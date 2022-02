De eerste Scream sinds 2011 is te vervuld van het eigen verleden ★★☆☆☆

Jenna Ortega in Scream van Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett.

Fancy pancy noemt de inbellende seriemoordenaar in de openingsscène van het vijfde deel van Scream de griezelfilmsmaak van Tara (Jenny Ortega). Ze houdt van horror die ergens over gáát, zoals The Babadook. Gegriezel als metafoor voor rouw en trauma, snapt de beller wel? Hooguit een minuut later rijgt hij haar en haar hautaine smaak aan het mes.

Dat het horrorgenre het afgelopen decennium een renaissance heeft doorgemaakt is ook de scenaristen van deze eerste Scream sinds 2011 niet ontgaan. De ooit slim-zelfbewuste humor uit eerdere delen speelt daar aardig op in, maar een obsessie met het eigen verleden (wat ogen die oorspronkelijke hoofdrolspelers wezenloos!) en onophoudelijk gekoketteer met het eigen gebrek aan kwaliteit (‘je moet eens iets nieuws bedenken’, klinkt het letterlijk) zuigen te veel lucht uit de film.