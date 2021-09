De eenzijdige boosheid van de cliché-millennial in Een vrouw blijft thuis is bijna onuitstaanbaar ★★☆☆☆

Een vrouw blijft thuis van Theater Bellevue Beeld Bart Grietens

Hoe irritant mag een personage in een toneelstuk worden? Hoe lang blijft het leuk om te kijken naar de boosheid van iemand die niet lijkt door te hebben hoe extreem bevoorrecht ze is?

Dat is een vraag die Een vrouw blijft thuis oproept. Deze korte voorstelling is het toneeldebuut van schrijver Nina Polak, geproduceerd bij Theater Bellevue. Het bestaat uit een reeks vlugge dialogen tussen psychotherapeut Stien (Ariane Schluter) en haar stiefdochter Daantje (Sophie van Winden), die kunstenaar is. Daantje is de vrouw die thuisblijft. Ze heeft haar vriend achtergelaten op het vliegveld, voordat ze samen op wereldreis zouden gaan. Nu is ze naar het ouderlijk huis gevlucht, waar ze in de gesprekken met Stien haar angsten onder ogen moet zien.

Haar eenzijdige boosheid is evenwel bijna onuitstaanbaar. Keihard is ze in haar oordeel over haar ex en haar overleden vader. In haar afkeer zet ze alles en iedereen weg als ‘neo-liberaal’, ‘klassiek’ en ‘middelmatig’, woorden die bij deze cliché-millennial lege hulzen worden, waarmee ze haar denkarmoede verraadt. Ze zit kortom met zichzelf in de knoop. Van Winden speelt haar passend als een dreinend, stampvoetend kind.

Stiefmoeder Stien hoort alles gelaten aan en probeert waar mogelijk te relativeren. Vanzelfsprekend krijgt zij alle leuke zinnen van Polak, en Schluter weet daar wel raad mee.

Alle obligatie confrontaties hadden theatraal gezien nut gehad, als we ten slotte een daverende omkering hadden gekregen, die al onze oordelen op zijn kop zou zetten. Maar die kwam niet. We zien slechts een plotwending, waaruit blijkt hoe de kort daarvoor nog voor ‘boomer’ uitgemaakte Stien toch een stuk minder in hokjesdenken is vastgeroest. Kortom: er verandert niks, en dat is jammer.

Een vrouw blijft thuis Theater ★★☆☆☆ Van Nina Polak door Theater Bellevue, regie: Ada Ozdogan, met Sophie van Winden en Ariane Schluter. Gezien: 22/9, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee t/m 5/11.

