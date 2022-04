De e-bakfiets van Kettler is het summum van betrouwbaarheid

De Kettler Cargoline FS 800, zonder kap.

Daar was hij dan: oogverblindend gifgeel naast het grauwe gemeentegroen in de straat. Een indrukwekkende 2 meter en 61 centimeter lang en ongeveer 50 kilo zwaar. En dan, bovenop, fier rechtop met de neus in de wind: een heuse aluminium rolkooi. Hier staat een fiets met kapsones.

Wie zich in de e-bakfietswereld verdiept, kan niet meer echt om de Kettler Cargoline FS 800 heen. Hij is vanwege het stuursysteem dat een traditionele voorvork overbodig maakt, de bijna overdreven hoeveelheid schokdemping en de manier waarop stuur en zadel zijn te verstellen, behangen met prijzen als de Eurobike Gold Award en de Red Dot Design Award.

De Kettler Cargoline FS 800, met kap.

Dat moeten we volgens Arjan Renshof, vertegenwoordiger bij Kettler, zo zien: het bedrijf koos voor de typisch Duitse insteek van veiligheid voor alles. Dus: de beste remmen, de stabielste wegligging, de optie van een beschermende kooi voor je vrachtje. Dat alles kost wat. Een bedrag waarvoor je volgens de meeste mensen bij wie Blik komt pronken met de fiets ‘ook een auto zou kunnen kopen’: 8.848 euro. Rijdt dat een beetje, het summum van betrouwbaarheid?

Soepel door de bocht

Blik test de versie met het huisje bovenop, dat zorgt dat het kroost in de gordels niet al te erg beschadigt bij een eventuele botsing. Andere bakfietsen bieden meestal niet veel meer dan tentdoek. Het lompe blok ziet er niet bepaald aerodynamisch uit, maar bij het fietsen merk je er niets van, je zwiert met het hele gevaarte soepel door de bocht. De wanden en het dak hebben twee lagen die allemaal afzonderlijk kunnen worden opengeritst. Luxe, maar in de ervaring van Blik niet altijd een pluspunt. Met kleine kinderen kan dat al snel uitmonden in langdurig gesteggel over ‘of het dak helemaal open moet of alleen met het vliegennet’. Kan ook aan de opvoeding liggen.

Indrukwekkend is het vlekkeloze en soepele remwerk van de hydraulische schijfremmen met niet twee, maar vier zuigers. Dat is fijn op een fiets waar je maximaal 250 kilo op kunt vervoeren (voor wie het wil weten, Bosch, de fabrikant van de motor, stelt dat gelijk aan een vracht van 1.684 aardappelen). Ze zijn van het merk Magura, ook gebruikt door crossmotorrijders. ‘Bij sommige concurrenten kun je zelfs nog fietsen met rollerbrakes krijgen’, constateert Renshof verontwaardigd. ‘Alsof je een bestelbus voorziet van remmen van een personenauto.’

Dat alles geeft een beetje een SUV-gevoel: wij zitten lekker veilig, de rest moet daar maar plaats voor maken. Op de smalle schelpenpaadjes van het Drentse Vijftig Bunderbos voelt de FS 800-berijder zich op zijn brede bak een beetje een hufter. Maar o, die vering! Met de hydraulische demping onder het zadel en de elastomeren onder de bak is het geen punt om de zwaarbeladen fiets even het zandpad op te wippen om de klootschietende wandelaars wat minder tot last te zijn. De berijder lijkt soms het contact met de ondergrond te verliezen, die waant zich even zo’n touringcar-buschauffeur op een geveerde stoel.

De hydraulische demping van RockShox Monarch voorziet in 70 millimeter aan speling.

De grote draaicirkel is een nadeel

In de binnenstad en op de meeste Nederlandse fietspaden is die vering natuurlijk redelijk overbodig. Simpelweg de kinderen naar school brengen op de Cargoline FS 800 voelt alsof je met een Land Rover met vierwielaandrijving komt aanzetten. In de stad blijkt ook de grote draaicirkel een nadeel, de fiets is moeilijk wendbaar in kleine straatjes. Bij traag manoeuvreren leidt het zelfs tot kiepen. Eenmaal op gang plakt de fiets heerlijk aan de weg. Daar lijkt het in Nederland ontworpen stuursysteem in de naaf zijn vruchten af te werpen: door het ontbreken van de gangbare voorvork van boven is het zwaartepunt erg laag. Dat biedt veel comfort en stabiliteit. Ook is er door dit systeem meer ruimte voor de bak, die lekker ruim is, ook aan de voorkant.

Verbazingwekkend welkom op een bakfiets: een extra tas. Maakt de fiets, die al geen kleine draaicirkel heeft, wel 20 centimeter langer dan de FS 600.

Ook op andere momenten ervaart Blik door de doordachte details een weldadige frictieloosheid. Wie had gedacht dat nota bene op een bakfiets een extra tas het verschil zou maken? De volledige zaterdagse marktinkopen kun in de bakbrede en stevige tas en op lange tochten is het fijn om een plek te hebben om portemonnee en proviand in te stoppen. Zonder afstappen en rommelen in de bak reik je de kinderen zo een boterham aan. Ook het knopje op het stuur dat de verstelbare dropper pen onder het zadel bedient blijkt een regelrechte uitkomst. Je stapt op met het zadel op de laagste stand en laat het omhoog komen als je vaart hebt. De expert laat vervolgens zijn kont even voor het rode stoplicht al zakken, zodat die op tijd met beide voetjes aan de vloer staat.

Klein handigheidje: een minitreetje waarmee ook kleine kinderen zelf in de bak kunnen klimmen. Beeld geen

Keuze uit 12 versnellingen van Shimano, met een bereik van 510 procent verschil tussen de laagste en hoogste stand. De niet volledig geveerde versie van deze fiets wordt met een aandrijfriem en de bijbehorende volautomatische versnelling van Enviolo geleverd.