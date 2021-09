De enige die ontbreekt in Kopspijkers-kopie Spaanders is Jack Spijkerman

Twintig jaar verder zijn we, maar wat zijn we nou opgeschoten?

Patrick Lodiers zegt dat we gaan luisteren naar een geluidsfragment. Er klinkt een luid, onsmakelijk loeien. Tweede Kamer-lid Caroline van der Plas (@lientje1967) kijkt bedachtzaam. Haar ogen turen in de verte en schieten heen en weer. Op de achtergrond kijkt het aanwezige publiek geamuseerd. Patrick Lodiers sluit even zijn ogen. Tegenover Van der Plas, naast Lodiers, staat een grote, kale man. In eerste instantie kijkt ook hij bedachtzaam, daarna, als de loei nogmaals heeft geklonken, knikt hij. ‘Ja, duidelijk’, zegt voormalig judoka Henk Grol, ‘het is een bronstig hert.’ Grol weet ook dat het geluid burlen heet. Patrick Lodiers houdt een pen omhoog en vertelt dat er afgelopen weekend een kampioenschap werd gehouden waarop mensen dat geluid nadeden. Vervolgens een nieuw audiofragment: is dit een hert of een mens? Een mens, namelijk een mens dat Jan Willem heet. En Jan Willem is hier. Woehoe. Applaus. Jan Willem is de Nederlands kampioen burlen en kun je het nog één keer voordoen?

Henk Grol, Patrick Lodiers en Caroline van der Plas luisteren naar het geluid van een bronstig hert. Beeld BNNVara

Nou, dit is het dan. Zaterdagavond primetime, NPO1. Het heet Spaanders en is, dixit BNNVara, ‘een programma vol gesprekken, grappige fragmenten, satire en muziek’. Gezellig café, veel publiek, humoristische terugblik op de week, dat werk. Een paar minuten voor het burlen had Lodiers met Grol gesproken over zijn favoriete hobby. Inderdaad, vissen. Op de achtergrond verscheen een foto van Henk Grol met een enorme vis, ook een soort Henk Grol. Caroline van der Plas vertelde over haar favoriete drummer, Roger Taylor (nee, niet die) en probeerde Grol te verleiden zich aan te sluiten bij BBB. ‘Wij zijn op zoek naar mensen met gezond verstand, poten in de klei, harde werkers.’ Verderop, richting het einde van programma, schoven Sigrid Kaag, Diederik Gommers, prins Bernhard jr. en Rob Jetten aan. Niet de echten natuurlijk, maar typetjes, gespeeld door cabaretiers. De enige die in deze carbonkopie van Kopspijkers ontbrak was Jack Spijkerman. Maar, zo vertelde Lodiers in een interview met Het Parool, hij was wel bij Spijkerman op audiëntie geweest. En die had zijn zegen gegeven.

Er keken zaterdag 763.000 mensen naar Spaanders en daar zullen er ongetwijfeld een paar tussen hebben gezeten die waarlijk plezier beleefd hebben aan ‘Kopspijkers 4.0’, zoals Lodiers het noemt. En het ziet er ook allemaal wel gezellig en vertrouwd uit en Lodiers is enthousiast en er zijn spitsvondigheden en de vaart zit er aardig in. Maar het voelt allemaal zo gedateerd, zo belegen, zo 2001. In dat licht is het ook bedroevend dat de NPO zegt te streven naar vernieuwing, diversiteit en het bereiken van jonger publiek, en dat het nieuwe vlaggeschip dan gewoon een oude, opgebruikte schuit met een nieuw laagje verf blijkt te zijn.

Twintig jaar verder zijn we, maar wat zijn we nou opgeschoten? Wat dat betreft past Spaanders dan wel weer goed bij het huidige tijdsbeeld.