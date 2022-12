De dystopische voorstelling ‘Isotopia’ is verontrustend en onbehaaglijk, maar ook liefdevol ★★★★☆

Ali-Ben Horsting en Anna Raadsveld in 'Isotopia' Beeld Sanne Peper

We willen er liever niet al te lang over nadenken, maar wat als ons geld door hyperinflatie opeens niets meer waard is? Wat als gewone burgers met een baan en een huis hierdoor massaal op straat belanden? En onze samenleving verandert in een digitale politiestaat? In navolging van schrijvers als George Orwell (1984) en makers van series als Black Mirror (2011) doet ditmaal toneelregisseur Liliane Brakema het denkwerk voor ons.

In haar nieuwe voorstelling Isotopia vertelt een vrouw hoe ze naast haar auto, waarin ze uit noodzaak met haar partner woont, op smeltend asfalt tussen honderden andere auto’s een ‘veel te volle tampon moet verwisselen’. Beeldender en verontrustender kan Brakema haar dystopische verhaal niet beginnen.

Voordat we in deze nachtmerrie duiken, rennen en dansen acteurs Anna Raadsveld en Ali-Ben Horsting eerst nog als twee kinderen over een sober ingericht podium, op muziek die niet zou misstaan in een vrolijke Hollywoodfilm. Hierna richt Brakema een dramatische spot op de nerveuze Raadsveld, die ons zittend op een stoel meeneemt in de ondergang van onze samenleving. Achter haar zit een uitgeputte Horsting, die nu en dan herhaalt dat hij het koud heeft en zich uitstrekt in de auto.

Zelfs in deze barre omstandigheden is er nog veel liefde tussen de geliefden. In een prachtige choreografie, waarin Raadsveld op de stoel blijft zitten, bewegen ze zo liefdevol en sensueel om elkaar heen, dat je even vergeet dat je naar een schrikbarend doemscenario zit te kijken.

Die verdoemenis wordt uitgebreid in de vorm van een eiland genaamd Isotopia, waar een stad uit de grond is gestampt en waar een nieuwe economie wordt opgezet. Als voormalig ziekenhuismedewerker kan Raadsveld, die de eindjes aan elkaar moet knopen in een erotische massagesalon, in Isotopia weer aan de slag in een ziekenhuis.

Na een strenge selectieprocedure worden de twee toegelaten tot het eiland en kunnen ze hun hart ophalen aan hun enorme nieuwe woning. Die blijkt al snel volgehangen met camera’s en microfoons. Van hun geïmplanteerde ‘bit’ moeten ze continu ellenlange beoordelingen invullen. En ze mogen geen enkele misstap begaan, want dat kost ‘punten’.

Het ziekenhuis waar Raadsveld aan de slag gaat blijkt een horrorhuis. Maar het is met name Horsting, die steeds vaker schokken krijgt en hapert terwijl hij praat, die niet bestand is tegen de enorme druk van de beklemmende maatschappij.

Brakema’s nauwlettende regie, fantasie en ruime aandacht voor het fysieke spel van haar bekwame acteurs maken van Isotopia geslaagd sciencefictiontheater. Hoewel de personages niet altijd invoelbaar zijn en het stuk vooral drijft op plot, maken de stadia van ontmenselijking van Horsting en Raadsveld veel indruk. Zo creëert Brakema, precies waar je op hoopt bij een dystopische voorstelling, een bijzonder onbehaaglijk gevoel.