkrommende gemeenplaats op de andere oubollige dooddoener stapelen. Zo bloedeloos is Braking Point 2 dat F1 23 door de gamecensuur PEGI geschikt is bevonden voor spelers vanaf 3 jaar en ouder.

Er zijn enkele momenten die memorabel zijn, zoals het antwoord van Jamie Chadwick op de vraag van een journalist hoe het is om als eerste vrouw aan de F1-competitie mee te doen: ‘Ik weet het niet, John, hoe is het om als man in de journalistiek te werken?’ Maar die momenten zijn zeldzamer dan een zege van Jong Oranje.

Gelukkig biedt F1 23 genoeg opties om met een wijde bocht om Braking Point 2 heen te rijden. Zelfs al over het circuit van Las Vegas, dat nieuw in het F1-programma is opgenomen. Een deel van het track voert over de fameuze Strip, de felverlichte toeristische ruggengraat van Amerika’s beroemdste gokstad. De echte coureurs zullen er pas in november over kunnen razen, met zijn twintigen tegelijk. En aan het einde zal het ongetwijfeld Max Verstappen zijn die als eerste over de finish komt.

Braking Point 2 probeert een warm menselijk verhaal te vertellen in F1 23. Het resultaat is Goede Tijden, Slechte Tijden op wielen, maar dan nog slechter. Beeld Codemasters

F1 2023 is uitgebracht voor Xbox Series X|S, PlayStation 4 en 5 en Windows.