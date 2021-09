De eindeloze herhaling van een saai ritueel levert een prachtig beeld op in De Gabber Opera

Gabbers in De Gabber Opera van Urland. Beeld Urland/Julian Maiwald

Vier gabbers in een afgesloten bushokje. Trainingspakken, Nike Air Max, de kale koppen strak gespannen. Praten doen ze niet. Ze doen sowieso niet veel. Alle dagen verlopen volgens hetzelfde stramien: chillen, bier, ramen lappen. De mannen van Urland (Ludwig Bindervoet, Thomas Dudkiewicz, Marijn Alexander de Jong, Jimi Zoet en Karel van Laere,) nemen voor dit herhalende ritueel zo veel tijd dat de toeschouwer haast zelf vast in een sleur raakt. Een prachtig beeld en een slimme verwijzing naar de arbeiderscultuur en de lotsverbondenheid van de gabbers.

Met de komst van een vreemdeling doet zich in De Gabber Opera, geïnspireerd op de Griekse tragedie De Bacchanten (406 voor Christus), de mogelijkheid voor aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Deze oppergabber (half kaalgeschoren kop, een gevlochten paardenstaart en een pikzwart bomberjack) is Dyonisus, god van wijn en extase, en brengt een nieuwe religie. Een die gepaard gaat met bandeloosheid, getuige de intrigerende filmbeelden van drie gabbers in extase.

Een gabbertje in een spierwit Australian trainingspak, Pentheus, verzet zich tegen de cultus, maar wordt daarvoor genadeloos afgestraft. Vlak voor de afslachting krijgen we dan eindelijk de theatrale uitspatting waar we op wachtten en hakken de gabbers op de snoeiharde hardcore alsof hun leven ervan afhangt. De Gabber Opera is een remake van het stuk dat de vijf theatermakers van Urland 11 jaar geleden als tweede- en derdejaars toneelschoolstudenten maakten, maar voelt als een actuele voorstelling. De clubs zijn al tijden dicht maar in De Gabber Opera kunnen we weer heel even proeven van het nachtleven.