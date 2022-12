‘De eisen van mijn vader voelden soms als terreur, maar ik was stapeldol op hem’

Rosita Steenbeek Beeld Frank Ruiter

Viva l’umanità! of Droomland Italië?

‘Ze vullen elkaar aan. Voor Droomland Italië, mijn boek, reis ik vanuit het eiland Lampedusa heel Italië door naar Triëst om verslag te doen van de wereld van vluchtelingen en migranten. Viva l’umanità! (‘Leve de menselijkheid’) is een EO-serie waaraan ik heb meegewerkt die gaat over hetzelfde onderwerp. Behalve naar Italië, gaan we naar Griekenland, Libanon en Brussel. Ik kies voor de serie, omdat het daarmee is begonnen.

‘De situatie is aan het verharden. Vluchtelingen worden illegaal teruggeduwd. Humanitaire hulpverlening wordt gecriminaliseerd. In mijn boek beschrijf ik een oud echtpaar dat zich bij het station van Triëst ontfermt over de gehavende voeten van mensen die via de Balkanroute zijn gevlucht. Het stel kreeg een proces aan hun broek omdat ze zich zouden bezighouden met illegale migratie.

‘De CPNB heeft mij in 2016 gevraagd een essay over compassie te schrijven (Heb uw vijanden lief, red.). Een mooi onderwerp, maar wat schrijf je? Ik besloot een persoonlijk verhaal te mengen met een groot, actueel thema en ging naar Lampedusa, voor veel vluchtelingen de eerste stop richting Europa. In december zag ik vluchtelingen ’s nachts op blote voeten aankomen bij de haven. Ik werd getroffen door de compassie van hulpverleners als Pietro Bartolo, die 25 jaar vluchtelingen uit zee haalde, levend of dood, en nu in het Europees Parlement zit.

‘Lezers zeiden dat vluchtelingen een gezicht hadden gekregen. Daarom besloot ik een vervolg te schrijven, Wie is mijn naaste?. Twee keer reisde ik naar Lampedusa, twee keer naar Sicilië en twee keer naar Libanon. Zo benadrukte ik hoe achteloos wij een landgrens overgaan, terwijl anderen dat niet kunnen of hun leven ervoor op het spel zetten. In Libanon logeerde ik in een kamp bij Syrische families. De wc was een gat in de grond. Natuurlijk was dat afzien, maar als zij vertelden wat ze hadden meegemaakt – ze vluchtten zigzaggend voor de bommen uit Aleppo – ontstond een enorme verbondenheid. Je leert weer dat de essentie van het leven is dat je er voor elkaar bent.’

Sterfelijk zijn of onsterfelijk?

‘Ik heb de dood in de ogen gezien. Op mijn 13de kreeg ik een hersenbloeding. Later overleefde ik ternauwernood een auto-ongeluk. Juist het besef dat het leven zomaar voorbij kan zijn, is voor mij altijd een stimulans geweest om er wat van te maken.

‘Misschien dat ik daardoor na mijn doctoraal op de bonnefooi naar Rome ben gegaan. Ik wilde daarna doorreizen naar Parijs en New York, maar besloot te blijven en woon er nog steeds.

‘Ik zeg dus sterfelijk, maar geloof tegelijkertijd in zekere zin in onsterfelijkheid. Wat er na de dood gebeurt weet ik niet, dat is één groot mysterie. Gisteren vroeg een Koerdische man die mijn iPhone repareerde hoe het met me ging. Ik ben verdrietig, zei ik, mijn moeder is onlangs overleden. ‘Niets verlaat deze wereld’, zei hij. ‘Het lichaam vergaat, maar haar wezen blijft.’

‘Ik voel me omringd door de doden. Mijn vader en moeder zijn aanwezig. Voor mijn boek Julia heb ik Vergilius, Horatius en Ovidius herlezen. Als ik door de straten van Rome loop, voelen zij dichtbij.’

Homerus of Mozes?

‘Zowel de Griekse literatuur als de Bijbel zijn enorme inspiratiebronnen geweest. In mijn kindertijd was het alsof Mozes, Jacob, Abraham en Sara familieleden waren. Mijn vader, een spannende man, neerlandicus, betrok mijn zusjes, broertje en mij bij die Bijbelverhalen. We zijn overal bij geweest, bij de wonderbare spijziging, bij de tocht van de Israëlieten uit Egypte door de Schelfzee. Als laatsten bereikten we de overkant vlak voordat de muur van water die de staf van Mozes met Gods hulp had opgericht, weer instortte. Nou, dan was het alsof het water over je sokken kletterde.

‘Ik kies Mozes, omdat het in onze prilste jeugd vaak over die Bijbelfiguren ging. Maar we moesten ook Griekse citaten debiteren. ‘Wat zeggen jullie bij opa en oma als er te weinig balletjes in de soep zitten?’, vroeg mijn vader dan – ik was misschien 6. Apparent rari nantes in gurgite vasto: ‘Hier en daar worden zij zichtbaar drijvend in onafzienbare watermassa’. Dat sloeg dan op de overboord geslagen makkers van Odysseus.’

Dom zijn of saai?

‘Het ergste was volgens mijn vader dom te zijn of saai. ‘Als je niks meemaakt, dan verzin je maar wat’, zei hij. En: ‘Je moet je niet door de waarheid voor de voeten laten lopen.’ Die uitspraak heeft me mijn leven lang begeleid.

‘Nóóit mocht je een vakantiekaartje sturen met: ‘Het is hier lekker weer en we gaan elke dag richting de zee.’ Ik moest daar altijd enorm mijn best voor doen, desnoods werd het een absoluut verzonnen verhaal.

‘De eisen van mijn vader voelden soms als terreur. Altijd moest je én leuk zijn én geestig én onderhoudend én hoge cijfers halen. Maar mijn zussen en broer hadden daar meer last van, ik was stapeldol op hem.’

De laatste vrouw of Julia?

‘De laatste vrouw, dat is mijn debuut, mijn oerboek. Daardoor ben ik erachter gekomen hoe essentieel mijn vader voor me geweest is, dat ik me door hem heb laten leiden bij mijn partnerkeuze – een soort vrouwelijke Oedipus. In het boek, autobiografische fictie, vlucht de hoofdpersoon weg voor haar te beminde vader om hem in een ander land drie keer tegen te komen.

‘In de oude schrijver (personage gebaseerd op Alberto Moravia, red.) herkent ze zijn eruditie, in de filmregisseur (Federico Fellini, red.) zijn provocaties, in de Siciliaanse psychiater de haat-liefderelatie.

‘Julia, mijn dit jaar verschenen historische roman, is ook belangrijk voor me. Met onderbrekingen ben ik er tien jaar mee bezig geweest. Het gaat over de vraag waarom Julia, het enige kind van de belangrijkste keizer ooit, Augustus, is verbannen naar een piepklein eiland. Julia is gecanceld en ik wilde haar haar plaats teruggeven.

‘Regelmatig loop ik langs het Theater van Marcellus, genoemd naar Julia’s eerste man. Ik woon vlak bij het Pantheon, waar de naam van haar tweede man op staat: Agrippa. Haar derde man, Tiberius, kom je ook overal tegen. Door die kennis krijgt zo’n stad allemaal lagen.’

Ginger e Fred of La dolce vita?

‘La dolce vita, met al die iconische scènes een meesterwerk: neem die duik in de Trevi-fontein. Het was bijzonder dat ik Rome voor een deel door de films van Fellini heb leren kennen, en dat ik later met hem in de taxi door de Via Veneto reed, die ik voor het eerst in La dolce vita had gezien.

‘Ik zag hem voor het eerst na mijn auditie voor Ginger e Fred. ‘I am very interested in your face’, zei hij. De volgende ochtend mocht ik me melden om te figureren.

‘Later vroeg Vrij Nederland me premier Giulio Andreotti te interviewen. ‘Dat is een politicus’, zei Moravia tegen me, die ik toen al had leren kennen, ‘die gaat niks zeggen. Je moet Fellini interviewen.’ Hij belde hem op.

‘Spreek ik met signorina Rosita?’, vroeg de volgende ochtend een hoge stem aan de telefoon. ‘Sono Fellini. Als u de onderwerpen sport, politiek en film buiten beschouwing laat, kunnen we een spontaan babbeltje maken.’ Ik was niet geïntimideerd, en dat kwam weer door mijn vader.’

Wel of niet praten over Fellini?

‘Ik kreeg er wel genoeg van telkens over onze relatie te moeten vertellen. Maar door mijn ontmoetingen met hem, met Alberto Moravia en met Marcello Mastroianni kwam ik wel in het hartje van de Italiaanse cultuur terecht en ben ik er nooit meer weggegaan. In die zin hebben ze mijn leven bepaald.

‘Zij zijn muzen geworden, inspiratoren. Ik heb over ze geschreven. En ik denk vaak aan de woorden van Moravia: ‘Het leven moet licht worden geleefd.’ Na het overlijden van mijn moeder, een half jaar geleden, had ik sterk het gevoel: wat heeft het leven nog voor zin? Maar ook mijn moeder zou willen dat ik door zou gaan, nieuwe avonturen tegemoet.’

Nederlanders of Italianen?

‘Italianen zijn spontaan. Toen ik bij het barretje waar ik elke ochtend koffiedrink, vertelde dat mijn moeder was overleden, kwam de barvrouw me omhelzen.

‘Ik houd ook van het geïmproviseerde van Italianen. Alles op het laatste moment. ‘Kom je vanavond eten?’ ‘Graag, maar mijn moeder is er ook.’ ‘O leuk! La mama!’ Nee, Italianen zijn niet van: over tweeënhalve week om 19.00 uur? Maar mijn meeste vrienden en vriendinnen zijn Nederlanders.’

Het echte leven of de verbeelding?

‘Toch het echte leven. Nu begin ik te huilen. Dat ik met mijn moeder door Rome liep en bij haar was die laatste tijd, daar moet ik dan aan denken en dat is toch wel het echte leven.

‘Tegelijkertijd helpt de verbeelding om met het echte leven om te gaan. Door De laatste vrouw kwam ik erachter hoe bepalend mijn vader is geweest. Na het verschijnen daarvan ging iedereen dood: Moravia, Fellini, en ook mijn beste vriendin in Rome van 34. Toen schreef ik Schimmenrijk, gesitueerd in de wereld van de Etrusken, een boek over een jonge vrouw wier geliefde ineens zelfmoord pleegt. Dat is een ander verhaal dan het mijne, maar het zijn wel dezelfde emoties.’

Rosita Steenbeek 1957 Geboren in Utrecht 1975 Eindexamen Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort 1976 Propedeuse theologie Universiteit Utrecht 1984 Doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA 1986 Vestigt zich in Rome 1994 Autobiografische debuutroman De laatste vrouw 1999 Schimmenrijk 2000 Thuis in Rome, eerste non-fictieboek 2004 Intensive Care 2009 Ander licht 2015 Rose, een familie in oorlogstijd 2017 CPNB-essay Heb uw vijanden lief 2018 Wie is mijn naaste? 2022 Julia 2022 Medewerking Viva l’umanità! (docuserie EO) 2022 Droomland Italië