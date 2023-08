De echte Bebe Rexha horen we weinig in Paradiso. Dat is zonde, want de flarden livezang klinken veelbelovend ★★★☆☆

Bebe Rexha in 2022 bij de MTV Music Awards in Düsseldorf. Beeld Brunopress

Vol passie haalt de Amerikaanse popster Bebe Rexha tijdens Me, myself & I uit in haar glittermicrofoon, die ze uit zijn glitterstandaard heeft gehaald. De windmachine waait haar perfect gekrulde haar uit haar gezicht. Het is een volmaakt popmoment, maar we horen de uithaal niet. We horen een opname van Rexha’s stem op de backing track, die zich keurig aan de studioversie van het nummer houdt.

Bebe Rexha (33) werkte zich vanaf jonge leeftijd de muziekindustrie in, schreef en zong de afgelopen tien jaar een hele rij aan top 40-hits en drukte daarmee een grote stempel op de popmuziek. Hoewel haar muziek een zeker dertien-in-een-dozijngehalte heeft, bewijst het aantal streams op Spotify in ieder geval wel dat ze een talent heeft voor het maken van hits.

Gelukkig heeft ze in Paradiso een enthousiaste liveband, die de nummers wat meer diepgang en variatie geeft dan de versies die we kennen van de radio. Rexha zelf schittert letterlijk en figuurlijk in haar glitterpak, ze beweegt zelfzeker over het podium. Haar professionele masker, waarvoor Rexha net als zo veel vrouwen in de muziekindustrie de lastige balans tussen lieflijkheid en kracht zoekt, valt geen moment af.

Toch verraadt de aanwezigheid van de backing track onzekerheid. De echte Rexha horen we vanavond weinig. Op belangrijke momenten in de zang wordt haar microfoon juist weggedraaid in de mix en neemt een opname van haar stem het over. Dat is zonde: de flarden livezang die zich soms zachtjes door het geweld van de backing track worstelen klinken veelbelovend. Bovendien ziet het er knullig uit als alleen de gitarist op het podium blijft tijdens een akoestische versie van I’m Gonna Show You Crazy, maar er duidelijk ook toetsen te horen zijn. Als iemand die jonge fans inspireert met haar zelfvertrouwen, en bovenal als zangeres die prachtig de hoogte in kan, mag ze wel wat meer op haar eigen stem vertrouwen.