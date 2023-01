De eigenzinnige aanpak van Fred Hersch en Esperanza Spalding levert een fraai album op ★★★★☆

In oktober 2018 traden de Amerikaanse pianist Fred Hersch en zijn landgenoot, zangeres en bassist Esperanza Spalding een paar dagen achter elkaar op in de New Yorkse Village Vanguard. Spalding liet voor de gelegenheid haar bas thuis en zong alleen. Hersch verging op dat moment van de pijn aan zijn heup, waaraan hij een dag na de opnamen werd geopereerd.

Ook Spalding had wel betere tijden in haar leven gekend, meldt een begeleidend schrijven bij de nu verschenen cd Alive at the Village Vanguard. Mogelijk dat al het ongemak er juist voor heeft gezorgd dat ze allebei tot het uiterste gingen, want zowel pianospel als zang klinkt verbluffend goed. Het repertoire bestaat vooral uit standards en meteen in But Not For Me horen we Spalding knap een loopje nemen met de tekst, terwijl Hersch het nummer ook al zo avontuurlijk benadert.

Thelonious Monk krijgt vervolgens een eerbetoon in Dream of Monk, een stuk van Hersch zelf en later met een door Spalding fraai woordloos ingezongen Evidence. Haar eigenzinnige aanpak werkt ook al zo goed in Charlie Parkers Little Suede Shoes. De lol van het zingen en samenspelen staat voortdurend voorop bij allebei. O, wat waren we daar graag bij geweest.

Fred Hersch & Esperanza Spalding Alive at the Village Vanguard Jazz ★★★★☆ Palmetto Records