De eenvoudige grafische stijl met warme, rijke kleuren maakt ‘Yuku en de himalayabloem’ bijzonder ★★★★☆

Yuku en de himalayabloem

Sprookjes, raadsels en muziek spelen een belangrijke rol in deze Belgisch-Frans-Zwitserse animatiefilm over een avontuurlijke muis. Yuku is de oudste van al haar broers en zussen. Wanneer haar oma aankondigt niet lang meer te zullen leven, gaat Yuku op zoek naar een bloem uit een van oma’s verhalen, de lichtgevende himalayabloem. Ze neemt haar ukelele mee en speelt liedjes voor ieder dier, of dat nou gevaarlijk of ongevaarlijk is, dat ze onderweg tegenkomt. De boodschap van de film is helder: wees niet bang, ook niet voor een droevig afscheid.

Yuku en de himalayabloem won dit jaar de Cinekid Leeuw voor beste kinderfilm en is geschikt voor jonge kinderen, vanaf een jaar of vier. Het zachtaardige verhaal bestaat eigenlijk uit meerdere korte verhaaltjes, elk gemarkeerd door een muzikaal intermezzo. De liedjes zijn aanstekelijk, maar vooral de fraaie en originele animatie, in een eenvoudige grafische stijl met warme, rijke kleuren, maakt Yuku en de himalayabloem bijzonder.