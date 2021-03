De effecten van de lockdown op de culturele sector in cijfers: meer boeken verkocht, maar wel online

Beeld Inez van Vuren

Bioscoopbezoek met 56 procent gedaald in 2020, Nederlandse film kreeg meer ruimte

De culturele lockdown van 2020 leidde tot een ruime halvering van het aantal bioscoopbezoekers. De verkoop daalde in vergelijking met recordjaar 2019 met 56 procent naar 16,7 miljoen kaartjes. Gezien de omstandigheden (wekenlange sluitingen en zaallimieten) hebben de bioscopen zich nog redelijk overeind weten te houden.

Vooral de goede start van 2020 compenseert de latere verliezen. De eerste acht speelweken van 2020 trokken de bioscopen ruim 1 miljoen bezoekers meer dan een jaar eerder. Het aantal bezoeken daalde vanaf 15 maart (de eerste lockdown) zelfs met 73 procent.

In de loop van het jaar werden 340 nieuwe filmtitels uitgebracht, bijna eenderde minder dan de 492 in 2019. De Nederlandse film kreeg verhoudingsgewijs meer ruimte door de vele uitgestelde blockbusters: 21 procent van de bioscoopbezoekers bekeek vorig jaar een Nederlandse filmproductie, tegenover 12 procent in 2019.

Museumbezoek met driekwart gedaald

Van het recordaantal van 32,6 miljoen museumbezoekers in 2019 bleven er in 2020 naar schatting maar een kleine 9 miljoen over, blijkt uit cijfers van de branchevereniging Museumvereniging. De volledige cijfers zijn pas in de zomer bekend. Het aantal bezoeken door Museumkaarthouders halveerde in een jaar tijd van 9,3 naar 4,9 miljoen. De bezoeken zonder Museumkaart zullen drastischer gedaald zijn, want in deze categorie vallen ook de buitenlandse bezoekers, die samen goed zijn voor zo’n 30 procent van het publiek.

Omzet algemene boekenverkoop met bijna 6 procent gestegen

Online boekenverkopers zijn de grote winnaars van de culturele lockdown. De omzet van de algemene boekverkoop steeg in 2020 met 5,9 procent naar 597 miljoen euro. De grootste winst werd geboekt door de webwinkels, met een omzettoename van 27,4 procent.

De fysieke boekhandels visten door de vele coronamaatregelen achter het net. De omzet van deze winkels daalde afgelopen jaar juist met 10,6 procent. Toch wisten de fysieke boekhandels met 56 procent van alle verkochte boeken nog wel het grootste aandeel in de markt te behouden. In 2020 werden er 41,2 miljoen boeken verkocht, zo’n anderhalf miljoen meer dan een jaar eerder.

Ook theaters en festivals niet ongeschonden door het coronajaar

Uiteraard bleven ook de theaters verre van ongeschonden. Volgens VSCD, de branchevereniging van podia, is het aantal bezoeken aan podia afgenomen van 12,3 miljoen in 2019 naar 4,9 miljoen in 2020. 2019 was ook voor poppodia en festivals in alle opzichten een recordjaar, nooit eerder waren er zoveel evenementen, bezoekers en opbrengst. Van de 1.115 festivals met in totaal 19,5 miljoen bezoekers die in 2020 gepland stonden ging vrijwel niets door.