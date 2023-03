De elektronische indieliedjes van Weval bewegen zich soms onverhoeds naar de dansvloer ★★★★☆

Toen de filmmakers Merijn Scholte Albers en Harm Coolen een jaar of tien geleden samen aan een project werkten, raakten ze geïnteresseerd in de muziekproductie. Ze besloten zelf eens aan de knoppen van de mixers en de synths te gaan zitten en kwamen in 2016 met een eerste eigen album als Weval.

Het is bijzonder dat we de ontwikkelingen van het duo nu zo’n beetje per plaat kunnen volgen: elk nieuw wapenfeit lijkt een volgende verdieping in het muzikale bouwwerk van Weval.

Remember, album nummer drie, neemt wat afstand van de filmische vergezichten die Weval tekende op het prachtige The Weight uit 2019. Op Remember horen we kleine, soms misschien net iets te bescheiden elektronische indieliedjes waarin steeds wordt gezocht naar een authentiek, organisch elektronisch geluid. We horen, naast de inmiddels bekende zuchtende en melancholische zangstemmen, kristallen arpeggio’s uit analoge synths, pompende orgelpijpen en zachte gitaren die door de echo’s van een flanger-effect worden getrokken.

Weval zoekt op Remember ook duidelijk naar de distortion, het rafelige, overstuurde geluid dat de metertjes in het rood laat slaan. Die klankkleur staat voor de persoonlijke herinneringen, die naarmate de tijd vordert ook steeds verder vervormen. Een mooie gedachte.

Weval doet nauwelijks aan stemverheffing: veel nummers kabbelen voorbij in fijne sferen van lichte nostalgie. Maar toch bewegen sommige tracks zich toch onverhoeds richting de dansvloer en dus de dance, en dat maakt Remember toch weer erg spannend. In Don’t Lose Time bijvoorbeeld hoor je heel voorzichtig de hoekige synthaanslagen uit de house en de techno opdoemen. En in Day After Day dringt de drummende breakbeat zich steeds verder naar de voorgrond. En dan worden we nog in de watten gelegd door de hypnotiserende, in stukjes geknipte stem van zangeres Eefje de Visser in Never Stay for Love, een van de parelende hoogtepunten van deze plaat.

Weval Beeld Dennis Branko

Weval Remember Elektronisch ★★★★☆ Ninja Tune/ Pias