De enige echte hoofdrolspeler op Oerol is en blijft toch de natuur. Dat wordt dit jaar weer eens duidelijk tijdens een theatrale wandeling door de duinen en over de Noordsvaarder, de immense zandplaat aan de westkant van Terschelling, vol vogels, zeldzame planten en, als je geluk hebt, een zeehond.

Ook lastig te spotten zijn de buitenaardse wezens die zich hier op deze ‘ijzerrijke’ plek gevestigd hebben, ergens eind 21e eeuw, nadat de mens is uitgestorven. Maar met wat fantasie en een beetje hulp van de verteller op je koptelefoon zie je ze zo voor je: wandelend en uitwaaiend, net als jij zelf. Misschien zijn we het zelf wel, die vriendelijke en vindingrijke buitenaardse wezens?

De theatermakers van Nineties Producties creëerden voor Oerol een aantal eilandwandelingen, waaronder deze, Wat als het ons vertraagt. Hierin staan de geschiedenis van Terschelling en de rijke natuur centraal. Dit is het pure Oerol, een werk waarin natuur en kunst volledig samenkomen, zonder dat de laatste de eerste probeert te overmeesteren.

Wie het Terschellingse theaterfestival dit jaar bezoekt, ziet dat het zich nadrukkelijk meer in die richting probeert te ontwikkelen. Dat is een nieuwe weg: juist minder spektakel. Die keuze is deels pragmatisch. Het festival werd geplaagd door bezuinigingen, oplopende kosten, een complexe logistiek en daardoor een wankele organisatie. Maar de nieuwe artistiek leider, Sabine Pater, maakt van de nood een deugd en brengt het festival met deze nieuwe opzet terug naar zijn wortels.

Het festival is een maatje kleiner geworden. Er staan nu rond de veertig voorstellingen geprogrammeerd, in plaats van de gebruikelijke zestig. Zo goed als verdwenen zijn de gigantische bouwwerken van decors, waardoor er meer zicht is op het strand, de zee of de bossen. Het straattheater en kleinschalig werk zijn ook terug.

En er nu één festivalhart, in plaats van vier. Dit zit op een nieuwe locatie bij badplaats West aan Zee. Dat is nog even wennen voor zowel bezoekers als organisatie. Het is er minder druk dan normaal, maar dat is niet gek want er is hier weinig te doen. De podia, eentje op de parkeerplaats en eentje op het strand, hebben weinig boeiends te bieden. Je kan er vooral goed cocktails drinken in een koud optrekkende zeewind.

Dus spring je snel weer op de fiets, op zoek naar het echte landschapstheater. Zoals Hush van De Dansers: fluisterdans tussen de bomen en de heide. Het Utrechtse gezelschap van Josephine van Rheenen en Guy Corneille maakte vorig jaar indruk met een tot tranen toe ontroerende strandvoorstelling. Nu in het bos gaat het over troost: elkaar opvangen, volgen, omhelzen en languit in elkaars armen vallen. De dansers, ook allemaal muzikanten, dirigeren met hun lichamen het ritme van de muziek. Bij een optimale samenwerking stuwen ze die op tot grote emotionele hoogtes. De ontlading is groot en terwijl de zon ondergaat slenter je gelouterd het bos uit.

Verderop spelen Joost Oomen & De Poezieboys Lorca. Ook zij houden het klein. Op een open plek tussen de bomen hebben ze gordijnen en vitrages opgehangen, twee krukjes neergezet, een flesje wijn erbij en nog wat handgemaakte prullaria. Hier geven ze hun krankzinnige eerbetoon aan de vermoorde Spaanse dichter Federico García Lorca. Leidraad is zijn zelden opgevoerd toneelstuk Het publiek, dat van een onnavolgbaar soort surrealisme is dat Oomen, Joep Hendrikx en Jos Nargy gretig op de spits drijven. Veel halfslachtige verkleedpartijen, bewust slechte slapstick en een verrassend felle verdediging van hun anti-instrumentele kunstvisie later ben je als publiek weinig wijzer, maar veel tegenstrijdige gevoelens rijker geworden.

Een ander soort ongemak ervaar je als nietsvermoedende kijker bij de theatrale crowdfundingactie Goed goud geld van vaste Oerolgast Het NUT uit Utrecht. Maker Greg Notrott zetelt op de top van een duin, met uitzicht over het dorp West-Terschelling. Hier ontvouwt hij zijn megalomane bouwplannen voor Terschelling: een zuurstof producerende dome te midden van het duinmeertje van Hee, als symbolisch begin van een actie die hele wereld moet redden. Daarvoor is maar één ding nodig: geld, heel veel geld. Zijn solo gaat over de functie van geld in onze kapitalistische samenleving. De (doorgaans goed bemiddelde) Oerolbezoeker wordt effectief aangesproken op zijn ‘overtollige kapitaal’ en krijgt een lesje in onvoorwaardelijk geven. Met zicht op Terschelling als voorbeeld van wat er op het spel staat.

Wie toch wat meer wil achteroverleunen en behoefte heeft aan iets meer kunstige ingrepen in de natuur, kan terecht bij de meer klassieke toneelvoorstelling We moeten iets met het landje van Theatergroep Suburbia en regisseur Simon Heijmans. Dit begint als een polderversie van de Amerikaanse tv-serie Succession. Een broer en zus komen tegenover elkaar te staan als de erfenis van hun vader, een ondernemer van dubieus allooi, verdeeld moet worden. Hierbij zit ook het landgoed dat zij, verwend als ze zijn, ‘het landje’ noemen. Publiek en spelers verzamelen op dit landje en zijn getuige van vreemde krachten, als het landje zelf ook een stem blijkt te hebben.

Ja, het is echt zo, de natuur is weer de baas op Oerol. En zo hoort het ook.