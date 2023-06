De echte vraag volgens Arthur Japin: waarom vallen er niet vaker schrijvers uit de trein? ★★★☆☆

Hoe valt een schrijver uit de trein? - Een spoortocht Beeld Eric J. Coolen en Arthur Japin

Antoon Coolen (1897-1961) was een schrijver van streekromans, bekend van de Peelwerkers en Dorp aan de rivier. In oktober 1961 viel hij uit de trein, ergens tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Hij zou op zoek zijn geweest naar het toilet maar de verkeerde deur hebben geopend. Coolen lag aanvankelijk bewusteloos langs het spoor, maar wist daarna toch een boerderij te bereiken. Een maand later overleed hij aan een hersenbloeding en werd begraven in het Brabantse stadje Waalre.

Eric J. Coolen uit Haarlem (1965) is illustrator, boekontwerper en vormgever van glas-in-loodramen. Hij is al jaren gefascineerd door de val uit de trein van zijn naamgenoot, die verre familie was: een achteroom van zijn opa. Zijn fascinatie heeft diverse producties opgeleverd. Met taalkundige Wim Daniëls maakte hij in 2016 het boek De val van Anton Coolen en zijn afkeer van wielrennen, waarbij hij de illustraties maakte. In 2019 vroeg hij aan gitarist Harry Sacksioni muziek te arrangeren bij een kort animatiefilmpje over de val uit de trein en daarna maakte singer-songwriter Stef Bos op verzoek van Coolen een tekst over het ongeluk, die bij MatchBoox is uitgegeven als een leporello in een luciferdoosje.

Eric J. Coolen vond kennelijk dat er nóg meer uit te halen viel, want hij wist schrijver Arthur Japin te strikken voor een volgende productie: de grafische roman Hoe valt een schrijver uit de trein? – Een spoortocht, die deze week verschijnt. Japin (1956) laat zijn verhaal beginnen bij het station van Haarlem, omdat hij er als kind pal tegenover woonde. Zulke autobiografische gegevens vermengt hij met een reconstructie van de dag dat Coolen uit de trein viel en tenslotte komt hij met een opmerkelijke ontknoping. Zijn tekst staat als voice-over in het boek en behandelt twee thema’s. Het eerste is de vervlechting van feiten en fictie in het brein van de literator. Antoon Coolen typeert hij bijvoorbeeld zo: ‘Hij was schrijver van beroep, dus van nature dromerig. Hij was van nature schrijver, dus droomde beroepsmatig.’ Deze dromerigheid is trouwens niet zonder risico, vindt Japin: ‘De vraag zou beter kunnen zijn: waarom vallen niet meer schrijvers uit de trein?’

Beeld Eric J. Coolen en Arthur Japin

Het tweede thema is zwaarder en gaat over Japins vader Bert, schrijver en toneelrecensent, die een eind aan zijn leven maakte toen Arthur 13 was. De zoon beschrijft het afscheid van zijn vader op het perron van station Haarlem, al wist hij toen nog niet dat het afscheid definitief zou zijn. Een paar jaar daarvoor had hij met zijn vader nog gevliegerd, langs het riviertje de Linge. De vlieger was ontsnapt en Japin verzint dat Antoon Coolen, zittend in de trein, die vlieger langs zijn raampje zag fladderen en besloot hem bij de staart te pakken. Daarvoor moest hij wel de treindeur openen...

De levendige toon van Japins voice-over is een welkome toevoeging, want Eric J. is goed in het tekenen van gebouwen en treinen, maar wordt houterig als hij mensen en hun lichaamstaal in beeld moet brengen. Aan het slot van zijn relaas schrijft Japin met enige gelatenheid: ‘Dit is hoe een schrijver uit de trein valt. Volgens mij. Als u mij niet gelooft bent u er waarschijnlijk zelf geen en kunt u rustig reizen. Lezers komen doorgaans wel op hun bestemming aan.’

Arthur Japin (tekst) en Eric J. Coolen (beeld): Hoe valt een schrijver uit de trein? – Een spoortocht. De Arbeiderspers; 80 pagina’s; € 22,99.