De eerste dag van festival Le Guess Who in Utrecht overrompelde en ontroerde

Jeff Parker in de Janskerk op Le Guess Who 2022. Beeld Maarten Mooijman

De muzikale ontdekkingsreis van vier dagen, dat het voor de vijftiende keer in Utrecht gehouden Le Guess Who (LGW) ook dit jaar weer is, begint donderdag in de grote zaal van TivoliVredenburg met Noori & His Dorpa Band. Het is een van die namen op het affiche die de bezoekers niet zoveel zal zeggen, maar toch is de zaal goed vol. Bijzonder optreden ook, want Noori, die prachtig tambo-gitaar speelt, is met zijn band een van de eerste Soedanese muziekgezelschappen die sinds de jaren negentig in Europa te zien zijn. Maar de belangrijkste reden waarom de vertegenwoordiger van de onderdrukte Beja-gemeenschap op LGW staat, is omdat Noori & His Dorpa band bijzondere muziek maakt, die je live net zo in trans brengt als hun deze zomer verschenen album Beja Power! doet.

Maar dan is er toch ook meteen al dat typische onrust-gevoel dat de meeste goede festivals kenmerkt: waar nu heen? Ben ik hier wel op de goede plek, gebeurt het (wat dat ‘het’ ook mag zijn) niet elders?

Niet aan die keuzestress toegeven, gewoon rustig de route volgen die je al dagen geleden hebt bepaald. Zo staat donderdag bovenaan op het lijstje de uit Chicago afkomstige gitarist Jeff Parker. Hij maakte eind vorig jaar met Forfolks een mooi lucide soloalbum, waarop hij eigen miniatuurtjes afwisselt met bewerkingen van klassieke jazzstukken als bijvoorbeeld Ugly Beauty van Thelonious Monk. Zijn transparante spel, dat een traditie volgt van Wes Montgomery tot Bill Frisell, komt in de volgepakte Janskerk langzaam tot leven. De kerkgalm wordt gecompenseerd door de schitterende ambiance. De sirene van de ambulance die langs de kerk raast hoort er niet bij, maar de stadsgeluiden die Parker aan een wonderlijke versie van neo-soulzanger Frank Oceans Super Rich Kids toevoegt, wel.

Jeff Parker in de Janskerk op Le Guess Who 2022. Beeld Maarten Mooijman

Eigenlijk heeft Parker extra effecten niet nodig. De sampler waarmee hij zijn eigen gitaarlijnen dubbelt, blijft lang onaangeroerd. Als na een uurtje La Jetée met een fade-out afloopt, voelt dat alsof je uit een droom ontwaakt. Het liefst was je in de stiltes tussen de mooie noten noten opgegaan. Dit is geen Ugly Beauty, maar pure schoonheid.

Voor ‘ugly beauty’ loop je weer een paar honderd meter terug naar TivoliVredenburg. Daar confronteert het duo Divide & Dissolve de bezoeker met een flinke dosis lelijke schoonheid. Drums, gitaar en een enkele keer sopraansax gaan een monstrueus verbond aan. Het verplettert, maar ontroert ook, vooral wanneer gitarist Takiaya Reed verwijst naar de dood van Mimi Parker, zondag. Parker, zangeres en drummer van Low, was met haar band niet alleen een van de hoofdattracties op dit festival; Low zou LGW ook cureren. Divide & Dissolve is met Low op tournee geweest en Reed draagt hun concert op aan Mimi Parker. Niemand in de Ronda-zaal die dan niet even denkt aan Low, en dat zal de komende dagen vaker gebeuren.

Alabaster DePlume op Le Guess Who 2022. Beeld Lisanne Lentink

Is Divide & Dissolve een aanslag op de oren, de hoogste staat van ‘lelijke schoonheid’ wordt donderdag bereikt door het duo KMRU & Aho Ssan in de Hertz-zaal. Een Keniaans-Frans duo dat hun diepgelaagde, verwoestende elektronische noise illustreert met even destructief ogende filmbeelden: een camera die inzoomt op een vervallen loods, beelden van roestige spijkers en verscheurd beton – alles terwijl de elektronische bombast aanzwelt. Limen heet de voorstelling, vernoemd naar het album dat het duo eerder dit jaar uitbracht. Van een ruïne verplaatst de cameralens zich via een lavalandschap naar een vulkaanuitbarsting, en de duistere muziek dringt zich ondertussen meedogenloos aan het publiek op. Een zintuiglijke ervaring om nooit te vergeten, je loopt na twaalven de Hertz uit met het gevoel iets echt bijzonders te hebben meegemaakt.

Dan hoef je even niets meer, en kun je even niets meer absorberen. Jammer voor Alabaster DePlume, wiens grappen in de Grote Zaal niet meer binnenkomen. De Britse saxofonist/dichter/performer bestrijkt een interessant gebied tussen jazz, folk en dichtkunst, maar in zijn grote band, waarin ook labelgenoot Jeff Parker wat onwennig meetokkelt, hoort hij zichzelf wat te graag praten. Al is dat kwartiertje sax tot slot, met vooral bas en gitaarbegeleiding, wonderschoon. Ongrijpbaar, die Alabaster DePlume, en dat is precies waar we de komende dagen op hopen. Muziek die verbaast, ontroert, troost, ergert en ontregelt.