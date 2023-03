De eerbied die rechtsgeleerde Paul Scholten nog steeds geniet, klinkt door in zijn biografie

De rechtsgeleerde Paul Scholten (1875-1946) stond aan de wieg van het Amsterdams Lyceum en van de Rechtshogeschool in het toenmalige Batavia. In die laatste hoedanigheid gaf hij blijk van begrip voor het Indonesische onafhankelijkheidsstreven.

Hij zat voor de CHU in de Eerste Kamer, maar stapte in 1946 over naar de PvdA, de beoogde partij van de ‘doorbraak’. In 1933 trad hij aan als voorzitter van het Academisch Steunfonds Duitse Emigranten. Bij de regering drong hij aan op een ruimhartige toelating van Duits-Joodse vluchtelingen. Tijdens de Duitse bezetting bevond hij zich in de voorhoede van het academisch en kerkelijk verzet tegen de nazi’s.

Maar Paul Scholten dankt zijn – generatie overstijgende – bekendheid vooral aan zijn (Amsterdamse) hoogleraarschap en zijn bijdragen aan juridische leerboeken, die tot in de jaren zeventig nog verplichte kost waren voor rechtenstudenten. In zijn proefschrift, waarop hij als 23-jarige cum laude promoveerde, betrok hij de destijds gewaagde stelling dat recht niet statisch is, maar meebeweegt met de normen van de tijd. Later betoogde hij dat rechters niet alleen moeten afgaan op wetsteksten maar ook op hun persoonlijke intuïtie. De eerbied die Scholten nog steeds onder juristen geniet, klinkt door in de biografie Om recht en gerechtigheid die Rogier Chorus (1943) aan hem heeft gewijd.

Rogier Chorus: Om recht en gerechtigheid. Paul Scholten (1975-1946). Een biografie. Walburg Pers; € 29,99.